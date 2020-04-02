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 Діагноз COVID-19 підтверджений у ченця на Рівненщині, він контактував з людиною, що приїхала з Італії

У Рівненській області, за станом на ранок 2 квітня, зафіксовано 19 випадків захворювання COVID-19, 3 із них летальні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

Вчора в Рівненській області підтверджено 4 нові випадки захворювання COVID-19.

Це 41-річний житель Здолбунова, монах, який зустрічався з чоловіком, який приїхав з Італії. Коло контактних осіб вже встановлено.

Ще троє пов'язані з хворою з міста Рівне - робітницею бібліотеки. COVID-19 виявили у її чоловіка, сина і колеги по роботі.

У Сарненській ЦРЛ проходять лікування 9 пацієнтів, у Рівненській міській лікарні - 7.

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У Рівненському обласному лабораторному центрі за допомогою ПЛР-тестів поки перевіряють 24 підозри на COVID-19. Більшість - з міст Рівне, Дубно, Зарічненського, Рокитнівського та Сарненського районів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186378
 
 
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Сколько у нас приехавших из Италии ? И сколько у них контактов ?
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Что-то, самый главный парень на самом верху вообще на всё забил.

Совсем озверел Чёрный Абдулла. Ни чужих , ни своих не щадит. (с)
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с невероятной лёгкостью сгружают родственников в инфекцию, заробитчане и туристы..
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