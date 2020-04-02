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Все про:Білорусь (970) Лукашенко (566) Путін (16467) Росія (26781) Союзна держава РБ і РФ (2)

 Ми з Путіним домовилися політичні питання об'єднання не обговорювати, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився зі своїм російським колегою Володимиром Путіним не обговорювати політичні аспекти створення союзної держави Росії та Білорусі.

Про це він заявив в інтерв'ю телекомпанії "Мир", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "Белта".

"Політичні питання, так звана 31-ша карта (парламент, органи влади та інше), ми розуміємо, що сьогодні ми про це не домовимося. І ми з президентом Путіним домовилися, що взагалі її в сторону відкладаємо і зараз ці питання не обговорюємо" , - сказав Лукашенко.

За його словами, Білорусь не відмовляється від перспективи створити спільну з Росією державу, але наполягає на тому, щоб бути в ній на рівних.

"Припустимо, єдина валюта. Ми не проти єдиної валюти, але тільки це має бути нейтральна валюта. Це не білоруський рубль і не російський", - навів він приклад.

"Якщо Росія сьогодні, відмовившись від цих імперських замашок (ми - великі, а ви - малі), готова на це, давайте вести переговори, давайте будемо визначатися", - додав Лукашенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186377
 
 
 Топ коментарі
 
нейтральная валюта это как - рублезаец или зайцерубль
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Мы с Путиным договорились политические вопросы объединения не обсуждать, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2119 а чо б не флиртануть за нефть по 4 бакса?
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Единая валюта это не рос.рубль и не белорусский ))) я так понимаю речь о баксах)))
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а чо б не флиртануть за нефть по 4 бакса?
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Мудрость народная гласит: кто дєвіцу кормит - тот єйо і танцуєт!
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Да какие там уже объединения? Кацапстан скоро начнёт разваливаться. Нефть по 10 баксов и коронавирус сделают своё дело.
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А там , глядишь и в состав Беларуси войдёт отдельными улусами ... . Думаю , мокшане против батьки - президента против не будут . Ми з Путіним домовилися політичні питання об'єднання не обговорювати, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6351
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Тётя Роза

- Изя, твоя Роза уже пять лет смеётся над Путиным...
- Сёма, она бы с бóльшей радостью над ним поплакала. Но он же пока не даёт повода.
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нейтральная валюта это как - рублезаец или зайцерубль
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***** уболтал бацьку покупать нефть оп 4 бакса. Ещё пару месяцев назад это бы звучало как издевательство над разумом.))
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Теж, як зеля, в очи подивився і путін йому пообіцяв?
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С Путлером договориться нельзя. Лживая, подлая, двуличная мразь.
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Лукашенко в своем стремлении быть хитрее всех впал в маразм.
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Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы -
большие, а вы - малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте
будем определяться


Как был колхозником, так им и остался. Не бывает так, чтобы империя кого-то там поглощала и предоставляла равные права. На то она и империя, чтобы захватывать и подавлять, а не договариваться.

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Скоро за окорочка(ножки Буша)-отдавать будут. Мы с Путиным договорились политические вопросы объединения не обсуждать, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3002
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Какая нах политика.Беларусь закупила нефть в России по $4 за баррель. Мы с Путиным договорились политические вопросы объединения не обсуждать, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3955
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чудовисько на цей час не в змозі проковтнути здобич, яку вхопило
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никогда кацапсины на такое не согласятся, для них это немыслимо. я для себя это усвоил еще с 90х годов, когда вел дискуссии со своими родственниками-кацапами. Они тоже тогда все сетовали, что надо объединяться в одно государство, конечно же на равных основаниях - соглашались они со мной! но на мои вопросы - что такое равные основания - например, говорил я, пусть валюта рубль, но язык украинский, пусть президент ельцин, но страна называется Украина - это же честно будет, на равных - в ответ они только смеялись, как будто я сказал отборную шутку. Для них равные основания - это исключительно присоединение к росии и растворение в ней. так что нечего лукашенку обманываться, имперцы всегда останутся имперцами. Их страна должна быть уничтожена до основания.
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Мені здається, що він і не обманюється, динамить їх вже стільки років за їхню ж нафту.
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А еще недавно лука плакал про дорогую нефть а тут вуаля и по 5 долларов подарочек с небес пришел)))
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Не обсуждать пока нефть не подорожает
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на равных... Мы с Путиным договорились политические вопросы объединения не обсуждать, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1860
или Лукашенко дыбил или шибко умный и ждет до сих пор возможности стать ханом всея Московии...

По его словам, Беларусь не отказывается о перспективы создать общее с Россией государство, но настаивает на том, чтобы быть в нем на равных.Источник: https://censor.net.ua/n3186377
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тот кто договаривался,или договаривается с рашистом ,равнозначно договору с лукавым...
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на такое в Москве уже не купятся... Ми з Путіним домовилися політичні питання об'єднання не обговорювати, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4222 только реальные шаги... Ми з Путіним домовилися політичні питання об'єднання не обговорювати, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5875 чото тревожно мне за белорусскую демократию... Ми з Путіним домовилися політичні питання об'єднання не обговорювати, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 13 лучше с голода сдохнуть и отправиться на заработки в Узбекистан, чем признать рубль платежным средством...
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бацька договориться, шо замочать его колю с концом.
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Тільки старі совкодрочери ведуться на пі*деж калхозенфюрера, путєн троха звільниться і покаже цьому цигану жополизу про що вони домовилися...
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