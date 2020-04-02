 Ми з Путіним домовилися політичні питання об'єднання не обговорювати, - Лукашенко

Про це він заявив в інтерв'ю телекомпанії "Мир", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "Белта".
"Політичні питання, так звана 31-ша карта (парламент, органи влади та інше), ми розуміємо, що сьогодні ми про це не домовимося. І ми з президентом Путіним домовилися, що взагалі її в сторону відкладаємо і зараз ці питання не обговорюємо" , - сказав Лукашенко.
За його словами, Білорусь не відмовляється від перспективи створити спільну з Росією державу, але наполягає на тому, щоб бути в ній на рівних.
"Припустимо, єдина валюта. Ми не проти єдиної валюти, але тільки це має бути нейтральна валюта. Це не білоруський рубль і не російський", - навів він приклад.
"Якщо Росія сьогодні, відмовившись від цих імперських замашок (ми - великі, а ви - малі), готова на це, давайте вести переговори, давайте будемо визначатися", - додав Лукашенко.
Тётя Роза
- Изя, твоя Роза уже пять лет смеётся над Путиным...
- Сёма, она бы с бóльшей радостью над ним поплакала. Но он же пока не даёт повода.
большие, а вы - малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте
будем определяться
Как был колхозником, так им и остался. Не бывает так, чтобы империя кого-то там поглощала и предоставляла равные права. На то она и империя, чтобы захватывать и подавлять, а не договариваться.
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или Лукашенко дыбил или шибко умный и ждет до сих пор возможности стать ханом всея Московии...
По его словам, Беларусь не отказывается о перспективы создать общее с Россией государство, но настаивает на том, чтобы быть в нем на равных.Источник: https://censor.net.ua/n3186377