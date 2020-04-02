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 Суспільство
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 Нардеп Шахов вилікувався від COVID-19: зробив два тести на коронавірус - результати негативні

Два тести на коронавірус народного депутата Сергія Шахова, який перехворів на COVID-19, показали негативний результат, проте депутат зробить ще один тест.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Негативний тест, виписали з лікарні. Вже виписка готова, але потрібно забрати її. Поїду завтра зранку натщесерце для того, щоб взяли ще в мене тест на коронавірус – кров, щоб взяли загальний тест на коронавірус і також з носа та ротової порожнини. Це я вже хочу зробити ще один тест на коронавірус, щоб переконатися, що я вже вилікуваний. Все нормально, бо два тести були негативні", - зазначив Шахов.

Депутат додав, що почувається нормально. Шахов також відзначив, що перехворіла вся його сім'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутата Шахова, який хворів на коронавірус, виписали з лікарні без остаточних аналізів

"В мене сім'я вже перехворіла – і діти перехворіли, але тоді ще не чули слова "коронавірус", дійсно в них були симптоми. І дружина перехворіла, і бабуся перехворіла. Тому ми разом з сім'єю вдома проходимо карантин", - розповів Шахов.

Нагадаємо, 18 березня у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, який нещодавно повернувся з-за кордону, підтверджено коронавірус.

Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.

Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.

30 березня депутата Шахова, який хворів на коронавірус, виписали з лікарні без остаточних аналізів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186376
 
 
 Топ коментарі
 
Дело сделал, - заразу привез, теперь можно книгу писать, - "как я переболел covid-19 и думал о народе"
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крепкий орешек Сирожа этот однако, молодец!...пора на Куршавелку, сезон, снег искрится, шашлычок под Бурбон, девки молодые и пр. ништяки.. Нардеп Шахов вылечился от COVID-19: сделал два теста на коронавирус - результаты негативные - Цензор.НЕТ 7298
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а мы так надеялись! заразу привезло падло и само вылезло...........
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Ще не вечир. Аналіз робили на китайському тесті. що забракували іспанці
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УРА!!!!Сейчас будет полностью отдавать себя СЛУЖБЕ НАРОДУ УКРАИНЫ!!!
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Дело сделал, - заразу привез, теперь можно книгу писать, - "как я переболел covid-19 и думал о народе"
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интересно, а это излечение коснулось мозга?
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крепкий орешек Сирожа этот однако, молодец!...пора на Куршавелку, сезон, снег искрится, шашлычок под Бурбон, девки молодые и пр. ништяки.. Нардеп Шахов вылечился от COVID-19: сделал два теста на коронавирус - результаты негативные - Цензор.НЕТ 7298
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Навіщо аж 2 тести, хіба держава така багата ? Плебсу теж робитимуть стільки разів ?
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сколько уже дефицитных тестов перевел,куршавелец?може смотался бы опять в европку,привез бы хоть малость?
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ты сари! выжил падлюка! знову кров пыты будэ клоп
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УРА!!!!Сейчас будет полностью отдавать себя СЛУЖБЕ НАРОДУ УКРАИНЫ!!!
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А может и не было никакого коронавируса?
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теперь его плазмой можно лечить других, как пишут сми...
кому повезет?...или не даст никому, все себе, всё
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Очень многие из нас даже не подозревают, что уже переболели.
У многих все это протекает вообще без симптомов.
Главное - иммунитет и положительный настрой.
Не делай нам нервы, цензор.
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Но есть и такие, которые зная, что очень многие из нас даже не подозревают, что уже переболели, подозревают что переболели в легкой форме - а на самом деле не переболели.
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Коли цей неук вибачиться перед людьми, що призивав не вірити в ніякі віруси, і тим самим наражати себе на небезпеку. Захисник шахтарів та трударів ...
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Класс! Теперь его этично судить. Это хорошо.
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больным людям не делают тестов, в тут прямо пять штук на рыга перевели
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Это было последнее китайское предупреждение.
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возможно он и не был болен, а просто пропиарился хорошо, добавил себе подписчиков в инсту и ютуб на этом
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Может опять в Куршевель ехать отсасывать рузьге олигархам.
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ОН- БЕССИМПТОМНЫЙ НОСИТЕЛЬ!
Ахтунг
Пусть едет в Китай. Там его вылечат точно.
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Вспомнился старый анекдот: "Бригадир дояркам: -Завтра приедут корреспонденты и будут брать интервью. - А що воно таке, интервью? - Не знаю, но на всякий случай подмойтесь."
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Там вроде собирались лечить переливанием плазмы от переболевших.
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Дурне поїхало в турне
Приїхало з турне
Осталося дуоне
ще й болячку підціпило
Тепер вже не просто дурне-прикіздене
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