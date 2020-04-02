 Нардеп Шахов вилікувався від COVID-19: зробив два тести на коронавірус - результати негативні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Негативний тест, виписали з лікарні. Вже виписка готова, але потрібно забрати її. Поїду завтра зранку натщесерце для того, щоб взяли ще в мене тест на коронавірус – кров, щоб взяли загальний тест на коронавірус і також з носа та ротової порожнини. Це я вже хочу зробити ще один тест на коронавірус, щоб переконатися, що я вже вилікуваний. Все нормально, бо два тести були негативні", - зазначив Шахов.

Депутат додав, що почувається нормально. Шахов також відзначив, що перехворіла вся його сім'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутата Шахова, який хворів на коронавірус, виписали з лікарні без остаточних аналізів

"В мене сім'я вже перехворіла – і діти перехворіли, але тоді ще не чули слова "коронавірус", дійсно в них були симптоми. І дружина перехворіла, і бабуся перехворіла. Тому ми разом з сім'єю вдома проходимо карантин", - розповів Шахов.

Нагадаємо, 18 березня у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, який нещодавно повернувся з-за кордону, підтверджено коронавірус.

Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.

Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.

30 березня депутата Шахова, який хворів на коронавірус, виписали з лікарні без остаточних аналізів.