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 Суспільство
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 Wall Street Journal: В Італії реальна кількість смертей від коронавірусу більша, ніж говорить Рим в офіційній статистиці

Американське видання Wall Street Journal провело власне дослідження смертності від коронавірусу в Італії і виявило, що в районах, які найбільше постраждали від пандемії, влада недораховує тисячі смертей.

Про це йдеться в матеріалі Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Зазначається, що в місті Коккальйо неподалік від Мілана місцевий будинок для літніх людей в березні втратив третину своїх мешканців. Але жодного з 24 покійників не перевірили на новий коронавірус. Так само як і 38 мешканців іншого такого закладу в сусідньому місті Лоді. І таких випадків багато, - пише Wall Street Journal.

Офіційно від COVID-19 в Італії померли 13155 людей. І це найбільший показник в світі. Але цей показник смертності не розкриває всю картину. Тому що багато людей, які помирають від вірусу, не потрапляють в лікарню і ніколи не здавали тести.

За даними Wall Street Journal, в районах, які найбільше постраждали від пандемії, Італія недораховує тисячі смертей. Реальна кількість жертв COVID-19 може виявитися на багато більшою, а інфекція, яка викликає хворобу, - більш розповсюдженою, ніж говорять офіційні дані. "Прихована кількість загиблих в Італії показує, що може статися з найбільш постраждалими районами в США й інших країнах Європи у найближчі тижні, якщо коронавірус не вдасться приборкати. Тягар, який пандемія поклала на систему охорони здоров'я, може призвести до настільки великої кількості смертей, що важко уявити реальний масштаб людських втрат", - пише Wall Street Journal.

"Поки перевантажені й часом переповнені лікарні борються за життя своїх пацієнтів, багато інших людей непомітно помирають і не потрапляють в офіційну статистику. Серед них - літні люди у важкодоступних місцях", - додає видання. Пандемія також збільшує кількість смертей від інших причин хвороб, які за інших обставин можна було б не допустити

"Мертвих набагато більше, ніж кажуть офіційно. Але це не звинувачення. Люди померли, а їх так і не перевірили, тому що часу й ресурсів мало", - пояснив заступник мера Каккальйо Еудженіо Фоссаті.

Wall Street Journal зауважує, що правильний підрахунок смертей від коронавірусу може допомогти чиновникам системи охорони здоров'я підібрати правильні заходи для боротьби з пандемією. Крім того, це може вплинути на те, як швидко і чи на довго уряд запровадить жорсткі заходи карантину. Однак, для таких країн, як Італія, збір реальних даних - дуже складне завдання через швидкість поширення пандемії. Ситуацію погіршує і той факт, що клініки більшості країн призначені для роботи в звичайні часи.

Видання нагадує, що минуло три тижні після того, як Італія стала першою країною Заходу, яка посадила все своє населення на карантин. І лише тепер в країні помітили сповільнення поширення коронавірусу. Але в Ломбардії, де італійська епідемія почалася, кількість заражень вийшла з під контролю ще до запровадження обмежень. Провінційні міста Бергамо і Брешія стали двома найбільшими гарячими точками і символами страждань Італії. Розмови з місцевими чиновниками, лікарями, похоронними службами, а також порівняльний аналіз смертності за різні роки, показали, що реальна кількість смертей щонайменше вдвічі перевищує офіційні цифри: 2060 померлих в Бергамо і 1278 - у Брешії.

"Ми знаємо, що реальна кількість жертв вища. І ми оплакуємо їх, добре розуміючи, чому вони померли. Це тяжка правда, але її треба прийняти"6 - сказав Фоссаті.

Інша проблема в тому, що кількість носіїв коронавірусу теж недооцінена. Італія повідомляє про 111 тисяч підтверджених випадків зараження. Але тести проводяться в основному тоді, коли в людей проявляються симптоми. Багато носіїв вірусу, у яких немає симптомів, не проходять діагностику. Чиновники й експерти в сфері охорони здоров'я вважають, що реальна кількість заражених складає від кількох сотень тисяч до 6 мільйонів людей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186375
 
   
 Топ коментарі
 
Після того як писали, що там в домах для людей похилого віку зник персонал і військові знаходили знесилених і померших пенсіонерів - таке і не дивно.
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В Украине та же ситуация, занижено количество зараженных и умерших, потому что в январе-марте тестов не делали. Да и сейчас, если бы у нас можно было сделать бесплатный тест где угодно, статистика была бы другая.
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Реальная картина будет ясна только когда эпидемия пройдет,никто не заинтересован в обезумевших толпах..
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Після того як писали, що там в домах для людей похилого віку зник персонал і військові знаходили знесилених і померших пенсіонерів - таке і не дивно.
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Плохо что ты географию в школе прогуливал. Персонал уволили в нескольких домах престарелых в Мадриде. Это Испания, статья про Италию. Но самое интересное, что пишут об этом американцы, у которых трупы погрузчиками в авторефрижираторы грузят.
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А що між Іспанією і Італією прямо прірва в організації медзакладів? А в США цілі містечка пристосовані для пенсіонерів - тому і пишуть.
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В Украине та же ситуация, занижено количество зараженных и умерших, потому что в январе-марте тестов не делали. Да и сейчас, если бы у нас можно было сделать бесплатный тест где угодно, статистика была бы другая.
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В Украине та же ситуация, занижено количество зараженных и умерших,
По большому счету проблеме не в статистике, а в том, что и общество и система здравоохранения оказалась совершенно не готова к количеству больных. И система разваливается, работает по принципу: может лечить 20 больных - их лечит, а остальных в упор не видит, потому что больше чем делает сделать не может.
Делал прикидку количества больных в Италии неделю назад, исходя из равенства соотношения больные/ умершие как в Германии. Получилось больше миллиона больных.

А ситуация на Украине совсем другая - итальянского уровня и близко нет.
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Как сказал сегодня немецкий вирусолог, забейте уже на количество зараженных. Эта информация уже не показывает истинное положение в странах. Уже никому не интересно сколько будет кашлять дома. Уже понятно, что очень много, миллионы. Сегодня самое главное, соотношение ТЯЖЕЛЫХ СЛУЧАЕВ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ И КОЛИЧЕСТВА РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕСТ. К сожалению все страны мира оказались не готовы к пандемии такого масштаба. Специалисты в Германии сомневаются, что страна даже с ее абсолютно фантастическим числом в 40 000 "вентиляционных" мест справится с эпидемией без жесточайших карантинных мер. И дело уже даже не в количестве коек и аппаратов ИВЛ. Все уже понимают, что это гигантское количество нужно кому то обслуживать. Проблемы растут как снежный, а дебилы не могут усидеть дома.
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Реальная картина будет ясна только когда эпидемия пройдет,никто не заинтересован в обезумевших толпах..
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Если есть выжившие после болезни - значит пройдёт. Другой вопрос: когда это случится?
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Уже известно, когда переболеет как минимум 70% населения. А вот количество трупов определяется уровнем вменяемости населения страны и возможностями системы здравоохранения. Удастся растянуть процесс заражения во времени, выживет больше. Будут на пикниках гулеванить, иконы лизать, "спасать экономику" в нафуй не нужных бюро, передохнет очень много.
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ужасно..
но ужасно и то что наши не знают точное количество возможных носителей и у нас (очень много вернулось из очагов инфекции) плюс наша медицина, которую держат на голодном пайке...
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треба китай спалити ядерними ракетами за таке
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Ядерна зброя проти ******** біологічної, це як луки зі стрілами проти лазерної зброї. До речі, щось китайці приховують, в них знову спалах коронавірусу.
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Тут писали что в Италии записывают в жертвы коронавируса всех покойников, а оказывается все с точностью до наоборот...
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Ты веришь всем СМИ? Наоборот не может быть. Тогда как объяснить намного меньше смертності в Німеччині? Другой вирус или что?
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Вирус тот же. Тестирование другое. Всех. А не только тяжельіх
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В Германії не роблять PCR postmortem. Тобто, якщо людині не робили аналіз за життя, - після смерті ця особа не попаде в статистику COV2 Германії, на відміну від Італії.
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Реально оцінювати ситуацію треба оцінювати по загальній кількості всіх смертей за день і порівнювати ці дані з минулими роками. Чомусь я таких порівнянь не бачу. А чому тому що може виявитися що коронавірус і не такий смертельний.
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Співчуття італійцям. А як у нас тепер з новою чесною владою і новими обличчями?
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главное, что нефть падает. нам такое нужно до конца года как минимум
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