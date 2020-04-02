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 Політика України
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 Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

Ажіотажний попит на продукти харчування, який зафіксували в Україні після запровадження карантину, знизився.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник міністра економрозвитку Тарас Висоцький.

"Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, обсяги реалізації поступово знижуються, торгові мережі поповнюють свої запаси. За останній тиждень найпомітніше зменшилася реалізація цукру (-27%), сала (-30%) і вершкового масла (-50%). Щодо ТОП-3 продуктів, із приводу яких найбільше дискутували останніми днями, то ажіотаж довкола них і їх реалізація, також знижуються: гречка (-17%), борошно (-10%), цибуля (-22%).

Дивіться також: Ціни на основні продукти в супермаркетах Києва вже не зростають, а на деякі товари навіть знижуються, - Кличко. ВIДЕО

Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, - Мінекономіки 01
Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, - Мінекономіки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186370
 
 
 Топ коментарі
 
деньги закончились у мудрого нарида...
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Так це нормально, у людей гроші закінчуються.
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И не одного вас. Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 3293
А с другой стороны, немного зная психологию нашего народа, скорее всего сейчас так, денег нет, денег нет совсем, денег совершенно нет, блин придётся менять доллары. Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 677
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Боюсь, що наріт потратив їх на святкування перемоги Зє, і кінця епохи зубожіння...
Що іх ховати, якщо після 21.04.2019, електорату обіцяли $4000.
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Нет! И ещьо раз нет! Это всьо результат титанического труда и турборежимного напора молодой команды слуг наріда! А у наріда под матрацами єщьо оооочєнь много зєльоних бумажек...
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Так це нормально, у людей гроші закінчуються.
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О, то я значить навіть не в трійці призерів...

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Зевиборці нарешті визначилися з уподобаннями... Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2571
Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6936
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Вместо хлебы уместен был бы мужской детородный орган. Под солью естественно, пока "Артёмсоль" Беня не забрал.
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сейчас пенсы получат по штуке и пойдут опять
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На ту штуку, когда она поступит ( а её могут до осени выплачивать), можна будет купить только хрен и соль.
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Рацион питания дешевеет-деньги заканчиваются зарабатывать негде. А вы что придурки подумали?
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Шо там з рецептурою фірмового борщу «1&1» Мосєйчючкі ?
«Взяти п'ять літрів води, довести до кипіння, зменшити вогонь, і варити на протязі трьох годин, до готовності...»
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просто гроши обогнали пациентов и не знают куда дальше бежать
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tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Вчера у Зеленского собралась странная компания. Он, Ермак, Тимошенко Кирилл, Шефир Сергей и Устенко (советник Зеленского) и Аваков.. Докладывал Устенко. О чем говорили мы не знаем, но Устенко недавно почти сутки провел в Государственном агентстве резерва Украины. Хроника
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Доложили ,что в госрезерве мыши бегают.
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А эти люди вообще в магазинах бывают? Где они видели ажиотажный спрос???
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В АТБ бывают, лично сегодня видел когда скуплялся.
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еще месяц карантина...и спроса не будет совсем...
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Вопрос в ценах. Некоторые продукты в цене по 300% набрали. Вот это и остановила паникеров. Но для них специально открыли ломбарды))) Хотя если серьездно, ситуация то не очень. Реального контроля за ценами нет. Антимонопольный комитет, вообще где он? Чем он занят кроме участия в этих же схемах? Госпотреб служба так же сидит и гордо отмалчивается. Итог, все на самотек спущено.
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Як харчуватись під час коронавірусу? Поради для 73%. "Шаурма так шаурма"
Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1604
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Просто у людей закончились деньги
А когда закончится припасы и деньги, начнут ******* власть. И это неизбежно
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****. цену в два раза подняли - и зупынывся. гречка по 35 грн в АТБ никому не нужна, если есть макароны по 12, точно так и тушонка за 112, если есть по 67. с тушенкой вообще жесть она дорожает не по дням, а по часам. Кстати, кто что слышал о второй волне коронавируса из Китая?
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