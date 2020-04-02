 Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник міністра економрозвитку Тарас Висоцький.
"Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, обсяги реалізації поступово знижуються, торгові мережі поповнюють свої запаси. За останній тиждень найпомітніше зменшилася реалізація цукру (-27%), сала (-30%) і вершкового масла (-50%). Щодо ТОП-3 продуктів, із приводу яких найбільше дискутували останніми днями, то ажіотаж довкола них і їх реалізація, також знижуються: гречка (-17%), борошно (-10%), цибуля (-22%).
А с другой стороны, немного зная психологию нашего народа, скорее всего сейчас так, денег нет, денег нет совсем, денег совершенно нет, блин придётся менять доллары.
Що іх ховати, якщо після 21.04.2019, електорату обіцяли $4000.
«Взяти п'ять літрів води, довести до кипіння, зменшити вогонь, і варити на протязі трьох годин, до готовності...»
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Вчера у Зеленского собралась странная компания. Он, Ермак, Тимошенко Кирилл, Шефир Сергей и Устенко (советник Зеленского) и Аваков.. Докладывал Устенко. О чем говорили мы не знаем, но Устенко недавно почти сутки провел в Государственном агентстве резерва Украины. Хроника
А когда закончится припасы и деньги, начнут ******* власть. И это неизбежно