 Після законів про банки і землі Україна отримала позитивний зворотний зв'язок від МВФ і послів G7, - Шмигаль

Про це він написав в Telegram, інформує Цензор.НЕТ. Шмигаль розповів, що провів разом з міністром розвитку економіки Ігорем Петрашком онлайн-зустріч з представниками Американської торгової палати в Україні.
"Окремо відзначили в розмові важливість ухвалених цього тижня Верховною Радою законопроєктів про банківську діяльність і ринок землі. Україна вже отримала позитивний зворотний зв'язок від МВФ і послів країн G7", - написав Шмигаль.
Прем'єр-міністр зазначив, що карантин не може тривати довго.
"Уряд усвідомлює, що Україна не може собі дозволити два-три місяці сидіти на дивані. Треба думати про економіку, тому разом з бізнесом і кращими вченими ми працюємо над створенням стратегічної платформи, куди увійдуть провідні економічні експерти", - написав він.
Экономика у нас давно уже только на бумаге. Не о чем думать...
Шмыгаль и Верланов крышуют масштабные схемы разворовывания казны - заявление Уманского
https://www.economics-prorok.com/2020/04/%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%88%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d1%8b.html
Фактично. Хоча вона була офрмлена вже давно:
Ось вам справжні вороги України - ті, хто проголосував за особливий статус даунбасу- ГН, ОПЗЖ і ПЄС.
10.12.19 Закон про особливий статус Донбасу має бути закріплений у Конституції України на постійній основі, - Путін https://censor.net.ua/ua/news/3164435/*********************************************************************************************************
12.12.19 "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу. https://censor.net.ua/ua/video_news/3164963/my_derjavnyky_my_ne_zminyuyemo_pryntsypy_poroshenko_na_golosuvanni_zakonu_schodo_prodovjennya_osoblyvogo
Вони цілком провалили господарку країни, обгадилися на всіх векторах і галузях внутрішньої і зовнішньої політики, і продають останнє, що ще залишилося розбазарити - Святу Українську Землю. І умудряються при тому, ще й радіти і піаритися! Їх похвалили, бачте...
Вони в основній своїй кодлячій масі не Українці і не Християни ні по духу, ні за походженням. Вони - чужерідна тканина на зболеному тілі нашого народу, ПАРАЗИТИ, котрих потрібно витравити і забути.
перекупитпереубедит, в т.ч. и Бубочку.
Оруэлл таки пришёл в Украину, где чёрное называют белым и при этом даже не краснеют.