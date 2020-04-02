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 Суспільство
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Все про:карантин (1892) Херсонщина (519) лікарі (348) COVID-19 (2699) коронавірус (1426)

 На самоізоляції перебувають 100 медиків у Херсонській області

У Херсонській області 100 працівників медичних установ перебувають на самоізоляції.

Про це повідомили в Херсонській облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"На самоізоляції перебувають 100 медичних працівників із установ охорони здоров'я області", - повідомили в ОДА.

Адміністрація не повідомляє про причини самоізоляції медиків.

Зазначається, що всього в області офіційно підтверджено 4 випадки захворювання коронавірусом - у Генічеську, Херсоні, Голій Пристані та Олешках (летальний). Крім цього в одного пацієнта підозрюють COVID-19.

В ОДА зазначили, що жінка з Генічеська, яка стала першою хворою на коронавірус у Херсонській області, має негативний результат ПЛР-тесту.

Також повідомляється, що вчора, 1 квітня, з підозрою на COVID-19 було госпіталізовано заступника голови ОДА Вадима Чабана. ПЛР-тест не виявив у нього захворювання.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186362
 
 
 Топ коментарі
 
Попахивает дезертирством.
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На одного вылеченного от короновируса --выведено из строя 100 медиков. Ниче се себестоимость лечения.(((
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Не усю Україну, а усю Європу кормив.
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Помните как Донбасс кормил всю Украину ?
На самоизоляции находятся 100 медиков в Херсонской области - Цензор.НЕТ 7766
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хороший повод свалить... На самоизоляции находятся 100 медиков в Херсонской области - Цензор.НЕТ 3442
Гиппократ с своей клятвой идет в задницу....
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Расскажи, и кому Гиппократ клялся, и почему он идет в задницу, а то непонятно )))))))))
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Зеленскай поручил воплотить в жизнь свой нарко сон ПреЗе Украины В. поручил Кабмину Украины разработать механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест и для тех, кто работал внутри страны до пандемии коронавируса, и для тех, кто вернулся из-за границы.
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Есть подозрение что 'первая волна ковид уже несколько месяцев в Украине. Но я могу и ошибаться конечно.
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А ты попробуй с голыми руками и такой же задницей лечить пациентов. Да впридачу МОЗ вместо предоставления нормальных условий для работы требует кучу отчетов.
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На одного вылеченного от короновируса --выведено из строя 100 медиков. Ниче се себестоимость лечения.(((
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Ты по ссылке перейди и оригинал прочти На самоизоляции находятся 100 медиков в Херсонской области - Цензор.НЕТ 948
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Оперативна інформація ❗️
✅ На сегодній підтверджено 4 віпадки захоронены на коронавірус (м. Генеческ, м. Херсон, м. Гола Пристань), з них 1 - летальний (м. Олешки).
П З пидозрою на захворювання - 1 особа.
Само На самооценке знаменует 100 медийных працівников из закладок охорони здоровых областных.
Ер Херсонщина отодела додатковскую партию для детей в Вильяди, проведя ПЛР-тестирование на коровавирусском коровнике в Килькости 4000 шт. (в то же время в Херсонском облас
ЗЖинка из Генушиска, в которой я живу в Херсонской области, коронаврис минульной Тигни, может отрицательный результат ПЛР-теста.
Аст Заступникголовного фонда Ода Вадим Чабан, якобы учитель в бóльшей части госпитализированных исследований, посвященных коронавирусному лечению, так же может дать отрицательный результат PLR-тесту.
Это копия так сказать сообщения! От ХЕРСОНСКОЙ ОГА.!!
КТО живет с Жинка из Генушиска ? Вся Херсонская ОГА?
В каком коровнике проводят тестирование? Хто нить понял хоть что то ?
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Зато Украинская Армия не уходит на самоизоляцию.
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ого...
а сколько там еще осталось...работоспособных???
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