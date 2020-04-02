Про це повідомили в Херсонській облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"На самоізоляції перебувають 100 медичних працівників із установ охорони здоров'я області", - повідомили в ОДА.
Адміністрація не повідомляє про причини самоізоляції медиків.
Зазначається, що всього в області офіційно підтверджено 4 випадки захворювання коронавірусом - у Генічеську, Херсоні, Голій Пристані та Олешках (летальний). Крім цього в одного пацієнта підозрюють COVID-19.
В ОДА зазначили, що жінка з Генічеська, яка стала першою хворою на коронавірус у Херсонській області, має негативний результат ПЛР-тесту.
Також повідомляється, що вчора, 1 квітня, з підозрою на COVID-19 було госпіталізовано заступника голови ОДА Вадима Чабана. ПЛР-тест не виявив у нього захворювання.
Гиппократ с своей клятвой идет в задницу....
✅ На сегодній підтверджено 4 віпадки захоронены на коронавірус (м. Генеческ, м. Херсон, м. Гола Пристань), з них 1 - летальний (м. Олешки).
П З пидозрою на захворювання - 1 особа.
Само На самооценке знаменует 100 медийных працівников из закладок охорони здоровых областных.
Ер Херсонщина отодела додатковскую партию для детей в Вильяди, проведя ПЛР-тестирование на коровавирусском коровнике в Килькости 4000 шт. (в то же время в Херсонском облас
ЗЖинка из Генушиска, в которой я живу в Херсонской области, коронаврис минульной Тигни, может отрицательный результат ПЛР-теста.
Аст Заступникголовного фонда Ода Вадим Чабан, якобы учитель в бóльшей части госпитализированных исследований, посвященных коронавирусному лечению, так же может дать отрицательный результат PLR-тесту.
Это копия так сказать сообщения! От ХЕРСОНСКОЙ ОГА.!!
КТО живет с Жинка из Генушиска ? Вся Херсонская ОГА?
В каком коровнике проводят тестирование? Хто нить понял хоть что то ?
а сколько там еще осталось...работоспособных???