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Все про:Вінницька область (428) здирство (182) Конго (25) Міноборони (3248) ДБР (974)

 Посадовець Міноборони вимагав 84 тис. грн за відрядження в миротворчу місію ООН в Конго, - ДБР

Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід відносно офіцера одного з відділень зонального відділу військової служби правопорядку Міністерства оборони України. За рішенням суду військовослужбовця триматимуть під вартою із можливістю внесення застави у сумі 168 160 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Посадовець Міноборони вимагав та одержав від військовослужбовця однієї із військових частин Вінницької області 84 тисячі гривень. За "винагороду" офіцер обіцяв включити потерпілого до списку осіб на відрядження у складі миротворчої місії ООН в Республіці Конго.

31 березня 2020 року слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, затримали військовослужбовця, а 1 квітня 2020 року повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

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У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186361
 
 
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Чиновника отправить в миротворческую миссию в Пески..
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Растут расценки однако. Раньше было 1000 бакинских...
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теперь за инициативу надобно назначить ему командировку в монастырицу
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