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 Політика України
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 У 79% українців поки не виникло жодних проблем з роботою через карантин, - опитування КМІС

12% українців запропонували піти в неоплачувану відпустку, 6% - погодитися на зниження зарплати, 3% - відчувають проблеми з виплатою зарплати, 2% - запропонували звільнитися за скороченням.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Говорячи про проблеми і складнощі, які їх зараз турбують, респонденти найчастіше називали такі (можна було обрати до 3 відповідей): переживають за здоров'я близьких – 38%; сильно зросли ціни на продукти харчування – 29%; складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідину для дезінфекції – 27%; виникли фінансові труднощі – 20%; побоюються, що не зможуть отримати медичну допомогу в разі необхідності – 20%; респондент сам (сама) боїться захворіти – 12%; постійно переживає через невизначеність ситуації – 12%; потрібно поїхати в інший населений пункт, а транспорт не ходить – 11%; потрібно їздити на роботу, а громадський транспорт майже не працює – 10%; виникли складнощі з купівлею продуктів харчування та необхідних у побуті речей – 6%; респондента відправили в неоплачувану відпустку – 5%; респонденту загрожує втрата роботи – 4%; стало складно вести свою підприємницьку діяльність – 4%", - йдеться в результатах опитування КМІС.

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"Тим респондентам, хто має роботу, та є найнятим працівником, ставилось питання про те, чи виникли у них наступні складнощі на роботі (можна було обрати усі відповіді, що підходять): невиплата зарплати – 3%; запропонували піти в неоплачувану відпустку – 12%; запропонували звільнитися через скорочення – 2%; запропонували погодитися на зниження зарплати – 6%; у 79% зайнятих жодної з цих проблем поки що не виникало", - зазначається в дослідженні.

З 27 по 30 березня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не входять території, які тимчасово не контролюються владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

У 79% українців поки не виникло жодних проблем з роботою через карантин, - опитування КМІС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186360
 
 
 Топ коментарі
 
Ага. не возникает. и прямо фоном по ictv интервью у предпринимателей в Киеве как они закрылись, сколько людей уволили или сколько удалось сохранить на минималке.

кмис - брехуны
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ага 79% сидят на удаленке... брехуны
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Ага. не возникает. и прямо фоном по ictv интервью у предпринимателей в Киеве как они закрылись, сколько людей уволили или сколько удалось сохранить на минималке.

кмис - брехуны
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Еще один опрос с результатами от потолка.
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Как и в прошлом опросе "Кого больше любят украинцы" опросили только Мендель и родственников зеленого презедента.
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Недороботал зеленый, по этому объявляет 3 волну завоза людей с красных зон. Большему проценту украинцев хочет напаскудить
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Даже лучше стало! Они,видно, сами себя опрашивали
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у зебилов все так плохо, что они начали фейковые соцопросы вбрасывать.
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вот это брехня)))))))))))) а кто тогда сидит на карантине?????????????? бред
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Ахахах у 180% не возникло проблем,почему так скромно только 79%,врать так врать!
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мля, точно в офисе янелоха опрос проводился
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Где эти продажные социологи "опрашивают",в Кабмине,Вверховной зраде и Офисе зелени? Большинство мелких и средних предпринимателей вынужденно закрылись на карантин! Это шоб подольше продлить карантин для Авакова и мусоров!
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У кого ви, зедебіли, опитування проводили, якщо люди вдома на карантині? У верховній раді?
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С 27 по 30 марта 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные
интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone
interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
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Да-да, опитування серед 73% зедебилів... вони всі у базі даних кміса.
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Вранье!!!вы что гоните?! Может наоборот??! У 79% людей возникли проблемы с работой по Украине из за карантина??! Суки! Что б здохли!!!!!
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Ясен пень.Из миллионной армии чиновников,депутатов-кто ушел в неоплачиваемые отпуска? У 79% українців поки не виникло жодних проблем з роботою через карантин, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6352
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не кипишуйте ребята, соцопрос был заказан у брата ермака.
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Писал что МИН.ОБОРОНЫ-сократили 17 генеральских должностей,так они наверняка компенсации взяли-равные половине оборонного бюджета .
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Нет проблем с работой. Будут проблемы через пару недель с вирусом.
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ну,видать у 79% зароботок от работы не зависит У 79% українців поки не виникло жодних проблем з роботою через карантин, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8311.счастливые...
а в рейтинге восприятия несчастья плачутся,страна последние места в мире занимает У 79% українців поки не виникло жодних проблем з роботою через карантин, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4590
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Вранье сколько торговых точек закрыто там каждый день убыток пшн со своим опросом жабы зеленые
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И бубочка у них с поддержкой 46%...
Эти социотвари совсем охренели после выборов 19-го, уже народ за полное стадо держат
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есть ложь, есть наглая ложь, а есть соцопросы
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Министерство Правды уполномочено заявить...
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Все вокруг закрыто но с работой никаких проблем )) Зеленая статистика, она такая ))
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Третина власників бізнесу (переважно мікро-), заявляють про падіння доходів на 90-100% з початку карантину. Ці ж підприємці вже звільнили до 50% штату співробітників.
Власники малого та середнього бізнесу говорять про зменшення доходів на 25-50% порівняно з докарантинним періодом і вже звільнили від 10 до 25% працівників. Втрати прибутків великих підприємств становлять 10-25%, там прогнозується скорочення штату на 25% до кінця обмежувальних заходів,.- опитування Спілки українських підприємців.https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/2/658857/?fbclid=IwAR10GYjWy12R3tosRVtT0mG9tbujq_8ONaOCupafTMm6TOlYd9oXY1yREXU
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Какую чушь несут всегда эти заказные опросы
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Не жиззззь,а благодать просто! Наконец-то наступил "Кiнець эпохи бiдностi".
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Ну твари из КМИСа уже начинают переплевывать своих российских коллег
Подонки гребанные уже даже не используют дешевых манипуляций, а пошли на полное, наглое и очевидное вранье
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опрашивали по ходу программистов и журналистов ))
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Назад в СССР !!!! У нас все за... лучше всех !!!! Ура товарищи !!!! Правда как такое может быть (общественное питание ,магазины пром товаров ,салоны красоты ,торговля на рынках ,авто сервис междугородние автоперевозки и многое другое .... откуда 79% ????????)
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