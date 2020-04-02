 Чоловік з Китаю жив упродовж 49 днів із COVID-19 в організмі, при цьому у нього майже не було симптомів, - вчені

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Interia, про це повідомляють дослідники Військово-медичного університету в Чунціні, лікарні №967 та Генеральної лікарні китайської армії в Ухані.

Дослідники вважають, що випадок, який вони спостерігали у чоловіка, який був інфікований упродовж 49 днів, вказує на можливість мутації коронавірусу SARS-CoV-2.

Як повідомлялося, протестований ними патоген має низьку токсичність, але тривалий термін життя в організмі.

Читайте також: COVID-19 може передаватися не лише у разі кашлю або чхання, але й під час розмови або дихання, - доповідь експертів Білого дому

У чоловіка середнього віку, про якого пишуть дослідники, не було виражених симптомів COVID-19. Зрідка у нього була висока температура, але кашлю, ознобу або задишки не було.

За словами китайських вчених, вірус і його носій жили майже в симбіозі упродовж багатьох днів.

Чоловіка вдалося вилікувати тільки після того, як йому перелили плазму крові інших людей, які видужали від коронавірусу.

Зазначається, що середній час життя коронавірусу у вилікуваних пацієнтів становить приблизно 20 днів. Найтриваліший термін - 37 днів.