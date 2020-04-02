 Чоловік з Китаю жив упродовж 49 днів із COVID-19 в організмі, при цьому у нього майже не було симптомів, - вчені

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Interia, про це повідомляють дослідники Військово-медичного університету в Чунціні, лікарні №967 та Генеральної лікарні китайської армії в Ухані.
Дослідники вважають, що випадок, який вони спостерігали у чоловіка, який був інфікований упродовж 49 днів, вказує на можливість мутації коронавірусу SARS-CoV-2.
Як повідомлялося, протестований ними патоген має низьку токсичність, але тривалий термін життя в організмі.
У чоловіка середнього віку, про якого пишуть дослідники, не було виражених симптомів COVID-19. Зрідка у нього була висока температура, але кашлю, ознобу або задишки не було.
За словами китайських вчених, вірус і його носій жили майже в симбіозі упродовж багатьох днів.
Чоловіка вдалося вилікувати тільки після того, як йому перелили плазму крові інших людей, які видужали від коронавірусу.
Зазначається, що середній час життя коронавірусу у вилікуваних пацієнтів становить приблизно 20 днів. Найтриваліший термін - 37 днів.
на якій інфопомийці це валялося?
який сімбіоз??? сімбіоз - це форма співіснування організмів, а вірус - не організм!
дебіли, мля
Я за этим буквально вчера наблюдал - 20 метров вслед за дамой, услышал запах, когда пересёк дорогу, по которой она шла, а потом ради интереса прошел следом метров 5 и запах там присутствовал...
После того, как я услышал об обонянии (прочитал) и вкусе (поверил на слово), я стал регулярно нюхать разные вещи...
ПС надо мужчинам наращивать густоту усов, густоту волос в носу ( ), а дамам - влюбляться в мужчин и влюблять их в себя. Весна все-таки. Влюбленные реже заражаются гриппом. Но от поцелуев надо временно воздержаться.
Рекомендации о том, чтобы сбривать бороду во время высокого риска заразиться вирусом, специалисты дали еще несколько лет назад
В
американском Центре по контролю и профилактике болезней рекомендуют
мужчинам сбрить бороду, поскольку она повышает шанс заразиться
коронавирусом в 1000 раз. Об этом сообщает Daily Mail.
Исследование
основано на том, может ли маска эффективно защитить мужчину в
зависимости от вида его бороды. Ученые продемонстрировали свои выводы
наглядно.
Специалисты
показали, как должна быть размещена защитная маска на лице, чтобы она
выполняла свои функции. Густая и длинная борода не позволяет правильно
зафиксировать маску на лице, что повышает вероятности заразиться.
Отмечается,
что данные рекомендации ученые дали еще в 2017 году и они касаются Всех
ОРЗ, гриппа и ОРВИ, а не только коронавируса.
а вот бородами можно до смерти защекотать
И далее попав в организм вирус ждет команды при этом размножаясь. Команду он получает, по нашему с Вами излучателю, точке над переносицей. Это и есть канал по которому управляется вирус. Это буквально в двух словах и на пальцах.
Можете кричать, пищать, ругаться но суть остается прежней. Так у маленьких зеленых построена вся инфраструктура. Все перемещения, управления, передачи идут посредством нитки. Нравится вам это или нет.
Не верите проверяйте по манускрипту Войнича. Еще раз подчеркну. Все!!! АБСОЛЮТНО все написанное в манускрипте - правда. Правда -жестокая правда.
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3077747/rare-coronavirus-patients-mild-symptoms-long-illness-may-point
Весьма интересно и более подробно. например:
An elderly woman related to the patient also tested positive for Covid-19 and showed moderate symptoms. However, despite the higher risk associated with her age and pre-existing conditions, she had a faster recovery and a better prognosis than the average of others her age.