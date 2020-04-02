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 Чоловік з Китаю жив упродовж 49 днів із COVID-19 в організмі, при цьому у нього майже не було симптомів, - вчені

У Китаї пацієнт із коронавірусом залишався зараженим упродовж 49 днів, при цьому у нього практично не було важких симптомів, проте, весь цей час він був переносником інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Interia, про це повідомляють дослідники Військово-медичного університету в Чунціні, лікарні №967 та Генеральної лікарні китайської армії в Ухані.

Дослідники вважають, що випадок, який вони спостерігали у чоловіка, який був інфікований упродовж 49 днів, вказує на можливість мутації коронавірусу SARS-CoV-2.

Як повідомлялося, протестований ними патоген має низьку токсичність, але тривалий термін життя в організмі.

Читайте також: COVID-19 може передаватися не лише у разі кашлю або чхання, але й під час розмови або дихання, - доповідь експертів Білого дому

У чоловіка середнього віку, про якого пишуть дослідники, не було виражених симптомів COVID-19. Зрідка у нього була висока температура, але кашлю, ознобу або задишки не було.

За словами китайських вчених, вірус і його носій жили майже в симбіозі упродовж багатьох днів.

Чоловіка вдалося вилікувати тільки після того, як йому перелили плазму крові інших людей, які видужали від коронавірусу.

Зазначається, що середній час життя коронавірусу у вилікуваних пацієнтів становить приблизно 20 днів. Найтриваліший термін - 37 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186358
 
 
 Топ коментарі
 
Прикольна штука цей коронавірус. Китайці добре попрацювали.
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Усіх зловити і назад до Нових Санжар
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Прикольна штука цей коронавірус. Китайці добре попрацювали.
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якась псевдонаукова муйня
на якій інфопомийці це валялося?
який сімбіоз??? сімбіоз - це форма співіснування організмів, а вірус - не організм!
дебіли, мля
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При симбіозі кожен організм дає щось корисне іншому організму. Що корисного може дати той вірус людині?
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тогда остается только всем переболеть.другого выхода не вижу.ну или всем плазму.бо прививки еще не скоро. Мужчина из Китая жил в течение 49 дней с COVID-19 в организме, при этом у него почти не было симптомов, - ученые - Цензор.НЕТ 7153
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Печальная мысль приходит: что карантины - это всего лишь оттяжка неизбежности большого процента заболевших. Но даёт возможность медицине лучше подготовиться.
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...иммунитет все равно не вырабатывается - так можно болеть по кругу, пока не загнешься Чоловік з Китаю жив упродовж 49 днів із COVID-19 в організмі, при цьому у нього майже не було симптомів, - вчені - Цензор.НЕТ 1547
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Как же узнали, что в тот день, 49 назад он заразился? Ведь заражение происходит совершенно незаметно. Разве что 49 назад он жил один в лесу, а потом приехал в город.
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Схоже на спекуляції і нагнітання ситуації, щоб усіх тримати в напрузі.
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как вариант - он был одной из подопытных крыс, которым внедрили бяку...
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может был в группе контактных,провели тест-обнаружили.потом еще несколько раз тестировали
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статистику использую и устанавливают приблизительное время контакта.
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Елементарно,Джетро, взяли і подивились коли перший раз за аналізами виявили Ковід19, і коли останній раз, потім глянули на календар і порахували дні
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Но если все в Китае носили маски, в тч и этот китаец, вирус от него не особо и распространился.
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Если у него не было кашля то он в принципы не мог передавать вирус другим.
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Передається під час розмови і дихання... Чоловік з Китаю жив упродовж 49 днів із COVID-19 в організмі, при цьому у нього майже не було симптомів, - вчені - Цензор.НЕТ 3125
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Остерегайтесь воздушных шариков! В них содержится чьё-то дыхание.
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Когда-нибудь удавалось заметить - на каком расстоянии, вслед за ней, сохраняется запах в воздухе от надушенной дамы?
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Это зависит от того, сколько она на себя вылила.
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Я говорю о факте, что в воздухе что-то висит длительное время.
Я за этим буквально вчера наблюдал - 20 метров вслед за дамой, услышал запах, когда пересёк дорогу, по которой она шла, а потом ради интереса прошел следом метров 5 и запах там присутствовал...
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ну так запах может ощущаться даже от одной молекулы попавшей на рецептор а от одного вируса или бактерии никогда не будет заражения
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Це залежить від парфумів, вони бувайте шлейфові та близькі до тіла.
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Женские чары - они такие, могут и на 100 метрах накрыть мужчинку.
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Это уже подробности, вопрос в другом - Сколько короновирус будет висеть в воздухе?
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Вы же сами предположили, что аэрозоли ведут себя подобно запахам или туману. Сколько держится туман? Зависит от его начальной густоты.
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Це різні речі: вірус та аромат. Парфуми роблять з дуже концентрованих есенцій та ефірних масел, тому аромат так довго тримається у повітрі. Вірусу для життєдіяльності треба відповідне середовище, слизова людини. Але для вас є хороша новина, якщо відчуваєте запах парфумів, тоді ви здорові. Тьфу-тьфу-тьфу.
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Разговор о размере частиц, способных находится длительное время в подвешенном состоянии в воздухе...
После того, как я услышал об обонянии (прочитал) и вкусе (поверил на слово), я стал регулярно нюхать разные вещи...
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Самая опасная фракция оседает в течение нескольких секунд. Более мелкая держится долго, но в ней вирусов меньше и высыхают такие частицы очень быстро. Кроме того, очень мелкую фракцию человек выдыхает назад почти полностью, в легких абсорбируется мизер.
ПС надо мужчинам наращивать густоту усов, густоту волос в носу ( ), а дамам - влюбляться в мужчин и влюблять их в себя. Весна все-таки. Влюбленные реже заражаются гриппом. Но от поцелуев надо временно воздержаться.
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Борода повышает риск заразиться коронавирусом в 1000 раз

Рекомендации о том, чтобы сбривать бороду во время высокого риска заразиться вирусом, специалисты дали еще несколько лет назад

В
американском Центре по контролю и профилактике болезней рекомендуют
мужчинам сбрить бороду, поскольку она повышает шанс заразиться
коронавирусом в 1000 раз. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование
основано на том, может ли маска эффективно защитить мужчину в
зависимости от вида его бороды. Ученые продемонстрировали свои выводы
наглядно.

Специалисты
показали, как должна быть размещена защитная маска на лице, чтобы она
выполняла свои функции. Густая и длинная борода не позволяет правильно
зафиксировать маску на лице, что повышает вероятности заразиться.

Чоловік з Китаю жив упродовж 49 днів із COVID-19 в організмі, при цьому у нього майже не було симптомів, - вчені - Цензор.НЕТ 4016


Отмечается,
что данные рекомендации ученые дали еще в 2017 году и они касаются Всех
ОРЗ, гриппа и ОРВИ, а не только коронавируса.
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аккуратненькими не пощекотаешь...
а вот бородами можно до смерти защекотать
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Про герпес. Це теж вірус. Ним заражені 95% населення планети. Імунітет у 5%. Тільки в загостеній формі видно його наслідки. Вакцини і досі не винайшли. Це я до того, що не треба панікувати. Всі засоби пересторог треба блюсти. Але. Заражений, не означає захворівший. А захворівший - це ще не померлий.
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померлий, це ще не означає що в пекло попав, а попадання в пекло, це ще не означає що в казан зі смолою, дрова теж треба комусь носить, рубать
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В том-то и дело, шо корона - ОРВИ. Слушай больше красноштанных.
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А що таке "ГРВИ" по вашому? Мені в дитинстві його завжди ставили. Або ОРЗ - тоді казали. Коли до трахеіту чи бронхіту не дойде.
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Вы не понимаете. Причем массово. Вирус включается извне. И передается первоначальному носителю тоже извне путем нитки. Т.е именно благодаря нитке(или гравитационной струи) можно переслать любой объем материала в любую точку материи. Мы с вами тоже часть этой материи, как и все вокруг нас....Все вот эти маски частично только полезны....
И далее попав в организм вирус ждет команды при этом размножаясь. Команду он получает, по нашему с Вами излучателю, точке над переносицей. Это и есть канал по которому управляется вирус. Это буквально в двух словах и на пальцах.
Можете кричать, пищать, ругаться но суть остается прежней. Так у маленьких зеленых построена вся инфраструктура. Все перемещения, управления, передачи идут посредством нитки. Нравится вам это или нет.
Не верите проверяйте по манускрипту Войнича. Еще раз подчеркну. Все!!! АБСОЛЮТНО все написанное в манускрипте - правда. Правда -жестокая правда.
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Так манускрипт же никто расшифровать не может, как вам удалось его прочитать?
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Во-первых, манускрипт Войнича так никто и не расшифровал. Подозревают, что манускрипт был написан с целью мошенничества. Во-вторых, 1-е апреля уже прошло.
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ох и забористое у тебя! поосторожнее с этим! ладно?
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первоисточник.
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3077747/rare-coronavirus-patients-mild-symptoms-long-illness-may-point

Весьма интересно и более подробно. например:
An elderly woman related to the patient also tested positive for Covid-19 and showed moderate symptoms. However, despite the higher risk associated with her age and pre-existing conditions, she had a faster recovery and a better prognosis than the average of others her age.
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