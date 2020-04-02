 70% українців вважають, що влада не впоралася з припиненням війни на Донбасі, 75% - з корупцією, - опитування КМІС

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"В оцінці успішності влади в справі вирішення війни на Донбасі 12% опитаних вважають, що влада успішна, а 70% - що неуспішна. Боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади є неуспішною: так думають 75% учасників дослідження, бачать успіх 10%. Більшість українців не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ: так думають 65% респондентів, відзначають успіх тільки 9%. 62% респондентів не бачать успіхів нової влади в справі зниження тарифів ЖКГ, 24% - бачать", - йдеться в результатах опитування КМІС.
З 27 по 30 березня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не входять території, які тимчасово не контролюються владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.
"Зебилы" тебе, дурню, в данных опроса прямым текстом говорят - власть не справилась! И на выборах может пойти вслед за мародером.
И только упоротые клинические порохоботы - верят в государя и святого олигарха Порошенко
"В ходе опроса проведены 1500 интервью"
"70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе"
Слово то какое нашли...
Самый лютый пост за севодня! Это адназначна зачьод!
Это факт.
Зеля! Выпей джина (я могу прислать) и надави на уродов. Обмен пленными осуществим после выигранной войны. Удали (хоть в аршлох, хоть куда ещё) шпиона- Ермака. Слава Богу- зассанца Сивохо уже нет! Слава Украине!!!
Зеля! Выпей джина (я могу прислать) и надави на уродов. Обмен пленными осуществим после выигранной войны. Удали (хоть в аршлох, хоть куда ещё) шпиона- Ермака. Слава Богу- зассанца Сивохо уже нет! Слава Украине!!!
Они всё это время токо интригуют, сливают друг на друга компромат, садятся на старые коррупционные схемы или придумывают свои, новые. Жизнь наша к лучшему не меняется - что есть главный показатель эффективности власти.
Карл, они даже не посадили тех, кого посадить нам клятвенно обещали! А наооборот, целуются с ими в дёсна и вместе голосуют за варварские для страны законы!
Вы ещё шо-то ждёте от них, после всех их предательства своих же уверений и обещаний?
Обираєш президентом клоуна - отримаєш цирк
" З чим на вашу думку впорався преЗЕдент?" Один з варінтів відповіді має бути такий: - випуск дешевих піар роликів на ТБ у стилі "квартал 95"
ЗеБеньський все моніторить свій рейтинг! Може заспокоїтись, він нижче ніж у кота, який нагадив у тапки.
Когда пу не сдохнет - сдвигов не будет.