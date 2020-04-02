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 Політика України
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Все про:війна (2107) корупція (3229) опитування (502) розслідування (1663) тарифи (443) КМІС (82)

 70% українців вважають, що влада не впоралася з припиненням війни на Донбасі, 75% - з корупцією, - опитування КМІС

65% українців не бачать просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ, а 62% - у справі зниження тарифів ЖКГ

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"В оцінці успішності влади в справі вирішення війни на Донбасі 12% опитаних вважають, що влада успішна, а 70% - що неуспішна. Боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади є неуспішною: так думають 75% учасників дослідження, бачать успіх 10%. Більшість українців не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ: так думають 65% респондентів, відзначають успіх тільки 9%. 62% респондентів не бачать успіхів нової влади в справі зниження тарифів ЖКГ, 24% - бачать", - йдеться в результатах опитування КМІС.

Також читайте: Найкраще українці ставляться до Зеленського та Разумкова, найгірше - до Авакова і Єрмака, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

70% українців вважають, що влада не впоралася з припиненням війни на Донбасі, 75% - з корупцією, - опитування КМІС 01
70% українців вважають, що влада не впоралася з припиненням війни на Донбасі, 75% - з корупцією, - опитування КМІС 02

З 27 по 30 березня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не входять території, які тимчасово не контролюються владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186354
 
   
 Топ коментарі
 
сейчас зебилы начнут царь хороший бояре плохие
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и каким тогда волшебным образом у янелоха сохраняется доверие, если ключевые обещание просраны?
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сейчас зебилы начнут царь хороший бояре плохие
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Ты соевая идиотина!
"Зебилы" тебе, дурню, в данных опроса прямым текстом говорят - власть не справилась! И на выборах может пойти вслед за мародером.
И только упоротые клинические порохоботы - верят в государя и святого олигарха Порошенко
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и каким тогда волшебным образом у янелоха сохраняется доверие, если ключевые обещание просраны?
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Через чарівну скриню, як і став президентом.
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Молча, это показывает что Зеленскому доверяют, но и дальше требуют от него выполнения именно этих двух пунктов пока он на президентском сроке.
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Нет к нему доверия. И он это знает. Поэтому и комменты под своими видео отключает.
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Телевизор, наверное, говорит, что президент успешный.
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и кто же эти власти, и почему есть ещё такие кто топит за бубочку
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Юрчик, ты чё реально нас за дебилов считаешь??
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Зачем врёшь? 70% от какого числа? А можно не в процентах, а в людях?
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ты слепая?
"В ходе опроса проведены 1500 интервью"
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Зе по ходу рейтинги уже до сраки...игра закончилась, большие дяди взялись за дело...
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70% малоросьни настаивают на скорейшей капитуляции....

"70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе"



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+3 + -2 = +1 это оптимистический рейтинг зе-кодлы....
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Пора регистрировать на сайте президента Украины петицию о недоверии к президенту и парламенту всвязи с утратой доверия у избирателей требовать досрочных выборов
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Еті нє настоящіє! Дайош новиє новиє ліца! Сердючку в прєСЄденти!
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Можно и проще написать:Власти не справились.
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Но к ним хорошо относятся...
Слово то какое нашли...
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Согласен. Зеля предал 73% адекватных людей. Стал как алкаш сливать страну.
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Ой заскриню... 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6923 Вас, довбнів, вивчати мають психолги та психіатри. Адекватні кажеш...
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Дійсно...? Це було так тонко, що навіть товсто? 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 8732 Хоча може бути.
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предал... 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1517 адэкватных... ахаха 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1517 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1517 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1517 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1517 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1517

Самый лютый пост за севодня! Это адназначна зачьод!
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О, зритель шариковского анала появился. Заблудился?
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Ты из 8% элитных *********? Которые часть страны сдали, другую распродавать собрались?
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Зебилко, это твои слуги распродают то что еще осталось. Тебе не нравитса турборежым с каким тебя делает твой призедент?
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Всё стало только хуже и намного хуже.
Это факт.
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А как пропиарились на отмене адвокатской монопольки!!!! Даже три этапа прошли и.... ВСЕ! Сдулось ВСЕ! Занесли "куда надо и кому надо" и "тыхо -тыхо" стало с отменой монопольки! Даже здесь - пролет!
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Виявляється країною керувати це не пуєм по роялю стукати та на сцєнє Порошенка висміювати... 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3799
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може ці 70% пояснють мені нахєра на Донбасі щось припиняти?
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А ще й заразили Україну коронавірусом. Це їм так не минеться. На зелю чекає імпічмент, суд, тюрма
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эти опросы не имеют смысла по причине отсутствия государства, как такового.
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как то не понятно. судя по этому опросу вазелин оманский обосрался по основным вопросам своей программы. и при этом ему доверят 46%. опросник наркоманы составляли?
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Нарід! Скажи що ще треба просрати, щоб нарешті у тебе увімкнувся мозок? 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 603
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В период пандемии у нас-украинцев открывается шикарная возможность- в ответ на любой удар со стороны ДНР-ЛНР, обрушивать на них шквальный огонь и уничтожать как можно больше их живой силы. Только Зеля слаб и сер "как штаны пожарника".
Зеля! Выпей джина (я могу прислать) и надави на уродов. Обмен пленными осуществим после выигранной войны. Удали (хоть в аршлох, хоть куда ещё) шпиона- Ермака. Слава Богу- зассанца Сивохо уже нет! Слава Украине!!!
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В период пандемии у нас-украинцев открывается шикарная возможность- в ответ на любой удар со стороны ДНР-ЛНР, обрушивать на них шквальный огонь и уничтожать как можно больше их живой силы. Только Зеля слаб и сер "как штаны пожарника".
Зеля! Выпей джина (я могу прислать) и надави на уродов. Обмен пленными осуществим после выигранной войны. Удали (хоть в аршлох, хоть куда ещё) шпиона- Ермака. Слава Богу- зассанца Сивохо уже нет! Слава Украине!!!
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Так а какой реальный рейтинг сейчас у зебила было бы интересно услышать?
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На мой взгляд, власти вообще ни с чем не справляются.
Они всё это время токо интригуют, сливают друг на друга компромат, садятся на старые коррупционные схемы или придумывают свои, новые. Жизнь наша к лучшему не меняется - что есть главный показатель эффективности власти.
Карл, они даже не посадили тех, кого посадить нам клятвенно обещали! А наооборот, целуются с ими в дёсна и вместе голосуют за варварские для страны законы!
Вы ещё шо-то ждёте от них, после всех их предательства своих же уверений и обещаний?
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Петиной дорогой пошел. Значит, будут вместе хлебать баланду.
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Підораси зелені прийняли Україну з профіцитом і ростом економіки і меньше ніж за рік довели до дефолту.Хужє нє будєт,псіни зелойобські?
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Спасибо за лапшу. Не убедительно. Сказки и я могу рассказывать.
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Маленькі люди що прийшли до влади, опустили всю країну на свій рівень, рівень сватів і кварталу Замість НАТО і ЄС в нас брат Єрмака, замість Криму - міністри ідіоти, замість антиросійської коаліції - обісцяні штани Сцивохо
Обираєш президентом клоуна - отримаєш цирк
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Было бы с чего опускать. Опустил еще Петро, а на этих была небольшая но надежда, что подымать начнут. Кто-то же должен начинать разгребать после зеков, мародеров и клоунов.
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Значит про доверие полное вранье помойки кмис
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КМІС, взагалі не коректні запитання. На сьогодні питання для опитування має звучати так:
" З чим на вашу думку впорався преЗЕдент?" Один з варінтів відповіді має бути такий: - випуск дешевих піар роликів на ТБ у стилі "квартал 95"

ЗеБеньський все моніторить свій рейтинг! Може заспокоїтись, він нижче ніж у кота, який нагадив у тапки.
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Власть делает на Донбассе всё что возможно.
Когда пу не сдохнет - сдвигов не будет.
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С коррупцией - 100% пролет! ДАЖЕ МОНОПОЛЬКУ АДВОКАТСКУЮ не одолели! "Занесли", трошки, куда надо и кому надо!
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