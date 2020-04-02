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 У Китаї черговий літак завантажили медтоварами для українців, - посольство. ФОТО

У Китаї завершилося завантаження чергового літака товарами медичного призначення, призначеними для боротьби з поширенням Covid-19 в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на посольство України в Китаї.

"Сьогодні, 2 квітня, в міжнародному аеропорту м. Сямень (провінція Фуцзянь) завершено завантаження чергового літака з товарами медичного призначення для України. На борт повітряного судна завантажено близько 109 м3 засобів медичного захисту для громадян України", - сказано в повідомленні.

Крім того, зараз із владою КНР узгоджуються питання підготовки ще кількох бортів з аналогічною місією.

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Українські дипломати пояснили, що рейс здійснюється в рамках повітряного мосту між Україною і Китаєм, наведеного з метою максимально оперативної поставки в Україну найнеобхідніших медичних товарів для протидії поширенню COVID-19.

У Китаї черговий літак завантажили медтоварами для українців, - посольство 01

У Китаї черговий літак завантажили медтоварами для українців, - посольство 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186353
 
 
 Топ коментарі
 
но весь груз окажется в испании как и маски
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Медицинские маски не шьют, а сваривают из полипропилена ультразвуком.
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но весь груз окажется в испании как и маски
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Потому что Илюху гонять за тридевять земель крайне невыгодное мероприятие.
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та до одного места что вы там отгрузили, маски где в аптеках
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Президент Филиппин приказал армии расстреливать нарушителей карантина

02.04.2020, 13:45 |
Новости, Мир

В Китае очередной самолет загрузили медтоварами для украинцев, - посольство - Цензор.НЕТ 5509

Президент
Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей карантина и социального
дистанцирования, что к ним может быть применен расстрел. Об этом
сообщает Reuters.

"Мой приказ полиции и армии: если есть какие-то проблемы и если
произойдет так, что они сопротивляются, и ваша жизнь будет в опасности -
стреляйте насмерть", - ​заявил Дутерте.
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Да никогда не поверю, что патриоты будут просить помощи у кровавых комуняк, тем более врага братского американского народа.
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где написано что это бесплатная помощь от красных китайцев ?

более паскудных продавцов чем китайцы в жизни своей не видел, они даже копейки не скинут
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весь мир в труху .....а теперь они продолжают рассылать , оригинально )
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Виталькины маски туда поместятся или опять будет на логистику жаловаться?
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..это когда ТЫСЯЧА ТОН укранских масок в январе-марте ушла в Китай через агентов Али-Бабы
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