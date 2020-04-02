 Прикордонники готові до третьої хвилі повернення українців, - Дейнеко

Про це сказав голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, коментуючи питання готовності прикордонників до повернення українців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.
"Ми до цього готові, для нас це не ново. Цей елемент обстановки ми давно передбачили", - сказав Дейнеко.
Він також запропонував свою ідею боротьби з безробіттям.
"Я можу працевлаштувати 10 тис. осіб, будь ласка, нехай повертаються. Думаю, що грамотно відпрацюють наші воєнкоми, і ми поповнимо свої лави, свої лави поповнить і Міністерство оборони, у них теж "некомплект - сказав Дейнеко.
Він зазначив, що "некомплект" особового складу зараз становить 23-24%, а через карантин відкладається весняний призов на строкову службу.
Тогда все эти карантины до задницы!
И дебил! Если было распоряжение, что отныне все прибывающие размещаются на 14-дневную обсервацию, то только дебил вроде этого юмориста поедет на пару дней домой на Пасху...
Писец, оказывется у нас у власти не только Емец мог отжигать!