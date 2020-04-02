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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2509) Дейнеко Сергій (33)

 Прикордонники готові до третьої хвилі повернення українців, - Дейнеко

Державна прикордонна служба готова до третьої хвилі повернення українських громадян додому.

Про це сказав голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, коментуючи питання готовності прикордонників до повернення українців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.

"Ми до цього готові, для нас це не ново. Цей елемент обстановки ми давно передбачили", - сказав Дейнеко.

Він також запропонував свою ідею боротьби з безробіттям.

Також читайте: Після виведення військ РФ з Донбасу повернути контроль над кордоном можна протягом 3-6 місяців, - глава ДПСУ Дейнеко

"Я можу працевлаштувати 10 тис. осіб, будь ласка, нехай повертаються. Думаю, що грамотно відпрацюють наші воєнкоми, і ми поповнимо свої лави, свої лави поповнить і Міністерство оборони, у них теж "некомплект - сказав Дейнеко.

Він зазначив, що "некомплект" особового складу зараз становить 23-24%, а через карантин відкладається весняний призов на строкову службу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186351
 
 
 Топ коментарі
 
Т.е. граница по-прежнему не на замке...
Тогда все эти карантины до задницы!
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еще первая не всех успела заразить, куда торопиться?
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Когда влясть начнет думать о украинцах которые живут в Украине?
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еще первая не всех успела заразить, куда торопиться?
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Т.е. граница по-прежнему не на замке...
Тогда все эти карантины до задницы!
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достаточное к-во съ----лось с изоляции, что б принять новых?
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Ага. Совсем недавно около 60 таких самоизолянтов сбежали из отеля в центре Киева
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Когда влясть начнет думать о украинцах которые живут в Украине?
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Да просто у погранцов скоро бабло закончится, ведь граница закрыта, никто ничего не возит и естественно ничего никому не отстегивают.
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Не закончится,скоро эта братия-за пенсией в Украину-ломиться будут.
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Всех на обсервацию и карантин в Кончу-Заспу.
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И чувство юмора у него тоже присутствует . )
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когда же вы уже остановитесь. уроды! шашлыки им мешают...!
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Так вроде ж границы закрыты до конца карантина? Или как ветер подует, та и мнение у "флюгера"- это было вчера, завтра будет еще другое. Как и министры. Уже даже однопартийцы не выдерживают,
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Пристроит, на работу, всех у кого температура будет. И работу им полегче - в штаб бомажки по кабинетам разносить... юморист блин.
И дебил! Если было распоряжение, что отныне все прибывающие размещаются на 14-дневную обсервацию, то только дебил вроде этого юмориста поедет на пару дней домой на Пасху...
Писец, оказывется у нас у власти не только Емец мог отжигать!
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