 Прикордонники готові до третьої хвилі повернення українців, - Дейнеко

Про це сказав голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, коментуючи питання готовності прикордонників до повернення українців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.

"Ми до цього готові, для нас це не ново. Цей елемент обстановки ми давно передбачили", - сказав Дейнеко.

Він також запропонував свою ідею боротьби з безробіттям.

Також читайте: Після виведення військ РФ з Донбасу повернути контроль над кордоном можна протягом 3-6 місяців, - глава ДПСУ Дейнеко

"Я можу працевлаштувати 10 тис. осіб, будь ласка, нехай повертаються. Думаю, що грамотно відпрацюють наші воєнкоми, і ми поповнимо свої лави, свої лави поповнить і Міністерство оборони, у них теж "некомплект - сказав Дейнеко.

Він зазначив, що "некомплект" особового складу зараз становить 23-24%, а через карантин відкладається весняний призов на строкову службу.