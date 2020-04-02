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 Політика України
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Все про:Аваков (1536) Зеленський (4979) опитування (502) КМІС (82) Разумков Дмитро (444) Єрмак Андрій (209) Денис Шмигаль (185)

 Найкраще українці ставляться до Зеленського та Разумкова, найгірше - до Авакова і Єрмака, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Українці найбільш позитивно ставляться до президента Володимира Зеленського та голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, а найбільш негативно до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними опитування, рівень знання респондентами керівників держави такий:

- президента Володимира Зеленського знають 99% опитаних,

- прем'єр-міністра Дениса Шмигаля - 49% респондентів,

- голови Верховної Ради Дмитра Разумкова - 70% учасників дослідження,

- керівника Офісу президента Андрія Єрмака - 44% респондентів,

- міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - 88% опитаних.

Також читайте: 48% українців вважають неуспішною боротьбу влади з коронавірусом, 57% - з економічними проблемами, - опитування КМІС

Зазначається, що До Володимира Зеленського позитивно ставляться 46% тих, хто знає політика (в лютому – 48%), нейтрально – 33% (в лютому – 29%), негативно – 21% (в лютому – 24%).

До Дмитра Разумкова позитивно ставляться 29% тих, хто знає політика (в лютому – 28%), нейтрально – 51% (в лютому – 51%), негативно – 21% (в лютому – 22%).

До Андрія Єрмака позитивно ставляться 6% тих, хто знає політика (в лютому – 12%), нейтрально – 56% (в лютому – 57%), негативно – 38% (в лютому – 31%).

До Арсена Авакова позитивно ставляться 12% тих, хто знає політика, нейтрально – 53%, негативно – 35%.

До Дениса Шмигаля позитивно ставляться 11% тих, хто знає політика, нейтрально – 65%, негативно – 25%.

В ході дослідження 27-30 березня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 1500 респондентів на всій території України, крім окупованого Криму і непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.

Також читайте: 46% українців заявили про зростання витрат на послуги ЖКГ порівняно з минулим роком: 21% - витрачає на комуналку більше половини доходу сім'ї, - опитування КМІС

Найкраще українці ставляться до Зеленського та Разумкова, найгірше - до Авакова і Єрмака, - опитування КМІС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186348
 
   
 Топ коментарі
 
Новый признак -- Когда у бубочки дела начинают идти совсем ниже плинтуса жди выхода нового "правдивого" социального опроса от КМИС или Разумкова. На кого, интересно, расчитана эта лапша?
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КОГО ОПРАШИВАЛИ ?????? Друзей зеленского ???????
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В сортах дерьма не разбираюсь...
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"У будівлю Державного агентства резерву України увірвалися невідомі і заблокували роботу відомства.". Эй, "сорокошестипроцентные", поясните, что происходит. Особенно в контексте того, что два дня назад там почти сутки ночевал некий советник зеленского по фамилии устенко.
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На фронте обострение и 15 убитых в марте. 14.03.20/Медицинская система Украины не готова к лечению, - министр Емец о ситуации с коронавирусом./ Как бы четыреждыуклонист-главнокомандующий и бырыга ни при чём. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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К зеленскому у меня с самого начала было негативное отношение, а теперь тем паче, аваков вообще чёрт, да ну их всех слуг народа нахрен, с ихними "новыми" лицами.
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К Зеленскому отрицательно относятся 21%. Ряды элиты редеют. Минус 4%.
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Показатель рейтинга идиота KLOVUN95 можно проверить легко.. Сутки гуляет без охраны по улицам со статусом " вне закона" . Президента которого уважает страна - за минуту возьмут в "римскую черепаху" и проведут к охране подальше от врагов. Этого придурка забьют ногами на минуту..Вот вам рейтинг..Разумкоу, Тупакоу..прочая ***** лживая...Вы о чем вообще? Нахрен это?
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Как можно хорошо относиться к тому кого нет
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Обратите внимание какие пошли опросы
Сначала они задавали людям вопрос - готовы ли вы голосовать за Зеленского, и 73% отвечало "да"
Через пол года когда на этот же вопрос половина уже отвечала "нет", придворные социологи изменили вопрос на "доверяете ли президенту", на который уже около 46 % ответило "да"
Через год, когда уже на вопрос "доверяете ли президенту" 73 % стали отвечать "нет", придворные социологи изменили вопрос на "Знаете ли вы Зеленского", на который 99% ответили "да"
Скоро походу пойдут вопросы "Зеленский мужчина?" "Зеленскому 42 годика?" "Зеленский из Кривого рога?"
И ответы на эти вопросы вам будут подавать как всенародную поддержку бубочки
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Это шо за дебилы, которые авакяна не знают?) нарисуют хрен знает что, и разводят ватаноилов...
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Да там еще один процент и про зебобу не слышали...
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бредятина для зелеНого быдла!зеЛю уже на части порвать готов народ!
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Зараз людям соромно буде казати що вони знають зеленського... Всі тупо при опитуванні казали що такого недоумка не знають і знати не хочуть ))
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"Цензор" забыл упомянуть, шо этот опрос делали не на его порохоботской помойке, а по всей Украине. И это есть мнение не задроченного цензоровского форума( с пятью десятками особо упоротых), а это есть мнение большинства украинцев.
(Наверное меня снова забанят. Это регулярно случается, когда я критикую Бутусова и его... сайт. Переживу, но от слов своих не откажусь)
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Ну,даже в этой шняге-рейтинг доверия к Гнусавому гному самый низкий за всё время проведения этих,так называемых "опросов",а значит уже даже эти клоуны не могут рисовать Ослу сногсшибательные симпатии.
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"Переживу, но от слов своих не откажусь"

ты сперва коронавирус переживи, недоделок зебильный, а потом кукарекать будешь
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Пока Ввиду подачи Информации Цензор Незаангажирован , но для разбавления подачи используются другие источники и без Изминения. И это Класс , - почему, а потому , что заставляет работать Серое Вещество и его связь с Миром и Мининизирует Ватный Синдром.
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Мы уже как вата ,царь хороший бояре плохие а ведь это совершенно НЕПРАВИЛЬНО !!! Найкраще українці ставляться до Зеленського та Разумкова, найгірше - до Авакова і Єрмака, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4413
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итак, известные 23% обиженных ненавидят Зе.
А какой там рейтинг у Пе?
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неужели зебилы и вправду верят в эту чушь?
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"Найкраще українці ставляться до Зеленського та Разумкова".. но вслух, среди людей, об этом никто не сознается.. та и налёпки на авто (или куда попало) "Зе" не найдёшь днём с огнём..
- загадка, понятная только специалистам КМІС
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Это всё ложь притянутая за уши. Такие рейтинги Зеленского могли быть до Нового года.
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ДДа собственно, какие это нахрен политики с 95-го квартала, это просто случайно попавшие ппростые людишки, далёкие от политики, ну типа, как Тася Повалий была.
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А довбодятли все ще добре відносяться...
А спитати їх - чому???
Найкраще українці ставляться до Зеленського та Разумкова, найгірше - до Авакова і Єрмака, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2527
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к Зеленскому положительно относятся 46%

как же наш мудрый украинский нарид любит дураков-котиков, а не умных политиков Найкраще українці ставляться до Зеленського та Разумкова, найгірше - до Авакова і Єрмака, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4818
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У Комітеті виборців України повідомили, що монобільшість ЗЕбілів- капітулянтів провалило 70% всіх голосувань за останній час. Відзначається, що законопроекти проходять завдяки іншим політичним силам в ВР. Політичним силам, як проукраїнським так і антиукраїнським. Питання що стосуються про економічну допомогу і підтримку Заходу підтримуються тільки проукраїнськими народними депутатами. А злочинна КАПІТУЛЯЦІЯ УКРАЇНИ і офіційного визнання державності окупованої кремлем бандитської резервації "лугандонії - ордло" і також визнання які її представляють кривавих нелюдей вбивць сепаратистів - терористів, то тоді ЗЕбіли -капітулянти спираються на допомогу найлютіших ворогів України антиукраїнських -прокремлівських депутатів. Ось так підступні ЗЕбіли -капітулянти поступово злочинно руйнують і знищують Українську державу.
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