 Найкраще українці ставляться до Зеленського та Разумкова, найгірше - до Авакова і Єрмака, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними опитування, рівень знання респондентами керівників держави такий:

- президента Володимира Зеленського знають 99% опитаних,

- прем'єр-міністра Дениса Шмигаля - 49% респондентів,

- голови Верховної Ради Дмитра Разумкова - 70% учасників дослідження,

- керівника Офісу президента Андрія Єрмака - 44% респондентів,

- міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - 88% опитаних.

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Зазначається, що До Володимира Зеленського позитивно ставляться 46% тих, хто знає політика (в лютому – 48%), нейтрально – 33% (в лютому – 29%), негативно – 21% (в лютому – 24%).

До Дмитра Разумкова позитивно ставляться 29% тих, хто знає політика (в лютому – 28%), нейтрально – 51% (в лютому – 51%), негативно – 21% (в лютому – 22%).

До Андрія Єрмака позитивно ставляться 6% тих, хто знає політика (в лютому – 12%), нейтрально – 56% (в лютому – 57%), негативно – 38% (в лютому – 31%).

До Арсена Авакова позитивно ставляться 12% тих, хто знає політика, нейтрально – 53%, негативно – 35%.

До Дениса Шмигаля позитивно ставляться 11% тих, хто знає політика, нейтрально – 65%, негативно – 25%.

В ході дослідження 27-30 березня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 1500 респондентів на всій території України, крім окупованого Криму і непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.

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