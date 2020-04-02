 Інформація про скасування ЗНО, продовження карантину і загальнонаціональну перевірку знань є фейком, - Міносвіти

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз вона (ця інформація. - Ред.) активно поширюється в батьківських і вчительських групах з посиланням на фейсбук-сторінку МОН. Однак ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні МОН.

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"Міністерство освіти і науки багато разів підкреслювало, що ЗНО відбудеться незалежно від термінів карантину. Єдине, що залежить від тривалості карантинних заходів, - дати проведення тестувань. 2 квітня уряд визначив, що карантин триватиме до 24 квітня 2020 року. Ця дата поки залишається незмінною. Якщо уряд ухвалить рішення про продовження карантину, Міністерство освіти і науки повідомить про це на офіційних ресурсах, а також надішле відповідні листи місцевим управлінням освіти", - додали в міністерстві.

"МОЗ не рекомендує жодних конкретних платформ для дистанційного навчання. До нас надходять повідомлення зі шкіл, що недоброчесні підприємці стверджують, ніби саме їхня платформа рекомендована або навіть оплачена МОН для пріоритетної роботи під час дистанційного навчання. Це – неправда. МОН не надавало преференцій жодним ресурсам і не оплачувало доступ шкіл на жодну онлайн-платформу. Водночас ми дякуємо всім, хто, розуміючи складну ситуацію, зробив безкоштовним доступ на свої платформи, і не схвалюємо дії, коли хтось намагається недоброчесно залучити додаткових користувачів. Просимо повідомляти МОН про такі випадки", - закликали в МОН.

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"МОН не планувало і не проводитиме загальнонаціональну перевірку знань, здобутих під час карантину. 1 квітня був поширений підроблений документ МОН, в якому відомство нібито передбачало проведення "перевірки знань учасників освітнього процесу, засвоєних у ході дистанційного навчання за технологією ЗНО для всіх учнів 5-11 класів". Це – ФЕЙК. Міністерство освіти і науки України вже звернулося до правоохоронних органів з метою подальшого унеможливлення подібних дій", - додали в міністерстві.