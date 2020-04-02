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 COVID-19 може передаватися не лише у разі кашлю або чхання, але й під час розмови або дихання, - доповідь експертів Білого дому

Група американських вчених повідомила в доповіді Білому дому, що коронавірус може передаватися не тільки у разі кашлю або чхання, а й під час розмови або навіть дихання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на лист голови Постійного комітету Національної академії наук щодо Нових інфекційних захворювань і загроз здоров'ю 21-го століття доктора Харві Файнберга, написаний у відповідь на запит представника Білого дому.

"Наявні нині дослідження підтверджують можливість того, що коронавірус може поширюватися через біоаерозолі, які генеруються безпосередньо під час видиху пацієнтів", - уточнює він.

Файнберг також зазначає, що краплі з коронавірусом можуть висіти в повітрі і потенційно заразити когось, хто проходить повз. Як довго коронавірус затримується в повітрі, залежить від кількох чинників, в тому числі від того, скільки вірусу виділяє заражена людина під час дихання або розмови, а також від кількості циркулюючого повітря, пояснює він.

Водночас, за його словами, коронавірус не такий заразний, як кір або туберкульоз.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186341
 
 
 Топ коментарі
 
надо просто перестать дышать. тогда кашель, чихание и разговоры исчезнут сами по себе.
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Ждем ролик от Нелоха, где он трепетно обращается к народу с просьбой дышать хотя бы через раз. COVID-19 может передаваться не только при кашле или чихании, но и во время разговора или дыхания, - доклад экспертов Белому дому - Цензор.НЕТ 9044
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Треба дати людині пургену - тоді вона перестане і кашляти і чхати, а дихати буде обережно-приобережно.
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Дистанция два метра при разговоре. Помните. Хотя это вас не спасет, если вы войдете в зараженное кем-то облако, где кто-то надышал вирусом.
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Еще, как пишут британские ученые, он передается половым путем.
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Ща муууудрый виталя запретит киевлянам дышать... COVID-19 может передаваться не только при кашле или чихании, но и во время разговора или дыхания, - доклад экспертов Белому дому - Цензор.НЕТ 24
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надо просто перестать дышать. тогда кашель, чихание и разговоры исчезнут сами по себе.
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Ждем ролик от Нелоха, где он трепетно обращается к народу с просьбой дышать хотя бы через раз. COVID-19 может передаваться не только при кашле или чихании, но и во время разговора или дыхания, - доклад экспертов Белому дому - Цензор.НЕТ 9044
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Треба дати людині пургену - тоді вона перестане і кашляти і чхати, а дихати буде обережно-приобережно.
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) тогда надо учеников провизоров во всех аптеках на работу поустраивать.
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А зараз глянемо шо внизу пишуть експерти.
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что коронавирус может распространяться через биоаэрозоли, генерируемые непосредственно при выдохе пациентов", - уточняет он.Источник: https://censor.net.ua/n3186341-------------------------Біоаерозолі?Тобто є можливість штучно створити такі вірусні біоаерозолі в спреї?
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"Живу без ласки,
Боль свою затая,
Всегда быть в маске -
Судьба моя." (С)
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Нужно срочно обсервировать всех кто дышит и разговаривает.
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ну, то що ми можемо зробити? зараження -в безсимптомний період, хтось чихнув чи кашлянув -тут не можливо відстежити та бути 100% впевненим ніколи, лише на безлюдному острові. а так - сидіти та тремтіти, чи що? так від страху можна коні двинуть , і за місяць -два щоденних страшилок купу психічних розладів заробити, хвороб кровообігу та й просто померти зголоду, якщо старий та безпомічний.
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Где-то писали, маски с клапаном - более крутые. Но если они фильтруют (не через клапан) только вдыхаемый воздух, а выдыхаемый свободно выходит через клапан, то это маска совершенно не защищает окружающих от выдоха носителя вируса. То есть, такая маска сделана для другой цели. (А с клапаном легче дышать, и маска не увлажняется выдыхаемым воздухом.)
Маска должна фильтровать поток воздуха, идущий с обеих сторон.
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Через пол года это докажут британские учёные.
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