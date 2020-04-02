 ВООЗ: Понад 95% смертей від коронавірусу в Європі припадає на людей віком від 60 років

Про це заявив глава європейського офісу Всесвітньої організації здоров'я Ганс Клюге, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

За його словами, вік - не єдиний фактор ризику зараження вірусом.

"Саме уявлення про те, що COVID-19 впливає тільки на людей похилого віку, фактично неправильне. Молоді люди не непереможні", - заявив він.

Агентство охорони здоров'я ООН повідомляє, що від 10% до 15% людей молодше 50 років мають захворювання середнього або важкого ступеня.

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"Серйозні випадки захворювання спостерігалися у підлітків і у людей віком від 20 років. Причому багато з них потребували інтенсивної терапії, а деякі, на жаль, померли", - сказав Клюге.

За його словами, останні статистичні дані показали, що більш як 30 тисяч людей померли в Європі, переважно в Італії, Франції та Іспанії.

"Ми знаємо, що понад 95% цих смертей сталося у віці старше 60 років", - сказав він.

За його словами, більше половини загиблих старше 80 років.

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Клюге зазначив, що понад 80% померлих мали принаймні одне хронічне захворювання, таке як серцево-судинні захворювання, гіпертонія або діабет.

"Позитивним моментом є те, що є повідомлення про людей старше 100 років, які були госпіталізовані для лікування COVID-19 і тепер - відтоді - повністю одужали", - сказав він.