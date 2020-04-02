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 Найманці РФ на Донбасі назвали, кого хочуть віддати на обмін. СПИСОК

Найманці РФ з терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР", так звані "уповноважені з прав людини" Дарина Морозова та Ольга Кобцева озвучили список осіб, які підконтрольні Росії формування можуть передати Україні на обмін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

З боку терористів "ДНР" список такий:

  • Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;
  • Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;
  • Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;
  • Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;
  • Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;
  • Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;
  • Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;
  • Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.

Читайте: Родичі полонених в ОРДЛО українців проводять акцію під Офісом Президента з вимогою прискорити переговори. ФОТО

З боку угруповання "ЛНР":

  • Желдак В. А.
  • Можаєв В. В.
  • Миронич С. В.
  • Полозов Н. Н.
  • Попова А. А.
  • Русинов С. В.
  • Сливка И. Д.
  • Сливка А. Д.
  • Табачний А. Е.
  • Штиль А. П.
  • Яковенко А. А.

Останній обмін утримуваними особами між Україною і найманцями РФ на Донбасі відбувся 29 грудня, 2019 року. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець. Протилежній стороні передали 124 людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186336
 
 
 Топ коментарі
 
путин срочно проводит информационную компанию прикрытия своего высокопоставленного шпиона Ермака. Выдача заложников, - это весьма несложная попытка добавить вистов шпиону и ворюге.. Вова, Ермак должен уйти, - иначе уйдешь ты. Думай-те!
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какая это часть обмена всех на всех??????????? опять таксисты будут??????
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Чергова група маршруточників та аби-кого? Наемники РФ на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен - Цензор.НЕТ 8874
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ввс повідомляло про більш як 300 полонених українців.
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путин срочно проводит информационную компанию прикрытия своего высокопоставленного шпиона Ермака. Выдача заложников, - это весьма несложная попытка добавить вистов шпиону и ворюге.. Вова, Ермак должен уйти, - иначе уйдешь ты. Думай-те!
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Он уйдет сам и думаю ждать осталось недолго. Не за горами голодные бунты. Людям реально скоро не на что будет детей кормить.
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потрібно писати *****, а так все вірно.
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І ***** з маленької букви, він звичайно велике падло-*****, але ж ще й дуже огидне
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не зовсім погоджусь. він таки велике *****, але ще важливо писати грамотно Найманці РФ на Донбасі назвали, кого хочуть віддати на обмін - Цензор.НЕТ 3797 . Це власне ім'я, тому з великої літери.
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какая это часть обмена всех на всех??????????? опять таксисты будут??????
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Список тих, кого сепари віддають складається з таксистів?
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Чергова група маршруточників та аби-кого? Наемники РФ на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен - Цензор.НЕТ 8874
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..и кто они..военые наши?..или бомбилы-таксисты, как тот раз?..и не видно татарина почему то ни одного...а у нас кого хотят забрать?..отдайте рыбановича и ко,илью ст. майора туда же до кучи тоже можна, экспердов-самоучек по студиям говноньюсов пособирайте... Наемники РФ на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен - Цензор.НЕТ 8208
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обіцяли, що цього разу точно буде "всіх-на всіх". А що, це всі наші полонені, яких терористи утримують?
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Як що це патріоти України, добровольці, волонтери і вояки ЗСУ тоді гарний обмін, а якщо таксисти і ватні/сепарські "гражданє" з комендантської години, толі нафіг Наемники РФ на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен - Цензор.НЕТ 804
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А вони не заразні , в прямому та переносному ? Цей "руський мір" страшніший за будь який вірус .
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з бУкраїни пропоную передати:
1. ЗеБеньський в.о.
2. ДЄрмак
3. Мертвячук
4. портнофф
5 різна прокацапська. малороська нечисть типу ківі, бойки та їм подібні
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Тільки без права повернення в Україну.
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то все ясно... Але коли посібник окупантів Єрмак відповість перед законом?
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При Порошенку звільнили більше 3000 і жодного піару.
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Ага, щяс тобі мудрий нарід откроєт істінную правду.
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Постоянно пиарились как только можно на обменах.
А на счет 3000, так это только со слов Пети. но это ж святой пэтро, ему и на слово поверим Найманці РФ на Донбасі назвали, кого хочуть віддати на обмін - Цензор.НЕТ 5415
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Передивися хроніку Цензора, кацапчик.
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Опять меняем бандитов стрелявших студентов на майдане, на российских шпионов из ОРДЛО??
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