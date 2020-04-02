 Найманці РФ на Донбасі назвали, кого хочуть віддати на обмін. СПИСОК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
З боку терористів "ДНР" список такий:
- Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;
- Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;
- Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;
- Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;
- Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;
- Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;
- Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;
- Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.
З боку угруповання "ЛНР":
- Желдак В. А.
- Можаєв В. В.
- Миронич С. В.
- Полозов Н. Н.
- Попова А. А.
- Русинов С. В.
- Сливка И. Д.
- Сливка А. Д.
- Табачний А. Е.
- Штиль А. П.
- Яковенко А. А.
Останній обмін утримуваними особами між Україною і найманцями РФ на Донбасі відбувся 29 грудня, 2019 року. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець. Протилежній стороні передали 124 людини.
1. ЗеБеньський в.о.
2. ДЄрмак
3. Мертвячук
4. портнофф
5 різна прокацапська. малороська нечисть типу ківі, бойки та їм подібні
А на счет 3000, так это только со слов Пети. но это ж святой пэтро, ему и на слово поверим