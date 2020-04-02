 Найманці РФ на Донбасі назвали, кого хочуть віддати на обмін. СПИСОК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

З боку терористів "ДНР" список такий:

Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;

Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;

Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;

Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;

Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;

Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;

Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;

Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.

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З боку угруповання "ЛНР":

Желдак В. А.

Можаєв В. В.

Миронич С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С. В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачний А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Останній обмін утримуваними особами між Україною і найманцями РФ на Донбасі відбувся 29 грудня, 2019 року. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець. Протилежній стороні передали 124 людини.