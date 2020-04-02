 48% українців вважають неуспішною боротьбу влади з коронавірусом, 57% - з економічними проблемами, - опитування КМІС

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

За даними КМІС, 40% опитаних вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 48% - притримуються думки, що неуспішна. 17% опитаних вважають, що влада успішна в запобіганні можливим економічним труднощям в Україні, пов'язаним з епідемією коронавірусу; 57% думають, що неуспішна. 17% респондентів думають, що влада успішна у забезпеченні доступності медичних послуг для громадян, 70% вважають, шо не успішна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 87% українців вбачають у коронавірусі реальну загрозу, - опитування

"Близько половини українців (49%) думають, що обмежувальні заходи спрямовані на протидію епідемії коронавірусу, були вжиті вчасно; 38% думають, що влада запізнилася з протидією епідемії; 5% притримуються думки, що обмежувальні заходи було вжито передчасно. 43% опитаних українців виступають за більш жорсткі заходи забезпечення карантину, ніж зараз; 40% думають, що вжиті заходи цілком адекватні ситуації; 9% притримуються думки, ці заходи мають бути менш жорсткими, введено занадто багато непотрібних обмежень; 1% вважають, що ніяких обмежувальних заходів взагалі не потрібно", - наголошується в дослідженні.

43% респондентів більше побоюються економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу; 34% більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні; 14% не побоюються ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців.

Читайте: У разі втрати доходу через карантин у 60% українців гроші закінчаться менш ніж через місяць, - опитування групи "Рейтинг"

На думку респондентів, найгірше справляються з епідемією такі країни: Італія – 47%, Іспанія – 23%, Україна – 12%, США – 12% (питання було відкритим, респондент міг назвати не більше 4 країн). На думку респондентів, найкраще справляються з епідемією такі країни: Китай – 46%, Німеччина – 9%, Білорусія – 7%, Україна – 6%, Південна Корея – 5% (питання було відкритим, респондент міг назвати не більше 4 країн). Відповідаючи на питання про те, які країни чи міжнародні організації, можуть найбільш ефективно допомогти Україні в боротьбі з епідемією коронавірусу, 34% українців назвали Китай; 11% - Всесвітню організація охорони здоров'я; 10% - Європейський союз; 9% - США; 6% - Росію; 35% вважають, що жодна з країн чи організації не зможе цього зробити.

З 27 по 30 березня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не входять території, які тимчасово не контролюються владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.













