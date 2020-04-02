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 Політика України
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 48% українців вважають неуспішною боротьбу влади з коронавірусом, 57% - з економічними проблемами, - опитування КМІС

Наприкінці березня 40% українців вважають, що влада успішна у протидії епідемії коронавірусу, 48% - дотримуються думки, що неуспішна.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

За даними КМІС, 40% опитаних вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 48% - притримуються думки, що неуспішна. 17% опитаних вважають, що влада успішна в запобіганні можливим економічним труднощям в Україні, пов'язаним з епідемією коронавірусу; 57% думають, що неуспішна. 17% респондентів думають, що влада успішна у забезпеченні доступності медичних послуг для громадян, 70% вважають, шо не успішна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 87% українців вбачають у коронавірусі реальну загрозу, - опитування

"Близько половини українців (49%) думають, що обмежувальні заходи спрямовані на протидію епідемії коронавірусу, були вжиті вчасно; 38% думають, що влада запізнилася з протидією епідемії; 5% притримуються думки, що обмежувальні заходи було вжито передчасно. 43% опитаних українців виступають за більш жорсткі заходи забезпечення карантину, ніж зараз; 40% думають, що вжиті заходи цілком адекватні ситуації; 9% притримуються думки, ці заходи мають бути менш жорсткими, введено занадто багато непотрібних обмежень; 1% вважають, що ніяких обмежувальних заходів взагалі не потрібно", - наголошується в дослідженні.

43% респондентів більше побоюються економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу; 34% більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні; 14% не побоюються ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців.

Читайте: У разі втрати доходу через карантин у 60% українців гроші закінчаться менш ніж через місяць, - опитування групи "Рейтинг"

На думку респондентів, найгірше справляються з епідемією такі країни: Італія – 47%, Іспанія – 23%, Україна – 12%, США – 12% (питання було відкритим, респондент міг назвати не більше 4 країн). На думку респондентів, найкраще справляються з епідемією такі країни: Китай – 46%, Німеччина – 9%, Білорусія – 7%, Україна – 6%, Південна Корея – 5% (питання було відкритим, респондент міг назвати не більше 4 країн). Відповідаючи на питання про те, які країни чи міжнародні організації, можуть найбільш ефективно допомогти Україні в боротьбі з епідемією коронавірусу, 34% українців назвали Китай; 11% - Всесвітню організація охорони здоров'я; 10% - Європейський союз; 9% - США; 6% - Росію; 35% вважають, що жодна з країн чи організації не зможе цього зробити.

З 27 по 30 березня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не входять території, які тимчасово не контролюються владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

48% українців вважають неуспішною боротьбу влади з коронавірусом, 57% - з економічними проблемами, - опитування КМІС 01
48% українців вважають неуспішною боротьбу влади з коронавірусом, 57% - з економічними проблемами, - опитування КМІС 02
48% українців вважають неуспішною боротьбу влади з коронавірусом, 57% - з економічними проблемами, - опитування КМІС 03
48% українців вважають неуспішною боротьбу влади з коронавірусом, 57% - з економічними проблемами, - опитування КМІС 04
48% українців вважають неуспішною боротьбу влади з коронавірусом, 57% - з економічними проблемами, - опитування КМІС 05
48% українців вважають неуспішною боротьбу влади з коронавірусом, 57% - з економічними проблемами, - опитування КМІС 06
48% українців вважають неуспішною боротьбу влади з коронавірусом, 57% - з економічними проблемами, - опитування КМІС 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186334
 
 
 Топ коментарі
 
70% считают, что не успешна. Эти же 70% год назад проголосовали за предателей Украины. ЖриТЕ 48% украинцев считают не успешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7458 48% украинцев считают не успешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6884
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Ну один хороший вариант у Роиси таки был и она им воспользовалась - пропихнуть ватного дибила ЗЕ в президенты.

А помогли ей в этом 73% клинических идиотов.
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Кто кого опрашивал???????
Зомбируете цифрами кретионоиды
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Главное результат. В США - 215 тысяч инфицированных, в Италии и Испании по 110 тысяч, Германии - 79 тысяч. В Украине - 800 инфицированных при минимуме финансовых возможностей. Закрытие метро было верным шагом!
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А, если закрыть все СМИ и не афишировать цифры вообще, то больных совсем не будет и вуаля - победа над эпидемией.

Чем не результат...
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Скільки в Україні хворих на ковід? 800.
Скільки зроблено тестів? 800.
Отже все під контролем)))

Як можна бути таким наївним?
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70% считают, что не успешна. Эти же 70% год назад проголосовали за предателей Украины. ЖриТЕ 48% украинцев считают не успешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7458 48% украинцев считают не успешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6884
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Ну один хороший вариант у Роиси таки был и она им воспользовалась - пропихнуть ватного дибила ЗЕ в президенты.

А помогли ей в этом 73% клинических идиотов.
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ну цей то відразу здав Україну "оптом" для міжнародних шахраїв з мвф ...а ***** любив познущатися ...як варан , вкусив і відійшов ...спостерігає допоки тварина сконає ...
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С Роисей Порох так и поступал пока вы не выбрали себе подбного урода, который все слил всего за год.
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ви будь ласка пишіть про свій вибір ...я не одну гніду не за іншу не голосував ...обох вичеркнув ...поверніть у бюлетні пункт ПРОТИ ВСІХ і побачите справжні "рейтинги ...так ні ...олігархи вирішили і тут зекономити що у КАЗЛІВ не лишилося шансу ...
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Что с коррупцией было?)) Каким боком к ней шпнсы рашки?
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висновок: всє більше громадян України вважають, що у влади - ідіоти та ділетанти
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Але залишається ядерний електорат який так не вважає, бо вони такі ж як обрана ними влада.
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Е ні... Не 30%. Що ж тоді виходить, що 43% свідомо голосували за дурника? Ні. 73% вважають його інтелектуалом. Саме стільки у нас недалеких людей.
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"не успешной" - очень удачная замена слова "просрали всухую".

В сумме, кстати, получается все считают, что ЗЕ все просрал "не успешно" сделал.
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Вы меня извините конечно но создается впечатление что писал какой то иностранец. Кто так строит предложения - 48% украинцев считают не успешной борьбу властей с коронавирусом
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згоден. треба було писати, що 48% українців вважають, що при владі п@@@@си, д@@@@би та недолугі петеушники з дипломами трускавецького недоуніверситету?
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переклад з української "вважають невдалою"... хто ж винен, що кацапська така неоковирна... іскуствєнний язиг 48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2057
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чекаємо на свіжі рейтинги нелоха42 ...цікаво теж як підскочив рейцтинг ************** після ПРОДААЖІ української ЗЕМЛІ , чи вже як Бекешкіна померла то й немає кому людей запитати ...
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Еще месяцок-другой и зебилы будут роиться за пайками Пороха, а за аппарат ИВЛ будут готовы отрезать ЗЕ голову.
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армія ..."модернізований" совок"
віра-мова ...кому ...хто залишиться тут після продажу УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ?
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А не треба перекручувати - переважна більшість живе у містах і немає ніяких паїв. С/г угіддя будуть обробляти ті самі, можливо інші підприємства. Яке відношення це має до захисту Батьківщини, недолуге??
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мене навчили що Батьківщину продавати не можна ...так і живу ...
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Де блін до біса вони роблять ці опитування? В мене в оточенні і на роботі також ,а серед них величезна купа тих ідіотів ,які голосували за ЗЕ ,зараз вважають ,що це повний звіздець і матом криють ЗЕ ,не підбираючи слів .Мені це правда ,як бальзам на душу,хоча в такий ситуації ,яку створив ЗЕ ,нема чому радіти .
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Бениально !
***
Сначало Янелох продал наши маски,а теперь штрафет за то,что мы без них ходим за жратвой !
Он и здесь нас имеет.
Зато насмеемся ! \

48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4263
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Выборы двухнедельной давности на Харьковщине. Земразота - 0 голосов и столько же процентов!
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Юричик! Поначалу я думал, что слово "ОПРОШЕННЫХ" ты пропустил случайно... Но уже четвёртый пост подряд явно указывает на то, что ты попросту манипулируешь нами в чью-то угоду, и явно не бесплатно!
Стыдись, Юрчик!
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Для остальных: 48% из 1500 украинцев.
То есть, статья на самом деле называется "720 украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом"
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Тут остановили всё и теперь цинично откатывают своим взад "закон",то эпицентры,то ломбарды,то избранные рынки,оказываются вне самого жёсткого и страшного вируса,им можно работать.((((((
За то чтобы помочь деньгами крестьянам даже речи быть не может,пообещали и поддерживают,только пенсионеров,причём с печатного станка.
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В Швеции по состоянию на 1 апреля было около 5тыс. заболевших, 239 человек умерли-карантин никто пока не вводил, работают школы, детсады ограничение только на посещение магазинов, в транспорте, людям пожилого возраста предписано находится дома.
Так что шведы видать что-то знают о 👑 вирусе. А вот для чего ввели карантин не имея ни одного погибшего в Украине?
Почему все приезжие в Украину после 17.03.19г. не были изолированы на как минимум 14 дней?
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Можете не читати, статистика дурнів невтішна.
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По данным КМИС, 40% опрошенных считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса. О КМИС всё.
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КМІС молодеь.А бовдурів у нас більше 40%
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