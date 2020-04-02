EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, За кордоном
  5458  31
Матеріали за темою:
Все про:Білорусь (970) карантин (1892) Лукашенко (566) COVID-19 (2699) коронавірус (1426)

 Лукашенко поскаржився на тиск інших країн на Білорусь через коронавірус: Починають плющити ... А ми, якщо бачимо вогнище, кидаємося на нього і лікуємо

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що досвід Білорусі в боротьбі з вірусними захворюваннями може слугувати прикладом для багатьох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це він заявив сьогодні в інтерв'ю МТРК "Мир".

Президент зазначив, що і на нього особисто, і на Білорусь в цілому чинять певний тиск у зв'язку з темою коронавірусу. "Починають плющить: ось, вони якось не так, як всі. Слухайте, якби було так у всіх, як в Білорусі, у боротьбі з цими вірусними захворюваннями, і там не забували б про те, що є і сердечники, і онкологія, травматологія, є просто пневмонія - сезонна хвороба дуже сильна ... Напевно, не було б таких проблем", - зазначив він.

"Я не хвалюся. Може, якіюсь мірою виправдовуюсь, що ми не менше з вірусами (боремося. - Ред.), не тільки з коронавірусом", - продовжив глава держави.

"Звичайно, ми на це реагуємо. Але ми не забуваємо, що вірусів у нас зараз, як зазвичай, море", - сказав він.

Читайте також: Білоруські фанати відмовилися ходити на футбольні матчі: не віримо статистиці про COVID-19

Як заявив білоруський президент, на цей момент в Білорусі лише поодинокі випадки смертей від пневмонії, де коронавірус дав ускладнення на тлі інших серйозних проблем зі здоров'ям.

"Будь-який вірус ускладнить хронічні захворювання", - звернув увагу він.

Лукашенко також заявив, що в Білорусі "не приховують" факти щодо ситуації з COVID-19.

"Починають гамором кричати, що в Білорусі щось приховують і не працюють із вірусом. ВООЗ нам рекомендує (Кочанова вчора за моїм дорученням розмовляла) боротися вогнищево, точково", - зазначив він.

"Тобто ми, якщо бачимо вогнище, кидаємося на нього і починаємо лікувати цю людину і тих, хто був навколо. Ніхто так у світі не працює. Вони йдуть фронтом. Оточили місто - не в'їхати, ні виїхати, і всіх в будинках замкнули" , - зауважив Лукашенко.

Президент Білорусі також упевнений, що в Білорусі немає тієї ситуації, щоб вживати подібні заходи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про ситуацію з коронавірусом: Працюю за формулою Трампа і молю Бога, щоб пік захворюваності пішов униз. ВIДЕО

"І дай бог, щоб цієї ситуації у нас не було", - додав глава держави.

Він також знову озвучив свою тезу про те, що масова ізоляція в квартирах може сприяти погіршенню стану для вже заражених тим чи іншим вірусом.

"Це не проблема. Ми за добу нейтралізуємо місто (якщо це знадобиться. - Ред.). Але у що це обійдеться і скільки буде тоді смертей? Ми вже потім будемо вихоплювати з квартир людей, які будуть важкі, і відразу їх на штучну вентиляцію легень. І що, ми врятуємо цих людей?", - зауважив він.

"Тому не треба дурницями займатися. Нас же завжди вчили: треба, щоб провітреним приміщення було, на свіжому повітрі та інше", - сказав він.

Як повідомлялося, в середу литовський президент Гітанас Науседа заявив, що довіряти офіційній інформації Білорусі про коронавірус не можна, ситуація там значно гірше.

"Ми не можемо довіряти цій інформації, яку отримуємо офіційно з Білорусі, оскільки я вважаю, що білоруський керівник оцінює ситуацію з певною бравадою", - сказав він.

Також читайте: Лукашенко не планує скасовувати парад у Білорусі: "Господь нас має оберігати від коронавірусу"

"Цілком можливо, що справжня статистика значно гірше, оскільки ми знаємо про певні осередки на білоруській території і випадки смерті, які фіксуються", - додав президент Литви.

Білорусь залишається єдиною державою регіону, яка не закрила свої кордони в зв'язку з пандемією коронавірусу.

За даними на 1 квітня, в Білорусі зафіксовано дві смерті пацієнтів з коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186333
 
   
 Топ коментарі
 
Уже слышали "тракторами лечим"
Шизофреник хренов
 показати весь коментар
 
То есть мы, если видим очаг, бросаемся на него
Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим - Цензор.НЕТ 9668
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Какие же это россгвардейцы? Это войска россSS.
 показати весь коментар
 
Уже слышали "тракторами лечим"
Шизофреник хренов
 показати весь коментар
 
 
То чого ти, маючи стільки контактів у Сочі з "коронованим ху?ловирусом", і не задушив його.Ще один Сідзипін-бульба...
 показати весь коментар
 
в беларуси вирусов море. а в море есть море морепродуктов. экспорт которых на рашу именно в нынешнее время они могут ещё больше увеличить ))
 показати весь коментар
 
Саша не здоровайся с ху йлом за руку, а то в ху йло превратишся.
 показати весь коментар
 
 
Не превратится. У Саши свои планы которым он четко следует. А обнимает, чтобы нажухать Вовика.
 показати весь коментар
 
 
То есть мы, если видим очаг, бросаемся на него
Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим - Цензор.НЕТ 9668
 показати весь коментар
 
 
Не верю что он не под Путиным. Интересно что за роль ему такая досталась? отрицательные герои - против карантина? Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим - Цензор.НЕТ 758
 показати весь коментар
 
Через пол года будем со смехом вспоминать ка мы, как стадо идиотов ходили в масках, мыли спиртом руки, сидели по домам, побросали работу и все из-за макароновирусного мракобесия наших властей.
 показати весь коментар
 
 
Ну да... Каждому трусу и холопу очень хочется почувствовать себя мудрецом. Как этого добиться? Да очень просто: они кучкуются, а потом дружно объявляют идиотами всех, кто не разделяет их трусости. В кучке возражающих нет, значит единогласно... Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим - Цензор.НЕТ 2387
 показати весь коментар
 
оце їм точно знадобиться
та й нам теж...

...Уже два тижні під керівництвом свого професора Мартіна Коха 25-річна дослідниця Кароліне Зоммер спільно з медиками та фахівцями, що спеціалізуються на медичній техніці, розробляє апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ), який можна було б з мінімальними затратами збирати та використовувати в усьому світі.

...Переобладнані пристрої CPAP звичайно не є настільки потужними, як професійні апарати ШВЛ. Вони не можуть контролювати ані пульс, ані регулювати обсяг збагачення киснем крові. Однак апарати можна використовувати для пацієнтів, справи в яких уже йдуть на поправку. Таким чином звільнюються клінічні апарати ШВЛ, яких потребують нові пацієнти з важким перебігом COVID-19 і серйозними проблемами з диханням.

Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим - Цензор.НЕТ 3910

https://www.dw.com/uk/%D1%83-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%8F%D0%BA-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE-%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-52978930?maca=uk-Twitter-sharing
 показати весь коментар
 
 
Как может страна, которая среди тех, где все время растет количество больных и не знают как это остановить, критиковать иную страну. Посмотрим на результаты, кто оказался прав.
 показати весь коментар
 
 
Может оказаться что Лукашенко был прав не раздувая панику.
 показати весь коментар
 
 
Що у лукашенко не відняти, так стан медицини для пересічного громадянина. Лікування доступне. Особливо для онкохворих. Розібрали на складові передові ліки і стали випускати самі. Для білорусів безкоштовні. У нас коштують шалених тисяч. Кабінети онкологів завішані дипломами проходження курсів у провідних клініках світу. За фальсифікат в аптеці -тюрма на тривалі терміни. Так що в плані медицини - він молодець. Так само, коли сказав, що хто під час пандемії і попереджень виїхав за кордон, той сам за себе і чекайте.
 показати весь коментар
 
 
Лукашенко не хочет останавливать производства. Так как остановка может привести к сильнейшему кризису, в результате чего Беларусь может потерять государственность. Или, в лучшем случае, превратиться в кланово-олигархическое государство с диким капитализмом типа как Украина.
Их "оппозиция" (бывшая партийная и комсомольская номенклатура СССР) которые под правильными лозунгами хитро рвутся сделать такое государство (чего Лукашенко им не позволил) обязательно будут использовать кризис. Им завидно как в Украине (да и в России) подобные им жиреют, покупают дорогущие особняки в Испании и на островах и т.п.
 показати весь коментар
 
 
Зянон Пазьняк: РЭАЛЬНЫЯ ВЫСНОВЫ І ДЗЕЯНЬНІ
У Беларусі эпідэмія каранавірусу Covid-19 разьвіваецца гэтак жа, як і ўсюды. Спачатку павольна, потым па нарастаючай прагрэсіі (цяпер якраз гэты этап). Потым "выхлап" і імклівае пашырэньне на новым ўзроўні.На гэтым трэцім узроўні можа быць страчаны кантроль над эпідэміяй, будзе разбураная медыцынская сістэма, загінуць медыцынскія кадры, спыніцца эканамічная дзейнасьць. Тады колькасьць ахвяр пойдзе на дзясяткі і нават сотні тысячаў.У Беларусі адносіны да эпідэміі маюць усе прыкметы крымінальнага злачынства з боку нелегітымнай аўтарытарна кіруючай асобы. Сьвядома і мэтанакіравана А. Лукашэнкам створана сітуацыя, якая пагражае здароўю і жыцьцю мноства людзей у межах усёй нацыі. Неадэкватнае захаваньне, дзіўная алагічная рыторыка, нежаданьне нічога разумець, хаваньне і фальсіфікацыя інфармацыі, антыграмадзкія дзеяньні і рашэньні А. Лукашэнкі паставілі пад пагрозу здароўе і жыцьцё беларусаў. Прысутнасьць А. Лукашэнкі ва ўладзе стала небясьпечнай для ўсіх.Патрэбныя тэрміновыя захады па спыненьні злачынства. З прычыны адсутнасьці рэальнага парляманту павінна быць санкцыя Генэральнага пракурора на арышт А. Лукашэнкі, арышт яго ворганамі МУС і ўзбуджэньне крымінальнай справы па факту стварэньня небясьпекі для здароўя і жыцьця людзей.У гэтым дзеяньні мусіць быць падтрымка грамадзтва, шырокая грамадзкая ініцыятыва, якая б патрабавала арышту Лукашэнкі і аддачы яго пад суд.
31 сакавіка 2020 г. Зянон Пазьняк
 показати весь коментар
 
Зенон Поздняк это "оппозиционер". На мой взгляд "оппозиция" в Беларуси это коммунистическая и комсомольская номенклатура, которые под правильными лозунгами, из Беларуси хотят сделать кланово-олигархическое государство, как такая же как они номенклатура сделала в Украине. С олигархами во главе. Им завидно, что такие же как они в Украине жируют, каждый год по нескольку раз ездят по заграницам, покупают дорогие виллы в Испании, Италии, на островах. Вот они и козни пытаются строить Лукашенке. Они организовывали имитацию пропажи людей, чтобы подставить Лукашенко.
Ну вот подумайте, если бы кто-то в Украине в свое время помешал выродкам которые сделали такое в Украине, то они что признали бы поражение и лапки сложили и исчезли? Конечно, пытались бы все таки дорваться до власти всякими доступными способами. Вот они в Беларуси все таки пытаются пролезть. Но народ Беларуси оказался не лохами и за них не голосует.
 показати весь коментар
 
Вот обратите внимание. В Украине и власть и "оппозиция" все из номенклатуры СССР конкурирующие между собой за дерибан и время от времени меняющиеся местами. И вот подумайте, откуда в Беларуси взяться какой то иной оппозиции - бессеребренников патриотов.
 показати весь коментар
 
Допускаю, что Позняк не из номенклатуры СССР. Но наверняка за ним стоИт и им управляет номенклатура. В любом случае, кто бы ни пришел к власти вместо Лукашенко, если это не номенклатура, то номенклатура (которая еще при СССР научилась интриганству) обязательно очень быстро окажется наверху.
 показати весь коментар
 
Да лукашенко вы боретесь с вирусом с помощью спирта и тяжёлым рабским трудом людей на поле!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору