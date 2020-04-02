 Лукашенко поскаржився на тиск інших країн на Білорусь через коронавірус: Починають плющити ... А ми, якщо бачимо вогнище, кидаємося на нього і лікуємо

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це він заявив сьогодні в інтерв'ю МТРК "Мир".

Президент зазначив, що і на нього особисто, і на Білорусь в цілому чинять певний тиск у зв'язку з темою коронавірусу. "Починають плющить: ось, вони якось не так, як всі. Слухайте, якби було так у всіх, як в Білорусі, у боротьбі з цими вірусними захворюваннями, і там не забували б про те, що є і сердечники, і онкологія, травматологія, є просто пневмонія - сезонна хвороба дуже сильна ... Напевно, не було б таких проблем", - зазначив він.

"Я не хвалюся. Може, якіюсь мірою виправдовуюсь, що ми не менше з вірусами (боремося. - Ред.), не тільки з коронавірусом", - продовжив глава держави.

"Звичайно, ми на це реагуємо. Але ми не забуваємо, що вірусів у нас зараз, як зазвичай, море", - сказав він.

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Як заявив білоруський президент, на цей момент в Білорусі лише поодинокі випадки смертей від пневмонії, де коронавірус дав ускладнення на тлі інших серйозних проблем зі здоров'ям.

"Будь-який вірус ускладнить хронічні захворювання", - звернув увагу він.

Лукашенко також заявив, що в Білорусі "не приховують" факти щодо ситуації з COVID-19.

"Починають гамором кричати, що в Білорусі щось приховують і не працюють із вірусом. ВООЗ нам рекомендує (Кочанова вчора за моїм дорученням розмовляла) боротися вогнищево, точково", - зазначив він.

"Тобто ми, якщо бачимо вогнище, кидаємося на нього і починаємо лікувати цю людину і тих, хто був навколо. Ніхто так у світі не працює. Вони йдуть фронтом. Оточили місто - не в'їхати, ні виїхати, і всіх в будинках замкнули" , - зауважив Лукашенко.

Президент Білорусі також упевнений, що в Білорусі немає тієї ситуації, щоб вживати подібні заходи.

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"І дай бог, щоб цієї ситуації у нас не було", - додав глава держави.

Він також знову озвучив свою тезу про те, що масова ізоляція в квартирах може сприяти погіршенню стану для вже заражених тим чи іншим вірусом.

"Це не проблема. Ми за добу нейтралізуємо місто (якщо це знадобиться. - Ред.). Але у що це обійдеться і скільки буде тоді смертей? Ми вже потім будемо вихоплювати з квартир людей, які будуть важкі, і відразу їх на штучну вентиляцію легень. І що, ми врятуємо цих людей?", - зауважив він.

"Тому не треба дурницями займатися. Нас же завжди вчили: треба, щоб провітреним приміщення було, на свіжому повітрі та інше", - сказав він.

Як повідомлялося, в середу литовський президент Гітанас Науседа заявив, що довіряти офіційній інформації Білорусі про коронавірус не можна, ситуація там значно гірше.

"Ми не можемо довіряти цій інформації, яку отримуємо офіційно з Білорусі, оскільки я вважаю, що білоруський керівник оцінює ситуацію з певною бравадою", - сказав він.

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"Цілком можливо, що справжня статистика значно гірше, оскільки ми знаємо про певні осередки на білоруській території і випадки смерті, які фіксуються", - додав президент Литви.

Білорусь залишається єдиною державою регіону, яка не закрила свої кордони в зв'язку з пандемією коронавірусу.

За даними на 1 квітня, в Білорусі зафіксовано дві смерті пацієнтів з коронавірусом.