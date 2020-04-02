 Лукашенко поскаржився на тиск інших країн на Білорусь через коронавірус: Починають плющити ... А ми, якщо бачимо вогнище, кидаємося на нього і лікуємо

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це він заявив сьогодні в інтерв'ю МТРК "Мир".
Президент зазначив, що і на нього особисто, і на Білорусь в цілому чинять певний тиск у зв'язку з темою коронавірусу. "Починають плющить: ось, вони якось не так, як всі. Слухайте, якби було так у всіх, як в Білорусі, у боротьбі з цими вірусними захворюваннями, і там не забували б про те, що є і сердечники, і онкологія, травматологія, є просто пневмонія - сезонна хвороба дуже сильна ... Напевно, не було б таких проблем", - зазначив він.
"Я не хвалюся. Може, якіюсь мірою виправдовуюсь, що ми не менше з вірусами (боремося. - Ред.), не тільки з коронавірусом", - продовжив глава держави.
"Звичайно, ми на це реагуємо. Але ми не забуваємо, що вірусів у нас зараз, як зазвичай, море", - сказав він.
Як заявив білоруський президент, на цей момент в Білорусі лише поодинокі випадки смертей від пневмонії, де коронавірус дав ускладнення на тлі інших серйозних проблем зі здоров'ям.
"Будь-який вірус ускладнить хронічні захворювання", - звернув увагу він.
Лукашенко також заявив, що в Білорусі "не приховують" факти щодо ситуації з COVID-19.
"Починають гамором кричати, що в Білорусі щось приховують і не працюють із вірусом. ВООЗ нам рекомендує (Кочанова вчора за моїм дорученням розмовляла) боротися вогнищево, точково", - зазначив він.
"Тобто ми, якщо бачимо вогнище, кидаємося на нього і починаємо лікувати цю людину і тих, хто був навколо. Ніхто так у світі не працює. Вони йдуть фронтом. Оточили місто - не в'їхати, ні виїхати, і всіх в будинках замкнули" , - зауважив Лукашенко.
Президент Білорусі також упевнений, що в Білорусі немає тієї ситуації, щоб вживати подібні заходи.
"І дай бог, щоб цієї ситуації у нас не було", - додав глава держави.
Він також знову озвучив свою тезу про те, що масова ізоляція в квартирах може сприяти погіршенню стану для вже заражених тим чи іншим вірусом.
"Це не проблема. Ми за добу нейтралізуємо місто (якщо це знадобиться. - Ред.). Але у що це обійдеться і скільки буде тоді смертей? Ми вже потім будемо вихоплювати з квартир людей, які будуть важкі, і відразу їх на штучну вентиляцію легень. І що, ми врятуємо цих людей?", - зауважив він.
"Тому не треба дурницями займатися. Нас же завжди вчили: треба, щоб провітреним приміщення було, на свіжому повітрі та інше", - сказав він.
Як повідомлялося, в середу литовський президент Гітанас Науседа заявив, що довіряти офіційній інформації Білорусі про коронавірус не можна, ситуація там значно гірше.
"Ми не можемо довіряти цій інформації, яку отримуємо офіційно з Білорусі, оскільки я вважаю, що білоруський керівник оцінює ситуацію з певною бравадою", - сказав він.
"Цілком можливо, що справжня статистика значно гірше, оскільки ми знаємо про певні осередки на білоруській території і випадки смерті, які фіксуються", - додав президент Литви.
Білорусь залишається єдиною державою регіону, яка не закрила свої кордони в зв'язку з пандемією коронавірусу.
За даними на 1 квітня, в Білорусі зафіксовано дві смерті пацієнтів з коронавірусом.
Шизофреник хренов
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та й нам теж...
...Уже два тижні під керівництвом свого професора Мартіна Коха 25-річна дослідниця Кароліне Зоммер спільно з медиками та фахівцями, що спеціалізуються на медичній техніці, розробляє апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ), який можна було б з мінімальними затратами збирати та використовувати в усьому світі.
...Переобладнані пристрої CPAP звичайно не є настільки потужними, як професійні апарати ШВЛ. Вони не можуть контролювати ані пульс, ані регулювати обсяг збагачення киснем крові. Однак апарати можна використовувати для пацієнтів, справи в яких уже йдуть на поправку. Таким чином звільнюються клінічні апарати ШВЛ, яких потребують нові пацієнти з важким перебігом COVID-19 і серйозними проблемами з диханням.
https://www.dw.com/uk/%D1%83-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%8F%D0%BA-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE-%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-52978930?maca=uk-Twitter-sharing
Их "оппозиция" (бывшая партийная и комсомольская номенклатура СССР) которые под правильными лозунгами хитро рвутся сделать такое государство (чего Лукашенко им не позволил) обязательно будут использовать кризис. Им завидно как в Украине (да и в России) подобные им жиреют, покупают дорогущие особняки в Испании и на островах и т.п.
У Беларусі эпідэмія каранавірусу Covid-19 разьвіваецца гэтак жа, як і ўсюды. Спачатку павольна, потым па нарастаючай прагрэсіі (цяпер якраз гэты этап). Потым "выхлап" і імклівае пашырэньне на новым ўзроўні.На гэтым трэцім узроўні можа быць страчаны кантроль над эпідэміяй, будзе разбураная медыцынская сістэма, загінуць медыцынскія кадры, спыніцца эканамічная дзейнасьць. Тады колькасьць ахвяр пойдзе на дзясяткі і нават сотні тысячаў.У Беларусі адносіны да эпідэміі маюць усе прыкметы крымінальнага злачынства з боку нелегітымнай аўтарытарна кіруючай асобы. Сьвядома і мэтанакіравана А. Лукашэнкам створана сітуацыя, якая пагражае здароўю і жыцьцю мноства людзей у межах усёй нацыі. Неадэкватнае захаваньне, дзіўная алагічная рыторыка, нежаданьне нічога разумець, хаваньне і фальсіфікацыя інфармацыі, антыграмадзкія дзеяньні і рашэньні А. Лукашэнкі паставілі пад пагрозу здароўе і жыцьцё беларусаў. Прысутнасьць А. Лукашэнкі ва ўладзе стала небясьпечнай для ўсіх.Патрэбныя тэрміновыя захады па спыненьні злачынства. З прычыны адсутнасьці рэальнага парляманту павінна быць санкцыя Генэральнага пракурора на арышт А. Лукашэнкі, арышт яго ворганамі МУС і ўзбуджэньне крымінальнай справы па факту стварэньня небясьпекі для здароўя і жыцьця людзей.У гэтым дзеяньні мусіць быць падтрымка грамадзтва, шырокая грамадзкая ініцыятыва, якая б патрабавала арышту Лукашэнкі і аддачы яго пад суд.
31 сакавіка 2020 г. Зянон Пазьняк
Ну вот подумайте, если бы кто-то в Украине в свое время помешал выродкам которые сделали такое в Украине, то они что признали бы поражение и лапки сложили и исчезли? Конечно, пытались бы все таки дорваться до власти всякими доступными способами. Вот они в Беларуси все таки пытаются пролезть. Но народ Беларуси оказался не лохами и за них не голосует.