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 Суспільство
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Все про:Кулик Костянтин (83) Антикорупційний суд (565) незаконне збагачення (66)

 ВАКС закрив справу експрокурора сил АТО Кулика

Вищий антикорупційний суд закрив справу експрокурора сил АТО Костянтина Кулика про незаконне збагачення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України".

Повідомляється, що сьогодні суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і закрив кримінальне провадження за обвинуваченням експрокурора сил антитерористичної операції Костянтина Кулика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський через Голосіївський суд допомагає експрокурору Кулику повернутися до правоохоронних органів

"Причина – визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення", - йдеться в повідомленні.

КСУ відповідне рішення оприлюднив ще в 2019 році. Вищий антикорупційний суд також скасував арешт майна Кулика, який був накладений Солом'янським районним судом Києва.

Нагадаємо, Кулика звинувачували в незаконному збагаченні. За даними слідства, коли був прокурором, він став володарем майна майже на 3 млн гривень, законність походження якого не зміг підтвердити. Прокурор був звільнений з Генеральної прокуратури восени 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186329
 
 
 Топ коментарі
 
вот так, вот так... все свободны, расходитесь..
есть еще желающие, жить честно и платить налоги...???
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Ну так - статью, по которой привлекался Кулик не даром отменили в начале 2019го по поданию группы нардепов из коалиции и оппоблока...
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Президент Петр Порошенко, комментируя решение Конституционного суда, также уже поспешил заявить, что подаст в парламент новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение. Глава государства заверил, что новая редакция статьи будет такой, что "комар носа не подточит".


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Во-первых - пофиг, что "подаст". Потому, как если статью, по которой выдвигалось обвинение отменили - то все, обвинение снимается. А тк новая статья появилась после - она уже не может применяться к преступлению, которое произошло ДО появления этой новой статьи УК.

Во-вторых - он таки подал, но вы читали, что именно он подал? Там реально "комар носа не подточит", по тому законопроекту, который Порошенко подал вместо статьи, отмененной КС, в принципе было бы невозможно открыть уголовное дело о незаконном обогащении, тк до открытия нужно было бы доказать, что это "незаконное обогащение" было не взяткой, ни злоупотреблением служебным положением и тд - что невозможно.

Ну и в третьих - статью о незаконном обогащении вернули с подачи Зеленского в сентябре 2019го, но Кулика по ней уже нельзя осудить, тк его преступление совершено ДО введения этой новой статьи.
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Вот именно! получается, что благодаря старанию Пороха, хейтера Пороха - Кулика, который скорее всего был виновен в коррупции, отмазали. Это просто умора )
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так, умора, бо я не уявляв, що є настільки тупі ідіоти як ти. Ні,я звісно вас, 73% завжди дебілами рахував, але щоби настільки!...
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тсс, не говорите это адептам секты святогапетра
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Ти не відповів на наш попередній спір - то що, тобі соромно за свою тупість, за Зелю? А ну збреши мені, і самому собі
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Для людини, що змогла написати 3 абзаци більш-менш взаємопов'язного тексту, не має бути таємницею, що за умови існування діючої в Україні Конституції, ця стаття не може бути в нашому кримінальному кодексі. Бо вона ефективна саме при введенні принципу винуватості, а це прямо заборонено Конституцією. Єдине дійсно важливе питання до Порошенко (та й усіх інших Президентів) навіщо приймати те, що ОДНОЗНАЧНО буде визнано не конституційним? Бо народ так бажає? Так народ тупий, мало чого він бажає...
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Ви знаєте, прихід весни, це не природне явище, це філософський термін! Не все так однозначно!
ВАКС закрыл дело экс-прокурора сил АТО Кулика - Цензор.НЕТ 3893
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как насчет того, что порошенко отменил уголовное наказание за незаконное обогащение? ВАКС закрыл дело экс-прокурора сил АТО Кулика - Цензор.НЕТ 5042
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це до лікаря, психіатра. я тобі нижче написав, посилання балаболка тупа виклади.
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идиот у тебя память отшибло?))) смотри ниже я тебя послал)
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видсмоктав ты у фактов), больше ничего сказать, кроме унылых гопнических фразочек?
Факт 1: в феврале 2019 года блок порошенко во главе нелигитимной коалиции отменили уголовное наказание за незаконное обогащение.
Факт 2: не смотря на наличие факта 1, ты упорно продолжает быть дебилом)
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https://bykvu.com/ru/bukvy/111239-otmena-stati-o-nezakonnom-obogashchenii-kakie-posledstviya/

Читай внимательно что обратился в КСУ по поводу отмены закона, и вспомни сколько людей Пороха сидело тогда в КСУ, ты по уши в дерьме как и твой шеф.
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Сперечатись з соєвою отарою, все одно що грати з голубом у шахи- фігури розкида, на дошку насере й полетить!
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чи ви зебіли можете сперечатись. кідь у вас мізків не має?
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а тепер читай уважно ти, наволоч тупа. викладай посилання на те лайно, що ти написало!
Нагадую: Порошенко прийняв закон яким відмінив! посилання балаболка!
мені, твої дешеві з'їзди про подання, КСУ і що було потім, про дію Закону в часі і момент визнання статті неконституційною і даром не потрібні, я це у 100 разів краще за тебе знаю. Неси відповідальність за брехню, що ти написав!
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Тупа ти зебільна гнида, Ти пробувало читати те, на що посилання скинуло?

падлюка берхлива, давай посиалння на "порошенко отменил уголовное наказание за незаконное обогащение"
та "Порошенковский закон о не привлечении к уголовке за незаконное обогащение"!!!
Я тобі не ідіот Зеленський, і різницю між тим, що ти пишеш і тим, на що даєш посилання добре розумію.
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хахаха, тупое быдло. Еще раз на пальцах, с 2014г. до 2019г. был закон об уголовном наказании за незаконное обогащение. В феврале 2019г. Порошенко и его коалиция спешно отменяют этот закон. А теперь иди поцелуй кулика и порошенко в зад, они тебя хорошо поимели)
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В останнє, тупа ти потвора.. посилання на " В феврале 2019г. Порошенко и его коалиция спешно отменяют этот закон." де???
Ти різницю між рішенням КСУ і "Порошенко и его коалиция спешно отменяют этот закон." розумієш?
до речі, це той самий КСУ, що визнав законним розпуск ВРУ Зеленським
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идиот не тормози, КСУ тогда контролировался Порохом) Ты зря юлишь факты остаются фактами - "Соответствующее представление в Конституционный Суд подала группа из 59 народных депутатов. Их интересы в КС представляет нардеп из "Народного фронта", глава регламентного комитета Рады Павел Пинзеник." Напомни-ка, входил ли Народный фронт в коалицию?))
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Дебільне, ти різницю розумієш між Пеця Законом відмінив, і КСУ визнав неконституційним?
Але мене радує, що ти врешті решт прочитало, те, що само мені і скинуло, зрозуміло як ти облажалось і почало клеяти гнилі відмазки з урахуванням прочитаного. Най тобі це буде урок - не пиз.ди те, у чому не розбираєшся.
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напомните мне а на чьи деньги начали возрождать армию после януковича ?
кто давал на это деньги и кто финансировал тех же добровольцев ?
я не защищаю Коломойского но он тоже давал не малые деньги и мотивировал добровольцев .
что мешает сейчас возродить этот закон ?
кто сейчас уже год зарабатывает на войне и снюхался с олегархами и деребанит страну ? ВАКС закрив справу експрокурора сил АТО Кулика - Цензор.НЕТ 5953 ВАКС закрив справу експрокурора сил АТО Кулика - Цензор.НЕТ 2047
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Але чому "бидло" продовжує за нього драти дупу? Мазохісти?
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Хахаха, Порошенковский закон о не привлечении к уголовке за незаконное обогащение, принятый им и его партией перед уходом на пенсию, отмазал ярого хейтера Порошенко, это прямо ирония судьбы
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зебіл, у психічно здорових людей, при написанні подібних постів заведено посилання давати "на Порошенковский закон о не привлечении к уголовке за незаконное обогащение".
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Президент Петр Порошенко, комментируя решение Конституционного суда, также уже поспешил заявить, что подаст в парламент новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение. Глава государства заверил, что новая редакция статьи будет такой, что "комар носа не подточит".

АХАХАХАХА
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ти дебіл і тільки що це довів. Я ж цього почав, тобі до психіатра.
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что ты доказал балабол? я тебе ссылку скинул, ты ее сожрал? "каких тебе еще реформ не хватает"? ВАКС закрив справу експрокурора сил АТО Кулика - Цензор.НЕТ 1829
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на що ти мені посилання скинув? на статтю про те, що КСУ визнав неконституційним статтю КК України? Ти мені балаболка давай посилання не на КСУ, а на те, що ти написав.
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Авжеж, судді завше були на побігеньках в правлячої еліти і сьогодні вакс - вірна служка зелемойрасєйського режиму
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никто и не сомневался в таком решении...................... эту страну спасет только тоталитаризм... других вариантов не существует для этой страны, населения!!!
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вот так, вот так... все свободны, расходитесь..
есть еще желающие, жить честно и платить налоги...???
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Таких тільки на гіляку! жодна влада не здатна цих виродків витрусити! Починати треба з суддівської мафії!
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позорный никчемный суд...на гилляку паскуд
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В данном случае этот суд ни при чем - Кулика привлекали по статье о незаконном обогащении, которая была отменена в феврале 2019го года. Как его можно осудить, если отменили статью, по которой он обвинялся?
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не відмінена, а визнана неконституційною. Нех.р приймати неконституційні норми, або змінюйте Конституцію. Нічого доброго бєспрєдєл, навіть якщо він спрямований на правильну справу, не принесе.
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ця вакханалія з законодавством підсилюється з кожним роком, особливо з 2014. Приймають закон на рік-два і нікого не хвилює його наступна відміна.
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Як на мене, це почалось із третього строку Кучми. Ще тоді КСУ мав бути ліквідований, як недієздатний та скомпроментувавший себе орган. Янукович довів це до абсурду. Саме при ньому з'явились такі жуліки як Портнов. З 2014 як раз таки приймались правильні Закони. Інша справа, що Пеця не горів бажанням їх приймати і те, що за створеної Овочем системи, нічого зробити було де факто не можливо. Потрібно було повністю ліквідувати судову систему із забороною працювати усім суддям, що в ній працювали без проходження перевірки на поліграфі. Так само і прокуратура, СБУ та МВС. І питання ставити не брав чи не брав (ми ж не можемо 100% відсіяти) а чи готовий не брати і жити на зарплату, якщо готовий, то на яку.
Найбільшою нашою помилкою було прийняття цієї недолугої, популістичної та декларативної Конституції. Дивно, як до неї не записали право на колонізацію Марсу....
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Вони роблять те, що вимагає народ. Ми про це говорили... Допоки народ не почне вимагати Закон один для усіх і Закон понад усе, а виключно Закон для ворогів, нічого не зміниться.
Люба влада, буде йти на поводу народу і приймати дурню.
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Это дно было в феврале 2019го, когда КС отменил статью о незаконном обогащении. Все дела, которые были открыты по этой статье, соответственно, закрыты или закрываются.
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Скорость любит не только бабушка дубинского.
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распустить антикоррупционные службы,уволить всех антикоррупционеров и дать полную свободу коррупции и стяжательству...Смеётесь?...А оказывается конституция позволяет...)
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Это вообще. Это кирдец. Это капец. Это ***дец. Никогда Украина не выберется из этой выгребной ямы, которую сначала закапывает, а затем роет опять. Это рука Москвы? Это всё Кремль? Ах, да. Это Путин! Земляки, вы вчера уху ели? А позавчера? Оранжевая революция, Революция Достоинства. "Ці руки нічого не кралы". "Эти казлы мешают нам жить". Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко - не имеют к этому отношения? Самую богатую и развитую республику СССР сделали самой бедной в Европе. Превратили народ в сброд попрошаек, проституток, воров. Каждый день новости - воровство на строительстве дорог, ремонте школ, садиков, вооруужении армии. В период эпидемии продали 900 тыс тон масок. Баньте меня, но это не поменяет моё мнение. Габон, населённый папуасами. "Придёт весна, начнутся посадки"! Зеленский в списке.
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Самую богатую и развитую республику СССР сделали самой бедной в Европе.
Я в тій "заможній" республіці по три години в черзі за хлібом стояв, а на заводах, бригада нелегально командирувала одного чоловіка і виконувала за нього норму, поки він, за 1500 км їхав у Москву, щоби ковбаси для усіх придбати.
Превратили народ в сброд попрошаек, проституток, воров - аж дивно, як так могло статись, щоби радянський народ, народ брехунів, лицемірів і скотів, які крали усе, що погано лежить, перетворили на - сброд попрошаек, проституток, воров
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Надо думать, недолго ждать полной криминальной очистки любителя страусов, золотых батонов и пеньков"здоровья"? Зеля, пакуй баулы, "легитимный" возвращается!
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