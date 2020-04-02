 ВАКС закрив справу експрокурора сил АТО Кулика

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України".

Повідомляється, що сьогодні суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і закрив кримінальне провадження за обвинуваченням експрокурора сил антитерористичної операції Костянтина Кулика.

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"Причина – визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення", - йдеться в повідомленні.

КСУ відповідне рішення оприлюднив ще в 2019 році. Вищий антикорупційний суд також скасував арешт майна Кулика, який був накладений Солом'янським районним судом Києва.

Нагадаємо, Кулика звинувачували в незаконному збагаченні. За даними слідства, коли був прокурором, він став володарем майна майже на 3 млн гривень, законність походження якого не зміг підтвердити. Прокурор був звільнений з Генеральної прокуратури восени 2019 року.