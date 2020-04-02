 ВАКС закрив справу експрокурора сил АТО Кулика

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України".
Повідомляється, що сьогодні суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і закрив кримінальне провадження за обвинуваченням експрокурора сил антитерористичної операції Костянтина Кулика.
"Причина – визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення", - йдеться в повідомленні.
КСУ відповідне рішення оприлюднив ще в 2019 році. Вищий антикорупційний суд також скасував арешт майна Кулика, який був накладений Солом'янським районним судом Києва.
Нагадаємо, Кулика звинувачували в незаконному збагаченні. За даними слідства, коли був прокурором, він став володарем майна майже на 3 млн гривень, законність походження якого не зміг підтвердити. Прокурор був звільнений з Генеральної прокуратури восени 2019 року.
Во-вторых - он таки подал, но вы читали, что именно он подал? Там реально "комар носа не подточит", по тому законопроекту, который Порошенко подал вместо статьи, отмененной КС, в принципе было бы невозможно открыть уголовное дело о незаконном обогащении, тк до открытия нужно было бы доказать, что это "незаконное обогащение" было не взяткой, ни злоупотреблением служебным положением и тд - что невозможно.
Ну и в третьих - статью о незаконном обогащении вернули с подачи Зеленского в сентябре 2019го, но Кулика по ней уже нельзя осудить, тк его преступление совершено ДО введения этой новой статьи.
Факт 1: в феврале 2019 года блок порошенко во главе нелигитимной коалиции отменили уголовное наказание за незаконное обогащение.
Факт 2: не смотря на наличие факта 1, ты упорно продолжает быть дебилом)
Читай внимательно что обратился в КСУ по поводу отмены закона, и вспомни сколько людей Пороха сидело тогда в КСУ, ты по уши в дерьме как и твой шеф.
Нагадую: Порошенко прийняв закон яким відмінив! посилання балаболка!
мені, твої дешеві з'їзди про подання, КСУ і що було потім, про дію Закону в часі і момент визнання статті неконституційною і даром не потрібні, я це у 100 разів краще за тебе знаю. Неси відповідальність за брехню, що ти написав!
28.02.2019г. Напомните, кто тогда был президентом?
падлюка берхлива, давай посиалння на "порошенко отменил уголовное наказание за незаконное обогащение"
та "Порошенковский закон о не привлечении к уголовке за незаконное обогащение"!!!
Я тобі не ідіот Зеленський, і різницю між тим, що ти пишеш і тим, на що даєш посилання добре розумію.
Ти різницю між рішенням КСУ і "Порошенко и его коалиция спешно отменяют этот закон." розумієш?
до речі, це той самий КСУ, що визнав законним розпуск ВРУ Зеленським
Але мене радує, що ти врешті решт прочитало, те, що само мені і скинуло, зрозуміло як ти облажалось і почало клеяти гнилі відмазки з урахуванням прочитаного. Най тобі це буде урок - не пиз.ди те, у чому не розбираєшся.
кто давал на это деньги и кто финансировал тех же добровольцев ?
я не защищаю Коломойского но он тоже давал не малые деньги и мотивировал добровольцев .
что мешает сейчас возродить этот закон ?
кто сейчас уже год зарабатывает на войне и снюхался с олегархами и деребанит страну ?
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АХАХАХАХА
есть еще желающие, жить честно и платить налоги...???
Найбільшою нашою помилкою було прийняття цієї недолугої, популістичної та декларативної Конституції. Дивно, як до неї не записали право на колонізацію Марсу....
Люба влада, буде йти на поводу народу і приймати дурню.
Я в тій "заможній" республіці по три години в черзі за хлібом стояв, а на заводах, бригада нелегально командирувала одного чоловіка і виконувала за нього норму, поки він, за 1500 км їхав у Москву, щоби ковбаси для усіх придбати.
Превратили народ в сброд попрошаек, проституток, воров - аж дивно, як так могло статись, щоби радянський народ, народ брехунів, лицемірів і скотів, які крали усе, що погано лежить, перетворили на - сброд попрошаек, проституток, воров