 "Розподіл спецзасобів проти коронавірусу між лікарнями має відбуватися справедливо", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

"До нас звертається дуже багато лікарів: пишуть листи, роблять відеозвернення щодо того, що вони не отримують маски, респіратори, захисні костюми, рукавички та інші засоби, які ми переправляли з Києва. Розподіл спецзасобів проти коронавірусу між лікарнями має відбуватися справедливо. Ми перевіримо лікарні щодо того, що вони отримують, аби переконатися, що наші лікарі та пацієнти справді захищені", – сказав Зеленський.

Наразі кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом в Україні зросла до 804, з них за останню добу зафіксовано 135 нових випадків. З 20 загиблих українців майже всі мали хронічні хвороби у важкій формі, зокрема серцево-судинні, легеневі, цукровий діабет тощо.

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"Треба постійно говорити про групи ризику та наголошувати, що ми всі – і влада, і суспільство – маємо берегти наших стареньких і піклуватися про людей, які вже мають затяжні хвороби. Наголошувати на цьому треба постійно", – зазначив глава держави.

Було також наголошено, що в Україні немає проблем із забезпеченням продуктами харчування. Невелике підняття цін відбувається на деякі імпортні продукти через зростання їхньої вартості на світових ринках.

На нараді вирішили провести переговори з власниками та керівниками автозаправних станцій задля зниження цін на пальне, які останнім часом зросли на кілька гривень.

Додатково йшлося про координацію взаємної медичної допомоги з Італією.

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