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 Суспільство
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 "Розподіл спецзасобів проти коронавірусу між лікарнями має відбуватися справедливо", - Зеленський

Розподіл спеціальних засобів захисту для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19, доставку яких для лікарень у регіони організовує центральна влада, має відбуватися справедливо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

"До нас звертається дуже багато лікарів: пишуть листи, роблять відеозвернення щодо того, що вони не отримують маски, респіратори, захисні костюми, рукавички та інші засоби, які ми переправляли з Києва. Розподіл спецзасобів проти коронавірусу між лікарнями має відбуватися справедливо. Ми перевіримо лікарні щодо того, що вони отримують, аби переконатися, що наші лікарі та пацієнти справді захищені", – сказав Зеленський.

Наразі кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом в Україні зросла до 804, з них за останню добу зафіксовано 135 нових випадків. З 20 загиблих українців майже всі мали хронічні хвороби у важкій формі, зокрема серцево-судинні, легеневі, цукровий діабет тощо.

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"Треба постійно говорити про групи ризику та наголошувати, що ми всі – і влада, і суспільство – маємо берегти наших стареньких і піклуватися про людей, які вже мають затяжні хвороби. Наголошувати на цьому треба постійно", – зазначив глава держави.

Було також наголошено, що в Україні немає проблем із забезпеченням продуктами харчування. Невелике підняття цін відбувається на деякі імпортні продукти через зростання їхньої вартості на світових ринках.

На нараді вирішили провести переговори з власниками та керівниками автозаправних станцій задля зниження цін на пальне, які останнім часом зросли на кілька гривень.

Додатково йшлося про координацію взаємної медичної допомоги з Італією.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186328
 
 
 Топ коментарі
 
Поэтому из регионов в Киев отозвали все, что только смогли? Это шоб потом "пачеснаму паделить" между всеми, я полагаю?
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Вах! А сонце повинно вставати на сході.
Так?
Який мудрий ссанич, прям найвидатнігий світовий лідер сучасності
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Зебилы, а почему для ваших слуг народа сделали спец вип палаты в больницах с охраной и со всем остальным? "Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4672
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Вот это откровение,а мы то и не догадывались,что так может быть.
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зависит от того, кого власти назначат распределителем спецсредств
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Зебилы, а почему для ваших слуг народа сделали спец вип палаты в больницах с охраной и со всем остальным? "Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4672
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Так это ж самое дорогое. Генофонд нации, так сказать. Да-да, той нации.
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дайте вгадаю.
Тобто слоган "слуга народу" - це того самого народу і нарід (73%) тут ні до чого?))
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просто не надо разворовывать "спецсредства", вовочка.
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Поэтому из регионов в Киев отозвали все, что только смогли? Это шоб потом "пачеснаму паделить" между всеми, я полагаю?
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Это блюдо называется "децентрализация по-зеленски" - хавай.те.
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Вах! А сонце повинно вставати на сході.
Так?
Який мудрий ссанич, прям найвидатнігий світовий лідер **********
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- по справедливости - это когда всем поровну, а мне чуть-чуть больше!
Подумал торговец масками.
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так и добывание спецсредств для распределения должно происходить справедливо...
а не так,шо "деньги ваши,а распределять будем мы"
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Выходи из бункера, сцыкло. Где спряталось, чучело? Что там по Свинарчуку Ермаку?
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оно анализы сдавать побоялось, с чего бы это вдруг оно сейчас на свет покажется?
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Биг борды нужны
"Весна прийде-розподілено по-чесному!"
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А мало би бути так: "Лікарі отримають всі неохідні засоби захисту, я, Президент, мені 43 роки і я гарантую ! Це моє слово, або я піду у відставку, зуб даю, бо я не лох. Пацан сказав - пацан зробив."
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Зебіле, треба було давно всіх лікарів забезпечити спецзасобами, а не справедливо ділити: одному рукавичну на праву руку, а іншому - на ліву.
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