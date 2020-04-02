 Нефьодова вивели з гри, і процесами рулять інші: "контрабас" через митницю як ішов, так і йде, - Уманський

Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Макс, він такий, десь ідеаліст, намагається намалювати картинку світлого майбутнього - "нова митниця", все таке. Проблема в тому, що є картинка світлого майбутнього, а є - реальність. І "контрабас" як ішов, так і йде . З митницею треба жорстко - крок вліво, крок вправо - розстріл", - вважає Уманський.
Ексглава Мінфіну підтвердив слова про те, що Нефьодова ігнорують глави обласних митниць.
"Він мені сам це сказав. Фактично, розписався в своїй профнепридатності. Тобто Макс був виведений у роль "фунта", який розповідає про реформу на митниці, а насправді там ситуація – за Януковича просто відпочивали ... Разом з тим, не варто демонізувати Макса, проблема точно не в ньому. Його вивели з "гри" і зробили "громовідводом", а процесами керували інші. У цьому його помилка", - говорить Уманський.
Раніше стало відомо, що Уманський перед відходом з Мінфіну ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".
Зебіли, які ж ви тупі...
Є в мене таке відчуття, що вони не просто кловуна обрали, а в чергове просрали Україну, як їх прадіди і пра, пра... як це раніше завжди і відбувалось.
Одно дело Зеленском чушь на ушко шептать - другое дело что сделать...
Вообще, конечно, печально... Одному, оказывается, Сурун мешала, второму Нефедов...
И самое главное между ног ничего не мешало ..
никто нас не пасет
мы таем словно свечки
кто же нас спасет???
https://www.depo.ua/rus/money/dokhodi-mitnitsi-za-nefodova-vpali-na-7-mlrd-porivnyano-z-minulim-rokom-201912041074326
tZE inform
@tZEinform
·2 ч
Зеленский, вы почему не боретесь с коррупцией ? Я что, сам себя душить должен ? Уманский рассказал сколько уходит из таможенной и налоговой