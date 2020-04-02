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 Політика України
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Все про:корупція (3229) митниця (698) Уманський (16) Нефьодов (171)

 Нефьодова вивели з гри, і процесами рулять інші: "контрабас" через митницю як ішов, так і йде, - Уманський

Ексміністр фінансів Ігор Уманський розповів, за що подавав до Кабміну подання на звільнення глави митниці Макса Нефьодова.

Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Макс, він такий, десь ідеаліст, намагається намалювати картинку світлого майбутнього - "нова митниця", все таке. Проблема в тому, що є картинка світлого майбутнього, а є - реальність. І "контрабас" як ішов, так і йде . З митницею треба жорстко - крок вліво, крок вправо - розстріл", - вважає Уманський.

Ексглава Мінфіну підтвердив слова про те, що Нефьодова ігнорують глави обласних митниць.

Читайте також: Уманський, перед тим як піти з Мінфіну, ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. ДОКУМЕНТ

"Він мені сам це сказав. Фактично, розписався в своїй профнепридатності. Тобто Макс був виведений у роль "фунта", який розповідає про реформу на митниці, а насправді там ситуація – за Януковича просто відпочивали ... Разом з тим, не варто демонізувати Макса, проблема точно не в ньому. Його вивели з "гри" і зробили "громовідводом", а процесами керували інші. У цьому його помилка", - говорить Уманський.

Раніше стало відомо, що Уманський перед відходом з Мінфіну ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186325
 
   
 Топ коментарі
 
А шо рассказывать и делать не одно и тоже?
Нефьодова вывели из игры, и процессами рулят другие: "контрабас" через таможню как шел, так и идет, - Уманский - Цензор.НЕТ 4821
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прийде весна, смоктати будемо... правда, зебіли?)))
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Добре що Короновірус хоч гральні апарати тимчасово прикрив, а то взагалі би у Зелі не було досягнень. Корупцію на горі подолав, та Єрмака забув про це попередити... контрабас виявляється живий... Навіть не питаю, як там Бурштинова республіка, подолана?
Зебіли, які ж ви тупі...
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А шо рассказывать и делать не одно и тоже?
Нефьодова вывели из игры, и процессами рулят другие: "контрабас" через таможню как шел, так и идет, - Уманский - Цензор.НЕТ 4821
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ну, дык, это извечная мечта - посадить на контрабас своего пианиста...
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прийде весна, смоктати будемо... правда, зебіли?)))
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Добре що Короновірус хоч гральні апарати тимчасово прикрив, а то взагалі би у Зелі не було досягнень. Корупцію на горі подолав, та Єрмака забув про це попередити... контрабас виявляється живий... Навіть не питаю, як там Бурштинова республіка, подолана?
Зебіли, які ж ви тупі...
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а ось тут проблема... Я думаю, що ці дурні його підпалять і він згорить нах.р...
Є в мене таке відчуття, що вони не просто кловуна обрали, а в чергове просрали Україну, як їх прадіди і пра, пра... як це раніше завжди і відбувалось.
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Заспокойтесь. Він не буде Президентом України. У разі йог обрання, ніякої України надалі існувати не буде. Це буде дійсно громадянська війна і розвал країни. Ніхто на Західній, під цю москальську курву не ляже.
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Ну що зелебобіки? Вам не здається що мальдівський барига - дитина порівняно з оманським кловуном. Ігор Валерійович дуже вдячний 73%-ним лохам. Нефьодова вывели из игры, и процессами рулят другие: "контрабас" через таможню как шел, так и идет, - Уманский - Цензор.НЕТ 640
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А зачем вы вора Пороха в пример приводите? Мало он нажился на нашей кровушке?
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Игорек не понял еще теперь его пи--ж уже никому не интересен...

Одно дело Зеленском чушь на ушко шептать - другое дело что сделать...

Вообще, конечно, печально... Одному, оказывается, Сурун мешала, второму Нефедов...
И самое главное между ног ничего не мешало ..


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Может и так... Не хватил силенок у Нефедова выгнать СРАЗУ и ВСЕХ таможенников, заменив их 100% на выпускников ВУЗ-ов экономической и юридической специализаций! Оставить на таможне можно и нужно было ТОЛЬКО "технарей" - людей обслуживавших функционирование "железа"!
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от бачите, а мавпочки навіть не гадали, що ображені "свої" дуже часто здають усі секрети. Маємо шкандаль з Гео Леросом, а зараз Уманський підтягнувся
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мы бедные овечки
никто нас не пасет
мы таем словно свечки
кто же нас спасет???
Нефьодова вывели из игры, и процессами рулят другие: "контрабас" через таможню как шел, так и идет, - Уманский - Цензор.НЕТ 5358
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доброе *****. головне, щоби не злий вовк Пеця!
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самохідний фалоімітатор їм підійде?
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То,что идет контрабас ,.это так задумано и вполне устраивает Зеленского, денег нет,значит распродаем страну и в полночь протягиваем закон.
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Только болван верит в то,что эта борода способна управлять чем то большим,чем член его любовника.
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Так що у влади закінчились "патрони" в боротьбі з контрабасом . Може на часі "джавелінами" по проблемним митницям , але потрібен "крутий стрілок" у цьому двобої . Є такі у влади .? Чи лише продавці "повітрям" ?
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Доходы таможни при Нефедове упали на 7 млрд по сравнению с прошлым годом (ИНФОГРАФИКА)

https://www.depo.ua/rus/money/dokhodi-mitnitsi-za-nefodova-vpali-na-7-mlrd-porivnyano-z-minulim-rokom-201912041074326

Нефьодова вивели з гри, і процесами рулять інші: "контрабас" через митницю як ішов, так і йде, - Уманський - Цензор.НЕТ 7448
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Шел, идет и будет идти. С уважением, Скоморох.
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tZE inform

@tZEinform

·2 ч

Зеленский, вы почему не боретесь с коррупцией ? Я что, сам себя душить должен ? Уманский рассказал сколько уходит из таможенной и налоговой
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