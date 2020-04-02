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 Політика України, Економіка
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 Другим пріоритетом для влади після боротьби з COVID-19 є продовольча безпека України, - радник президента Устенко

Офіс Президента і Мінекономрозвитку створюють координаційну раду "Урожай 2020" за участю українських аграріїв, хіміків, а також представників профільних відомств.

Радник Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив УНІАН, що сьогодні Україна перебуває на передовій боротьби з поширенням коронавірусу, проте деякі процеси в країні не можна зупиняти. Серед них Устенко виділив якісне забезпечення та проведення весняно-польових робіт, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже сьогодні маємо серйозно думати про те, як під час надзвичайної ситуації підготувати та забезпечити також і осінню посівну кампанію. У цьому процесі активно задіяні не лише сільськогосподарські підприємства, але і суміжні галузі. Треба вносити добрива – це означає, що важлива безперебійна робота українських хіміків. Важливе постачання палива. Важлива робота всієї логістичної системи у масштабах країни – все, що стосується питань роботи складів, транспортування вантажів як в один, так і в інший бік – і до полів, і з полів", - заявив Устенко.

Радник Зеленського зазначив, що на даний час національний пріоритет номер один в Україні – це боротьба з коронавірусом, однак після епідемії країна не має опинитися в ситуації продовольчої кризи.

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"Тому пріоритетом номер два за нинішніх обставин я би назвав захист продовольчої безпеки нашої країни. Від того, які будуть справи в АПК та галузях, що його забезпечують – реально буде залежати чи буде у нас хліб на столі в цьому і наступному році", - вважає радник президента.

"Усвідомлюючи всі ризики та загрози, які є на сьогодні, ми ініціюємо створення оперативної координаційної ради під робочою назвою "Врожай 2020", - додав Устенко.

За словами радника Володимира Зеленського, до цієї координаційної ради увійдуть представник Офісу Президента, представники міністерства економіки, сам міністр економіки, який вже підтвердив свою участь у цьому форматі.

"До цієї ж координаційної ради мають увійти представники РНБО, адже в нинішніх обставинах це серйозний виклик і для них також. На сьогодні у нас вже є запити від профільних асоціацій хіміків та аграріїв, які готові надати своїх експертів, і ми будемо активно залучати досвід і бачення спеціалістів, які в прямому та переносному сенсі працюють сьогодні "у полях", і які можуть давати швидкий зворотній зв’язок", - зазначив Устенко.

За його словами, у разі необхідності будуть залучені профільні спеціалісти з інших міністерств і з регіонів.

"Очевидно, що до вирішення багатьох завдань доведеться залучати не лише представників аграрного сектору, або хіміків, або представників сільськогосподарського машинобудування, але потрібні будуть спеціалісти з міністерства інфраструктури, потрібні будуть спеціалісти із силових відомств, якщо будуть виникати такого роду моменти. Можливо потрібні будуть спеціалісти з міністерства фінансів", - додав радник президента.

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За словами Устенка, Україна вперше за часи незалежності буде забезпечувати посівні кампанії та врожай у настільки екстраординарних умовах.

"Це реальна боротьба за стабільність на українському продовольчому ринку, а також за наш експорт. Тому має бути комплексна злагоджена робота держави разом із представниками критично важливих галузей. Задача координаційної ради полягатиме в тому, щоб оперативно реагувати на проблеми та нові виклики", - зазначив Олег Устенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186324
 
 
 Топ коментарі
 
мабуть, поэтому железка аж трещит, доставляя зерно в порты под вывоз...
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Коронавирус убивает сотни тысяч в разных странах.
ЗЕбизяний вирус убил мозги миллионов в одной стране.
И кто скажет- что страшнее..???

Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 6171
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мабуть, поэтому железка аж трещит, доставляя зерно в порты под вывоз...
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Ну-да, ну-да, а война с Рашкой "в вашем мозгу уже закончилась".
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Я знав що за тупість потрібно платити, але те, що кара настигне 73% так швидко і в таких об'ємах, навіть не уявляв!
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Когда едешь по Венгрии , то видишь, ЧТО ОБРАБОТАНА ВСЯ ЗЕМЛЯ
Как взъезжаешь в Украину - начинаются необработанные поля - Карпаты, львовская область, Закарпатье, Ровенская область
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В Венгрии на всех полях стоят полувальные машины
В Украине их нет вообще

Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 797
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СТОЛЬКО ИМЕТЬ С.-Х. ЗАВОДОВ , СТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТЬ МЕТАЛЛА - и не иметь поливальных машин !!!

Надо просто всю власть и тех кто приватизировал с.-х. заводы - ПОСАДИТЬ В ТЮРЬМУ
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СНЕГА не было, дождей нет
Как и что взойдёт - уже вопрос
Госрезерв пустой! Зерно активно продают

А ЧТО украинцы будут есть следующей весной ?
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Зато некоторые умники обзывают венгров - цыганами
Так у этих цыган дорогам по всей стране можно только позавидовать , обработанным полям можно позавидовать и засуха не страшна - везде дождевальные машины
В магазины Словакии поступает венгерский чеснок размером с кулак, Это не китайский мелкий белый
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если бы они были, то в первую же ночь их разворовали бы на металл.
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да ,да да , невольно вспоминаешь наличие Сивохо,Качки ,Юзика..... Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 5541
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Коронавирус убивает сотни тысяч в разных странах.
ЗЕбизяний вирус убил мозги миллионов в одной стране.
И кто скажет- что страшнее..???

Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 6171
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"Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины..."

...поэтому мы выставили на продажу наши пахотные земли.

Л - зебильная логика.

"Очевидно, что к решению многих задач понадобится привлекать не только представителей аграрного сектора, [...], нужны будут специалисты из силовых ведомств, "

нацжены авакова будут надзирателями на полях, ага
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Когда едешь по горам Словакии - В ГОРАХ ЗАСАЖЕНЫ ВСЕ РАВНИНЫ !!!!
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Карпаты же засеяны СПЛОШНЫМ ЯДОВИТЫМ БОРЩЕВИКОМ

Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9977
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Европа активно борется с борщевиком - в Украине ВСЕМ НАЧХАТЬ
ВЛАСТЬ непрофессиональная
Смотреть на поражение территорий борщевиком ПРОСТО противно
Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 5446
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..там не всю еще пшеницу из элеваторов, барыги в порты свезли на продажу?...куда эта шелупонь ненасытная с бабками бежать то собирается?..не пустят же никуда, ящур кругом.. Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 8086..от развелось чертил в стране, жесть!..
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Все, что мы имеем за 8 месяцев в экономике, полную #опу, организовал и управляет это существо по фамилии "устенко", которое как вирус ЗЕ19 осело в ОПе. Милованов, и биография как под копирку-нигде и никогда, и только языком. Не дебил ли?
Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 5519
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продовольственная безопасность огородами прирастать будет.
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Когда едешь по Баварии, Тиролю и Швабии , то везде пасутся жирный коровы
Другим пріоритетом для влади після боротьби з COVID-19 є продовольча безпека України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4191
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На пастбищах ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
- поилки ( на фото)
- электропастухи ( на фото)
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Пастбища электропастухами разделены на территории и коров выпасают по очереди на конкретных участках
( на фото)

Другим пріоритетом для влади після боротьби з COVID-19 є продовольча безпека України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 5371
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В Украине на пастбищах поилок нет
А хотят от коров получать надои
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Думаю, что наличие поилок - это требование государства к немецким фермерам
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Раз так говорят значит срочно надо делать запасы.
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Это вы говорите после голосования О рынке Земли?
Позавчера безопасность закончилась
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