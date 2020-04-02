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 Коронавірус підтверджено у 57 дітей, - ЦГЗ

Нова коронавірусна інфекція підтверджена у 57 дітей і 747 дорослих. Госпіталізовано 398 осіб, з яких 15 - на штучній вентиляції легень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ЦГЗ МОЗ у Facebook.

За даними відомства, найбільша частка хворих серед осіб від 30 до 60 років - 60,7%.

У ЦГЗ наголосили, що будь-якій особі, яка контактувала з підтвердженим, підозрюваним або ймовірним випадком COVID-19, встановлюється підозра на наявність SARS-CoV-2 і така особа має бути протестована.

Коронавірус підтверджено у 57 дітей, - ЦГЗ 01

Контактні особи будь-яких нещодавно виявлених імовірних або підтверджених випадків COVID-19 мають бути встановлені та підлягають моніторингу стану здоров’я.

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Дії медпрацівника за появи симптомів COVID-19 у контактної особи, яка потребує госпіталізації:

1. Повідомити заклад охорони здоров’я, що особа із симптомами COVID-19 направлена до цього закладу.
2. Під час транспортування пацієнт має бути у медичній масці, якщо відсутні протипоказання.
3. Транспортувати варто каретою швидкої допомоги або приватним транспортним засобом, відкривши вікна.
4. Пацієнту слід порадити дотримуватись респіраторної гігієни і етикету кашлю, гігієни рук, перебувати від інших на відстані понад один метр.
5. Належної гігієни рук мають дотримуватися пацієнт, контактні особи і особи, які проводять догляд.
6. Будь-які поверхні, які після транспортування видимо або потенційно забруднені біологічними виділеннями пацієнта, мають бути очищені і дезінфіковані.

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Як повідомлялося раніше, загалом зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Серед померлих 15 жінок і 5 чоловіків. Більшість людей віком від 50 років. Загалом 13 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Коронавірус підтверджено у 57 дітей, - ЦГЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186319
 
 
 Топ коментарі
 
А будет еще больше. На улице куда не глянь полно ЯЖЕМАТЬ с детьми, которые собираються кучками, чтобы было не скучно.
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А откуда жти 57 детей взялись - все ведь дома сидят
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У Києві на Виноградарі з'явився автомат з медичними масками
Жителі району розповідають, що він з'явився на вулиці Мостицька в супермаркеті "Фуршет". В автоматі можна купити різні набори масок. Інформацію та фото розмістили кияни в мережі, пише Politeka.

Коронавирус подтвержден у 57 детей, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1429
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У Києві на Виноградарі з'явився автомат з медичними масками
Жителі району розповідають, що він з'явився на вулиці Мостицька в супермаркеті "Фуршет". В автоматі можна купити різні набори масок. Інформацію та фото розмістили кияни в мережі, пише Politeka.

Коронавирус подтвержден у 57 детей, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1429
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В Нью-йорке уже 84 тысячи инфицированных, в Китае - 82 тысячи. Всего в США -215 тысяч инфицированных. В Украинн 800 инфицированных. Меры Зеленского по борьбе с эпидемией дают результат.
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А ведь раньше корона детей обходила. Мутация или другой штамм?
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ні, раніше було так само. Просто мова йшла про відсоток від загальної кількості.
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А откуда жти 57 детей взялись - все ведь дома сидят
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Больше всего заражений происходит именно от членов семьи, это врачебная статистика по коронавирусу Коронавирус подтвержден у 57 детей, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2307
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Яжематери виводят своих личинок на прогулку. А те кто постарше сами бегают. На шашлыки всей семьёй. Собак с детьми и соседями выгуливают стадом. Именно так это с окна смотрится.
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А будет еще больше. На улице куда не глянь полно ЯЖЕМАТЬ с детьми, которые собираються кучками, чтобы было не скучно.
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Страшнее короновируса только ватная бацила рассекающая на лексусе по Березнякам.
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В Украине все не так как в остальном мире. В мире от короны умирает больше мужчин, в Украине - женщин. Интерес представляет не кол-во заболевших детей, а кол-во заболевших детей в тяжелом состоянии.
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У нас последние годы было очень "модно" не прививать детей. Целая компанейщина шла в интернгете против прививок. А сейчас оказалось, что некоторые прививки которыми прививают детей во всем остальном мире, к примеру БЦЖ, дают им как бы перекрестный иммунитет к короновирусу. Поэтому нечего удивляться - за что боролись на то и напоролись.
https://strana.ua/news/258371-btszh-protiv-koronavirusa-privivka-btszh-chto-eto-.html
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