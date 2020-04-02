 Коронавірус підтверджено у 57 дітей, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ЦГЗ МОЗ у Facebook.
За даними відомства, найбільша частка хворих серед осіб від 30 до 60 років - 60,7%.
У ЦГЗ наголосили, що будь-якій особі, яка контактувала з підтвердженим, підозрюваним або ймовірним випадком COVID-19, встановлюється підозра на наявність SARS-CoV-2 і така особа має бути протестована.
Контактні особи будь-яких нещодавно виявлених імовірних або підтверджених випадків COVID-19 мають бути встановлені та підлягають моніторингу стану здоров’я.
Дії медпрацівника за появи симптомів COVID-19 у контактної особи, яка потребує госпіталізації:
1. Повідомити заклад охорони здоров’я, що особа із симптомами COVID-19 направлена до цього закладу.
2. Під час транспортування пацієнт має бути у медичній масці, якщо відсутні протипоказання.
3. Транспортувати варто каретою швидкої допомоги або приватним транспортним засобом, відкривши вікна.
4. Пацієнту слід порадити дотримуватись респіраторної гігієни і етикету кашлю, гігієни рук, перебувати від інших на відстані понад один метр.
5. Належної гігієни рук мають дотримуватися пацієнт, контактні особи і особи, які проводять догляд.
6. Будь-які поверхні, які після транспортування видимо або потенційно забруднені біологічними виділеннями пацієнта, мають бути очищені і дезінфіковані.
Як повідомлялося раніше, загалом зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Серед померлих 15 жінок і 5 чоловіків. Більшість людей віком від 50 років. Загалом 13 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Жителі району розповідають, що він з'явився на вулиці Мостицька в супермаркеті "Фуршет". В автоматі можна купити різні набори масок. Інформацію та фото розмістили кияни в мережі, пише Politeka.
https://www.youtube.com/watch?v=qxUTyOOTJHM
https://strana.ua/news/258371-btszh-protiv-koronavirusa-privivka-btszh-chto-eto-.html