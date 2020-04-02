 Білорусь закупить російську нафту за ціною близько $4 за барель

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявив прем'єр-міністр Сергій Румас.
"Сьогодні, гадаю, "Белнефтехим" завершить переговори з російськими компаніями про постачання нафти на квітень. Ми розраховуємо отримати 2 млн тонн", - повідомив він.
Румас підкреслив що поставки будуть здійснюватися без премій.
"Жорстка і послідовна установка глави держави про покупку російської нафти без премії в ціні витримується урядом. Результатом цієї позиції є ціна, за якою ми будемо купувати нафту у квітні у Російської Федерації, - близько $4 за барель", - сказав прем'єр-міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціна російської нафти Urals впала до $10 за барель.
Если бы не защитники природы с огромными штрафами, то ее попросту бы выливали. По сути сейчас ее стоимость равна стоимости выкачки из хранилищ.....
Российский тренер Антон Кадушин выложил пост в своем Instagram. Он сообщил, что заразился коронавирусом. Ранее он был в Великобритании на отборочном турнире к Олимпиаде-2020, где также контактировал с ватным украинцем Александром Усиком.
«Ну что, вот и у меня подтвердили коронавирус. Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Первые симптомы появились 25 марта, утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, особенно в ногах. Вызвал скорую, сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был только заложен нос, кашля не было, отдышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры 38 очень сильно болела голова.
28 марта мне позвонили и сказали, что мой мазок дал положительный результат. Приехали врачи, заполнили бумаги на карантин и сделали фото, взяли мазки у супруги и дочки. На сегодняшний день состояние мое оцениваю стабильным, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днем. Промываю нос мирамистином и аквамарисом, с температурой борюсь ибуклином, дышу физраствором через небулайзер. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, все будет хорошо», - написал российский специалист.
Бензоколонка ще має доплачувати за те, що в неї хоч щось купують!
Калышыце люляйце свой напеў векавы,
А я лягу прылягу край гасцінца старога
На духмяным пракосе недаспелай травы.
так что пора в аргентину.
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