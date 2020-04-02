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 Економіка, За кордоном
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Все про:Білорусь (970) нафта (158) Росія (26781)

 Білорусь закупить російську нафту за ціною близько $4 за барель

Білорусь розраховує отримати в квітні 2 млн т російської нафти за ціною близько $4 за барель.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявив прем'єр-міністр Сергій Румас.

"Сьогодні, гадаю, "Белнефтехим" завершить переговори з російськими компаніями про постачання нафти на квітень. Ми розраховуємо отримати 2 млн тонн", - повідомив він.

Румас підкреслив що поставки будуть здійснюватися без премій.

"Жорстка і послідовна установка глави держави про покупку російської нафти без премії в ціні витримується урядом. Результатом цієї позиції є ціна, за якою ми будемо купувати нафту у квітні у Російської Федерації, - близько $4 за барель", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціна російської нафти Urals впала до $10 за барель.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186318
 
   
 Топ коментарі
 
хуйло розпродує лаптєстан з дісконтом?!
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Можно расплатиться креветом.)))
Беларусь закупит российскую нефть по цене около $4 за баррель - Цензор.НЕТ 5889
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"Беда не в том, что вскоре за рубль станут давать товара на 50 копеек, как бы за рубль не стали давать в морду..."
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***** розпродує лаптєстан з дісконтом?!
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Це Лукашенко дає "хабар" ху?лу. Ціна пішла у мінус Білорусь закупить російську нафту за ціною близько $4 за барель - Цензор.НЕТ 8201
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Сейчас многие страны на фоне дешевления нефти пытаются закачать ее в хранилища, которые и так заполнены до верху. Поэтому пытаются слить от туда дешевое дерьмо "Уралс", которая только место там занимает, чтобы закачать нормальной нефти "Бренд".
Если бы не защитники природы с огромными штрафами, то ее попросту бы выливали. По сути сейчас ее стоимость равна стоимости выкачки из хранилищ.....
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Беларусь закупит российскую нефть по цене около $4 за баррель - Цензор.НЕТ 3273

Российский тренер Антон Кадушин выложил пост в своем Instagram. Он сообщил, что заразился коронавирусом. Ранее он был в Великобритании на отборочном турнире к Олимпиаде-2020, где также контактировал с ватным украинцем Александром Усиком.

«Ну что, вот и у меня подтвердили коронавирус. Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Первые симптомы появились 25 марта, утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, особенно в ногах. Вызвал скорую, сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был только заложен нос, кашля не было, отдышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры 38 очень сильно болела голова.
28 марта мне позвонили и сказали, что мой мазок дал положительный результат. Приехали врачи, заполнили бумаги на карантин и сделали фото, взяли мазки у супруги и дочки. На сегодняшний день состояние мое оцениваю стабильным, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днем. Промываю нос мирамистином и аквамарисом, с температурой борюсь ибуклином, дышу физраствором через небулайзер. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, все будет хорошо», - написал российский специалист.
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Вусыку и Ломаченку уже ничего не светит . надо о них забыть . В тяжах Шура проиграет всем , а у Васисуалия нет шансов против Хейни ,Дэвиса . Лопеса и Гарсии .Они уже утиль , а все от понтов .
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Да жизнь такая штука , сегодня ты "на коне" а назавтра можеш оказаться "на утке" .
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тут не при чем. А вообще он тоже ватник знатный .
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Хлопці, з язика зняли. Я думаю, що то ломаченко-старший, разом зі спортивною майстерністю, заражає своїх вихованців вірусом кацапізма. Я впевнений, що якби парашкостан був не під санкціями, то ті спортсмени давно б уже в аквафреш загорнулися.
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ватный Саня должен теперь чаще биться об стену головой во время молитв... вируса же нет, да, Санек?
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я ще два роки тому зробила висновок, що Усік то є лапоть.
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Так тримати- не зупинятись!
Бензоколонка ще має доплачувати за те, що в неї хоч щось купують!
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Дай Бог такую цену на пару лет ,тогда КУБАНЬ НАШ !!!
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Нафіга нам ще імбецили? У нас своїх 73%. Трохи почекаємо, а коли повиздихають - просто землі собі повернемо
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нада брать, не дорого! ))) а картоплю лаптям по 10 у є продавайте.
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Лучше у них золото на бусы выменивать - так правильнее
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Циган один из не многих , кто переигрывает ***** , вот и сейчас заставил стать на колени для отс са !
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Бацька потом эту нефть москалям же и загонит по 30 баксов!)
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хрущ по нашому, тигрово-креветочна стадия.
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Я вон вчера только узнал, что жук, которого мы в детстве называли "солдатик", на украинском называется "клоп "Москаль". это я на полном серьезе!
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П... да черешне и клубнике это называется
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Справа - это наверное тигровая креветка? Крупная смотрю...
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Зачем? Из дешевой, как вода, нефти гораздо выгоднее поставлять для "продвинутых" (томос, мова, армия, безвиз, повеснепосадимвсех, маскинашевсё) ... жителей Украины бензин по 25 грн за литр. При таком раскладе уже не совсем понятно, как быстро и кому первому настанет кирдык. Понятно только то, что не Беларуси и не Лукашенко.
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"Беда не в том, что вскоре за рубль станут давать товара на 50 копеек, как бы за рубль не стали давать в морду..."
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Рабсеянам проще воду из какого-нибудь Байкала китайцам, больше выручат)))
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Хотят купить и купят это разные вещи, там одна доставка дороже выйдет.
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чек энд мейт миста Дикхэд... ото Сашко старику кабаеву засадил, хер голову повернет...
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Хитрый бацька , прислушался к советам Помпео . И результат на табло .
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Вы шуміце шуміце надамною бярозы,
Калышыце люляйце свой напеў векавы,
А я лягу прылягу край гасцінца старога
На духмяным пракосе недаспелай травы.
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один кит на котором стоит империя сдох.... сколько империя продержится????
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Года 2. Жирок то нагуляли при саркозях и берлусконях со шрейдерами и меркелями.
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Президент наРоссии Владимир ***** второй раз за восемь дней обратится к ватному населению. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Писькова, ***** в настоящий момент готовит текст выступления, оно будет показано после 16.00 мск 2 апреля. Содержание обращения ***** Письков не уточнил.
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Я устал, я ухожу...да и двойники все перемёрли. Беларусь закупит российскую нефть по цене около $4 за баррель - Цензор.НЕТ 2204
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там в гааге что-то происходит.
так что пора в аргентину.
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В Гааге прокурор уволился. В начальники полиции ушел. Стремно ему.
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По 4 доляри за бочку це дуже забагато. Треба по 4 дерев"яних за бочку.
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С чем и поздравляю московитов. Скоро плешивый кремлёвский хорёк будет доплачивать что бы вашу нефть покупали, и газ в том числе, а вам, будут вещать, что за этими углеводородами к вам стоит очередь.
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При собівартості 25$ +доставка 20$. Наказали сланцевиків!
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кто там когда-то, типа задорнова, говорил, шо если пустить фильм обратно, то вы увидите, как проститутка платит клиенту за услуги. пришло это время )). с той лишь разницей, шо фильм не стоит на перемотке, а проститутка платит. ))
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Скоро и я смогу купить у ***** пару баррелей, а чё... ))
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Лукашенко должен поблагодарить короля Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауда и низко ему покланяться за такой прекрасный подарок. Вот с кем необходимо дружить, а не с ******
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А Україна думає купувати нафту,поки ціни низькі?Чи може жде поки ціна підніметься?
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Думаю , купили бы , но ёмкости забиты дерьмом с серой .
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є питання,чому не безкоштовно?Мінск по факту рятує москалів від повної зупинки галузі бо ставити на консервацію родовища обійдеться набагато дорожче.
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Дядьку, досить вже торгувати бо скоро решту нема чим буде давати.
Беларусь закупит российскую нефть по цене около $4 за баррель - Цензор.НЕТ 2595
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Россией управляет клоун. Нет более печальной повести, как повесть о судьбе России.
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Сейчас все покупатели российской нефти будут в шоколаде, а некоторым придется доказывать свою верность Америке и покупать в десять раз дороже.)
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Мокша, те що воно такого ж кольору, не значить, що то шоколад їси. Насправді то гівно.
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А самое смешное Украине запрещено покупать российскую нефть.
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КаСабы узнали, что ***** гуманитарку США не просто так отправил, а за бабосики Білорусь закупить російську нафту за ціною близько $4 за барель - Цензор.НЕТ 9891
Білорусь закупить російську нафту за ціною близько $4 за барель - Цензор.НЕТ 536
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Ваааав! Опять Лукашенка надули. ***** должно доплачивать.
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не спіши. бацька...скоро по мінус 4 будуть віддавать
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Какая там нафик рашеннефть,там вся венесуельская по дешевке
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Григорич погодь трохи москалі будуть Беларусі доплачувати за те що берете.
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Кінчайте батьку торгувати , бо вже нема чим здачі дати .. .
.
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