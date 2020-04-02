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 Політика України, Економіка
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Все про:корупція (3233) податкова (262) Уманський (16) Верланов Сергій (55)

 Уманський: За Верланова щомісяця крадуть 5 млрд тільки з ПДВ. Янукович з Клименком дивляться і кажуть, "а що, так можна було?"

Ексміністр фінансів Ігор Уманський розповів, за що подавав до Кабміну подання на звільнення глави податкової Сергія Верланова.

Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Як тільки я прийшов у Мінфін, мені швидко з усіх боків зливати інформацію почали - з розшифровками, щодо компаній, щодо сум. Де стартують, через кого проганяють, де виводять. І 5 мільярдів - це тільки щодо ПДВ! Клименко (голова податкової, потім - міністр доходів і зборів. – Ред.) з Януковичем дивляться і кажуть: "Блін, а що, так можна було?"" - зазначає Уманський.

За його словами, про все це він доповідав прем'єру Денису Шмигалю.

Також читайте: Детінізація дає результат, - Верланов про зростання надходжень до бюджету від алкогольного акцизу

"У нас неодноразово були розмови на цю тему. Я приходжу до нього, показую: "Дивіться, ми тут зараз плюшками балуємося, а ось - інформація щодо кожного місяця, і це тільки "скручування" з ПДВ. Це в середньому 5 мільярдів на місяць недоотримує бюджет"... Я не можу їх звільнити, можу тільки зробити подання - звільняє Кабмін. Але прем'єр проти. Мовляв, не треба цього робити, вони завалять нам квартал ... Вношу офіційне подання на звільнення. Наступний аргумент: "Давай дамо їм час, вони зараз там все підтягнуть, покращать результати"", - каже ексглава Мінфіну в інтерв'ю.

Раніше стало відомо, що Уманський перед тим, як піти з Мінфіну ініціював звільнення Нефьодова і Верланова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186317
 
 
 Топ коментарі
 
Такой коррупции, как при Зеленском, Украина еще не видела. И все внаглую, не прячась, не скрываясь.
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Тільки мені здається що цей шмігаль і у темі, і у долі?
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Шоколадная зелень и не надо было землю продавать и "дефолта" можно было избежать,а? А вот ещё нашёл свеженькая новость,2 депа от "Голоса",голосовавшего за рынок земли,карманной фракции пороха Железняк и Цабаль зарегистрировали тоже постанову про отмену голосования за рынок земли,шо случилось порохоботы и зебилы? Это с Фэйсбука :

Виктория Иванова
5 ч. ·

П - последовательность.
Как это патриотично - сначала проголосовать за дерибан земли, а потом зарегистрировать Постанову про отмену этого голосования.
Депутаты Железняк и Цабаль, фракция (не смейтесь громко) Голос.
Наверное, кинули чуваков и не донесли обещанное?

Комментарии: 4Поделились: 7! А вот ещё для подтверждения! : В Раде зарегистрировали 13 постановлений об отмене закона о рынке земли
Автор:Костя АндрейковецДата: 18:38, 1 апреля 2020

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В Верховной Раде зарегистрировали 13 проектов постановления об отмене законопроекта № 2178-10 о рынке земли. Как указано на сайте Рады, проекты вносились 31 марта и 1 апреля (последний внесли в 17:18).
Проекты внесли в основном нардепы от партии «Батьківщина», в том числе Юлия Тимошенко. Один проект зарегистрировали депутаты от «Голоса», и два - внефракционные нардепы.
Тексты проектов еще не опубликованы. Пока Верховная Рада не рассмотрит их все, спикер Дмитрий Разумков и, соответственно, президент Владимир Зеленский не смогут подписать закон!
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..а шо делать?.. у зелёных пацанчиков очень мало времени для реализации своей программы "конца эпохи бедности"..
зебилы, квартал-овцы вам скажут спасибо.. потом.. если захотят.. или поржут с вас,дебилов-экспериментаторов.. ну, как вы любите..
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Ось і відповідь чому просіла гривня і впало ВВП.
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Посмотрите сколько было выплачено по кредитам в 2019 и сколько нужно выплатить в 2020,может поймёте кто её опускал и для чего.
Падение ВВП на конец года предполагалось ещё до прихода правительства Гончарука.
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Да, да. зебіле, все так і є. Дякую, поржав. Бубочка "стараєца"
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Денрибан полным ходом идёт.... ***..дина премьер ....
Если Зеленский их не разгонит - нах...уй он там нужен, значит перевыборы Пррезидента и парламента.
Они доиграются что их просто повесят со всеми предыдущими ворами....
Грустно(

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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Друже, як, сповна розуму, можна писати поруч патріотичне гасло і прізвище віслюка? Та ще й покладати якісь сподівання на скомороха ватоголового? Уманський: За Верланова щомісяця крадуть 5 млрд тільки з ПДВ. Янукович з Клименко дивляться і кажуть, "а що, так можна було?" - Цензор.НЕТ 9726
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Говорят, что прочитав эту новость, в маскве заплакал киля азиров...
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когда кот-"Лох-42".то обнаглевшие крысы тянут кто сколько может и прямо по спине кота )
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Предлогам всем 73 % голосовавших за шута, на следующих выборах как президентских так и парламентских, соблюдать политический карантин причем жесткий, не выходить из дома, и тем более не подходите к избирательным участкам! Ваш вирус тупости смертельно опасен для нашей страны!!! Седите бл-дь дома!
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Да, при твоем одиннадцатипроцентном Порошенко схем не было? Клоун
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після земельної ночі він вже однопроцентний ...
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Ой, ну да, а то ж "73%" так рвались голосовать за зеленского! Это ни в коем случае не голосовавшие ПРОТИВ барыги
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Уманский был единственный порядочный минфин за последние 10 лет.
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Шмыгаль и Верланов крышуют масштабные схемы разворовывания казны - заявление Уманского Апрель 2, 2020Без рубрикиКомментарии

Самое важное политическое событие 2 апреля, которое по своему резонансу превосходит даже скандал с братьями Ермаками: экс-министр финансов Игорь Уманский, которого уволили спустя три недели работы, обвинил прямым текстом премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу налоговой службы Сергея Верланова в «крышевании» масштабных схем разворовывания НДС на миллиарды!
Об этом только что сообщил в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
НАБУ и САП должны открыть дело по Шмыгалю и Верланову на основе вот этой цитаты из интервью «LB»:
«Я прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: «Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот - информация по каждому месяцу, и это только «скрутки» с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали - с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов - это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?».
Минфин - не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации?
Я не могу их уволить, могу только сделать представление - увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал… Я ему: «Вы шутите? 5 миллиардов в месяц!».
…Но ничего не происходит. Вношу официальное представление на увольнение».
https://lb.ua/…/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html…
После подачи Уманским на увольнение Верланова и главы таможенной службы Нефедова Шмыгаль подал на увольнение… самого Уманского!
То есть вместо реагирования на коррупционное преступление, Шмыгаль уволил того, кто разоблачал коррупционное преступление! Хотя если премьер с этими обвинениями был несогласен - так ему надо было бы провести официальное служебное расследование, дать оценку фактам, а не умалчивать и не увольнять!
В тему - Станут ли «Слуги народа» слугами «Васи Львовского»? - Бутусов
Уманского при этом даже не пригласили на заседание фракции, чтобы он объяснил причины.
Уманского премьер не пустил на заседание бюджетного комитета, чтобы он там не заговорил.
Президент Зеленский не задал ни одного вопроса - а почему министра финансов увольняют после трех недель работы?!
Жду, что Верховная Рада создаст следственную комиссию по проверке заявлений Уманского, такие обвинения нельзя оставить без расследования.
Это просто невероятно.
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Уманскому - верю. А его экс - руководители - сказочные д...ы.
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нема, зато є лідери ураїнських церков і інтелігенція, які застерігали від популізму і некомпетентності влади. Але люди хотіли чогось нового і швидкого розвязання важких завдань. За недозрілість і інфантильність, українці скоро будуть платити великою ціною, поки не подорослішають
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Ви, перш ніж людей від популізму застерігати, подумайте, кого українці зробили єдиною альтернативою зеленському. Не в популізмі справа. Справа в тому, що люди окрім олігархів нікого обирати не вміють
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😁😁😁
И тазик стоит,если обкакается.
Думаю пора подмывать.
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Вот так работают воры Шмыгаль,Д. Ермак, Нефёдов и прочие! И с ними наверное в доле и президент, раз молчит и всех их покрывает!!!
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По отношению к зеленскому слово - наверное, не отражает всю трагичность его презедентства и дебилизма 44% малоросов желающих снова видеть это тело на посту презедента Украины.
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НДС конечно же отменять нельзя, так ведь?) Заменили бы налогом с продаж, к примеру в 3-6% и всем было бы счастье.
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НДС и есть налог с продаж. Только почему-то его возвращают экспортёрам. А на 3-6% это вы губу раскатали
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НДС треба замінить на ПДВ.
Дєлов то... Уманський: За Верланова щомісяця крадуть 5 млрд тільки з ПДВ. Янукович з Клименко дивляться і кажуть, "а що, так можна було?" - Цензор.НЕТ 4749
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Для тех, у кого 10 лет назад были 90е - 1998 год рождения, это сейчас 22 года, если что)
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НДС это золотая корова для казнокрадов и олигархов, резать они её не будут.
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А куда наш всевидящий Зеленский смотрит?? Или он в это время , как ГАИшник смотрит в противоположную сторону!
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5 лярдів... і це наш чесний бізнес, який не можно перевіряти, який так втомився платити непосильні податки... це ті самі люди, батькам яких платять мізерні пенсії...
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Это правдорубство лезет из ворья только после отлучения от корыта и схематозов.
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Он пробыл 3 недели,увидел весь этот бардак ,схемы и по собственному желанию ушел ,если бы был ворьем,то вступил бы в этот схематоз и припал бы к корыту,а у нас такие ХАИМЫ,когда человек не вписывается в их схемы,сразу же мобилизуются и выливают дерьм
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а може його в тем не взяли, він же вплинути на них не може, з роботи звільнити. та й повідомив, твльки коли самого поперли, а не коли схеми розкрив.
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лідери ураїнських церков і інтелігенція, які застерігали від популізму і некомпетентності влади. Але люди хотіли чогось нового і швидкого розвязання важких завдань. За недозрілість і інфантильність, українці скоро будуть платити великою ціною, поки не подорослішають
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Уманський пролив трохи викрив діяльність зелених, тому його відставка піде на користь Україні.
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Мне больше всего понравилось:" 5 миллиардов - это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?" вот пришли к власти ребята с Гарвардов и Елей, и пиз-ц стране, воруют по умному, с размахом. Какой коронавирус, какой карантин, ребята, страны скоро не будет.
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ну так а че - семитов понавыбирали и ждут что они будут заботиться об Украине, ну смешные... Уманський: За Верланова щомісяця крадуть 5 млрд тільки з ПДВ. Янукович з Клименко дивляться і кажуть, "а що, так можна було?" - Цензор.НЕТ 3123 семиты только о своем гешефте могут думать, а их там кагал, скоро додушат Украину
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Это, конечно, антисемитизм, но меня даже иностранные друзья спрашивают, почему украинцы не выбрали украинцев во власть
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по моєму ця бражко -кагал..прем'єр Шпіндель чУманський нєєфьодов чВирланов -зиди..коліровані зиди..малано-вірус..коронавірусу до цих покидьків нереально далеко..
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Не сомневайтесь , тщательнейшая проверка этих фактов покажет , что Уманский лжет и против него дело заведут! Вот если бы он документы в студию выложил! Да еще на всеобщее обозрение , или запись разговора со Шмыгаем! С этими ***...и только так и надо .
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да да и получил статью за незаконную запись разговора и рассекречивание "секретных" сведений Уманський: За Верланова щомісяця крадуть 5 млрд тільки з ПДВ. Янукович з Клименко дивляться і кажуть, "а що, так можна було?" - Цензор.НЕТ 8364
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Как показывает практика, даже записи не помогут
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Тобто прозвучало пряме звинувачення в покритті злочину премєром.Силовики ваш вихід.
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На тлі Нєлоха, якого виростили "житєлі Крівбаса", тепер всі "житєлі Донбаса" на чолі з Янеком виглядають лохами.
Уманський: За Верланова щомісяця крадуть 5 млрд тільки з ПДВ. Янукович з Клименко дивляться і кажуть, "а що, так можна було?" - Цензор.НЕТ 6498

Уманський: За Верланова щомісяця крадуть 5 млрд тільки з ПДВ. Янукович з Клименко дивляться і кажуть, "а що, так можна було?" - Цензор.НЕТ 9337
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Вони не виглядають лохами, вони лохи і є. Мокрушники, зеки і лохи
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Ну, так там эта, барыгу то, шакаладнава на крави, пасадили уже? А то я баюсь выхадить на улицу, тревожно как то, чувствую, что не унимаецца никак липецкай-то.
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Липецкий уже со всеми обо всем договорился
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дядя, ты дебил? об этом не шмыгалям докладывают в карман, а зеленому игроку на роялях, в прессу сливают инфу, сЭбЭу, набЕ и дЫбЫрЕ с прокуратурой. На первом экз. презу, всем остальным в копиях с пометкой на первом экз.
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Цікаво скільки сбушніків прийде вручати йому підозри у держзраді, розголошення таємниці і т.д.
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А кто-то думал, что 100-миллиардная дыра в Бюджете просто так образовалась?

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Я думаю у Зеленского есть мечта,сказать в прямом эфире:" Народ Украины, иди-ты в ...ОПУ", хотя с "народом" я наверное не прав,скорее- БИОМАССА...
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- Господи, почему я верю Игорь Уманскому?
- Потому что преЗЕдент у тебя такой.
- Знаю, Господи, что такой, но ведь это же невероятно.
- Сын божий, невероятно это другое. Невероятно то, что преЗЕдент в отставку уйдет.
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А давайте візьмемо цьго ЗЕленого собаку за горло и спитаемо ЗЕ ДЕ наші гроші? Потім на палю всіх собак и ворогів держави. Слава Україні!!!
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