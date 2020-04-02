 Уманський: За Верланова щомісяця крадуть 5 млрд тільки з ПДВ. Янукович з Клименком дивляться і кажуть, "а що, так можна було?"

Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Як тільки я прийшов у Мінфін, мені швидко з усіх боків зливати інформацію почали - з розшифровками, щодо компаній, щодо сум. Де стартують, через кого проганяють, де виводять. І 5 мільярдів - це тільки щодо ПДВ! Клименко (голова податкової, потім - міністр доходів і зборів. – Ред.) з Януковичем дивляться і кажуть: "Блін, а що, так можна було?"" - зазначає Уманський.

За його словами, про все це він доповідав прем'єру Денису Шмигалю.

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"У нас неодноразово були розмови на цю тему. Я приходжу до нього, показую: "Дивіться, ми тут зараз плюшками балуємося, а ось - інформація щодо кожного місяця, і це тільки "скручування" з ПДВ. Це в середньому 5 мільярдів на місяць недоотримує бюджет"... Я не можу їх звільнити, можу тільки зробити подання - звільняє Кабмін. Але прем'єр проти. Мовляв, не треба цього робити, вони завалять нам квартал ... Вношу офіційне подання на звільнення. Наступний аргумент: "Давай дамо їм час, вони зараз там все підтягнуть, покращать результати"", - каже ексглава Мінфіну в інтерв'ю.

Раніше стало відомо, що Уманський перед тим, як піти з Мінфіну ініціював звільнення Нефьодова і Верланова.