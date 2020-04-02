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 Політика України, Економіка
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Все про:корупція (3229) податкова (262) Уманський (16) Верланов Сергій (55)

 Уманський: За Верланова щомісяця крадуть 5 млрд тільки з ПДВ. Янукович з Клименко дивляться і кажуть, "а що, так можна було?"

Ексміністр фінансів Ігор Уманський розповів, за що подавав до Кабміну подання на звільнення глави податкової Сергія Верланова.

Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Як тільки я прийшов у Мінфін, мені швидко з усіх боків зливати інформацію почали - з розшифровками, щодо компаній, щодо сум. Де стартують, через кого проганяють, де виводять. І 5 мільярдів - це тільки щодо ПДВ! Клименко (голова податкової, потім - міністр доходів і зборів. – Ред.) з Януковичем дивляться і кажуть: "Блін, а що, так можна було?""- зазначає Уманський.

За його словами, про все це він доповідав прем'єру Денису Шмигалю.

Також читайте: Детінізація дає результат, - Верланов про зростання надходжень до бюджету від алкогольного акцизу

"У нас неодноразово були розмови на цю тему. Я приходжу до нього, показую: "Дивіться, ми тут зараз плюшками балуємося, а ось - інформація щодо кожного місяця, і це тільки "скручування" з ПДВ. Це в середньому 5 мільярдів на місяць недоотримує бюджет"... Я не можу їх звільнити, можу тільки зробити подання - звільняє Кабмін. Але прем'єр проти. Мовляв, не треба цього робити, вони завалять нам квартал ... Вношу офіційне подання на звільнення. Наступний аргумент: "Давай дамо їм час, вони зараз там все підтягнуть, покращать результати"", - каже ексглава Мінфіну в інтерв'ю.

Раніше стало відомо, що Уманський перед тим, як піти з Мінфіну ініціював звільнення Нефьодова і Верланова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186317
 
   
 Топ коментарі
 
Такой коррупции, как при Зеленском, Украина еще не видела. И все внаглую, не прячась, не скрываясь.
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Тільки мені здається що цей шмігаль і у темі, і у долі?
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Тільки мені здається що цей шмігаль і у темі, і у долі?
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Тільки і лишається гадати, хто в долі хто ні, з цим прем"єром та попереднім?
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Уманский это тип - из-за которого уволили Гончарука и экономический блок кабмина. Это он рассказывал чучелу, что не нужно резать бюджет, что при курсе 24 можно спокойно пройти бюджет с курслм 27.
Вот Зеленский ему предоставил возможность поработать... на 3 недели

Это еще хуже чем Данилюк

Давай, Игорь, рассказывай, как надо работать
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это тот тип, который в 2008 нехилую схему с ОГВЗ родил...
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...а потом, на развалинах древней часовни... Простите, часовню тоже я развалил? Нет, это было до вас, в 14 веке.. ©
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Может и родил . В 2008. А сейчас,КТО НДС крадет? В апреле 2020-го, а?
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Такой коррупции, как при Зеленском, Украина еще не видела. И все внаглую, не прячась, не скрываясь.
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Девиз Зеленского - "Продается все!". От начальника ЖЭКа до министра.
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Этот девиз внедрил в нашу жизнь еще Кучма. Но нынешние "министры" и "политики" тогда еще гадили в советские ползунки.
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Подтверждаю, сегодня обнальщики уже стали обзванить компании и предлагать свои услуги. Причем, отконвертированное готовы привезти хоть на дом, хоть в офис (эпидемия все таки, входят в положение клиентов). И, как всегда, в команде прокурорские, СБУ, МВД, банки...
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У Зеленского патологическое неумение подбирать в команду профессионалов,он настолько далек от этого,весь 95 квартал шоуменов ,у которых в глазах одна нажива и бабки, и не имеют понятия,что такое государство,он пристроил на сладкие должности и доверил судьбы 40 миллионов.
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та причем здесь его неумение? За Верланова лише щодо ПДВ щомісяця проганяють 5 млрд. Янукович із Клименком дивляться і кажуть, "а що, так можна було?" - Уманський - Цензор.НЕТ 9241его самого подобрали
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Уманський: За Верланова щомісяця крадуть 5 млрд тільки з ПДВ. Янукович з Клименко дивляться і кажуть, "а що, так можна було?" - Цензор.НЕТ 4213его самого подобрали

Беня выбрал нужного человека!
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а потом все удивляются, а откуда про Зеленском взялась такая дыра в бюджете… Уманський: За Верланова щомісяця крадуть 5 млрд тільки з ПДВ. Янукович з Клименко дивляться і кажуть, "а що, так можна було?" - Цензор.НЕТ 9549
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А все тому, що:
Народила Рімма в ніч
Не то сина, не то дічь.
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не мьішонка, не лягушку
а неведому зєвєрюшку))
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Ни разу не воровская власть зеленых барыг. Правда зебильчики? Наголосовали на нашу голову ....
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а шо ты распереживался, при прошлом было так же, но ты ж ту не плакался тогда.
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Попробуй тогда объяснить, почему при Порохе бюджет наполнялся, а при ЗЕбанарии опустел.
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где примеры,шо было так же?почему казна при прошлых росла,а щас худеет?
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А сколько сша должны,так то вообще ужастик.
Вы лучше отношение совокупного государственного долга и ВВП Украины за 2019

тут покажите,можете в динамике.
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Тебе никто ничего не должен. Тебе нужно -- ты и показывай. И страшись дальше.
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і нафіга було понти колотить і клоуна вибирать, якщо все так як "прі прошлом" ?
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Наголосовали на нашу голову ....

Уже 5 раз голосовали.Дело видимо не в голосовании.Хорошее быстро не делается.
Как кто-то сказал- дерево демократии нужно поливать кровью тиранов и патриотов. Это его естественное удобрение.
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Тим часом ссанич просить МВФ про допомогу.
Виконання бюджету провалено було ще у 4 кварталі 2019 року..
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Жестяк, зелена шобла краде більше ніж янукодло.
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Барыга вернись!!!

Хведорович- вернись с Ростова!...
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Так що, зелененькі, Петя у вас мародер, а ЗЮ- бубачка, да ?
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Емец же заявил, что его уволили из-за Супрун. Не удивлюсь, если услышу от Нелоха, что это Порошенко до сих пор мародерствует.
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обо всем этом он докладывал премьеру Денису Шмыгалю. Источник: https://censor.net.ua/n3186317
особа, яка обіймала посаду міністра фінансів не обізнана, що про злочин необхідно повідомляти правоохоронні органи?
слухаючі їхні розповіді про корупцію, зрадництво та інші злочини цієї "влади", які вони ведуть вже після відставки, виникають два питання:
- а що ж ти, ..., мовчав поки перебував на посаді?- що ж ти, ..., приймав в тому участь, якщо ти чесний?
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Один уже опубликовал... 5 дел враз возбудились... так оно здравомыслящему надо? Подавитесь теми 10%. Они еще писями по воде виляны... а сроки - вот они, вполне ощутимы...
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а це вже їхні проблеми. вони це зеленське підтримували, вони про нього казки розповідали та мало не німб йому підмальовували - тож нехай жеруть.
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хай гризуться...щось з того та народиться За Верланова лише щодо ПДВ щомісяця проганяють 5 млрд. Янукович із Клименком дивляться і кажуть, "а що, так можна було?" - Уманський - Цензор.НЕТ 5841
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Честно вот верю Уманскому, так как он всю жизнь сидел на возврате НДС и решил придя в министерство временно прикрыть лавочку, за это его убрали, на Таких Великих людей как Верламов и Нефедоров покусился. Это ж гении за 6 месяцев угробить экономику. Для понимания вот Зеленский знает экономику уровня ФОП вот он с ними и боролся. Убил мелкий бизнес, а этого съели.
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Нарід кого вы избрали??? Украины не светит деньги МВФ если разворовывать в таком масштабе, люди с головой никогда не дадут этому ворью бабки. Как суки будут оплачивать пенсионные "Обязательства. Шмигаль и Зеленский эта **** жидовская в доле, не вздумайте за правду забанить меня. Не от меня получите правду, так от других. Зеленский не еврей, он жидяра продажная.
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Там все казнокрадские махинации крышует личный дружок нелоха гетьманович,его нужно арестовывать и сажать на кол.
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За отставку порядочного минфина Уманского, псы Пороха голосовали в унисон с продажными слугами Зеленского. Так что гнать нужно обоих)
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Не подскажете, почему они становятся "порядочными" только после своего увольнения?
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О том, что Уманский требовал у премьера уволить Нефьодова и Верламова, было известно еще перед отставкой, за которую новая коалиция Слугапес проголосовала в едином порыве
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Извините, но не слышала. К тому же я давно не верю вот таким вот обличителям. За пару недель во всем разобраться, с учетом того, что основной нагрузкой был вопрос МВФ......... очень сомнительно. Больше похоже на желание освободить место для своих под шумок неразберихи и кадровой чехарды у Нелоха.
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Отказ от кредита МВФ никаким дефолтом не угрожал. Так как кредиторы никогда не допустят того, чтобы Украина отказалась от внешних обязательств. Так что это все развод для лохов, Зе с По обьединились, снявши маски, под шумок выкинули толкового министра, назначив фунта, который согласен прогибаться под все что угодно, а также в унисон проголосовали за дерибан земли( в законе текст так красиво напишут, что никогда не догадаетесь, в чем там подвох) Но вы ведитесь и дальше)))
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Подскажу, irada. Смотрите в ютьюбе "порядочного", например, яценюка. Нет? ЧИСТО не мой "герой", яценюк, которого его пресс-clyжба озвучивает. Уманский- оч порядочный, без кавычек. Правда она такая. Или она есть, или ,совсем,наоборот. Уманский пошел против неправды. Так понятно? Вам, Ирада, крепкого Здоровья. Смотреть очередные "рукапожатия", точно, наверное, не нужно ни Вам, и никому. Борцы сами сами себя закопают в политический гроб. Они такие.
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Я несколько другой вопрос задавала. Почему они все становятся правдолюбами после того, как их отправляют в отставку. Что касается Яценюка, то в отличие от многих, я считаю, что он сделал то, что мало кому было под силу на тот момент.. И то, что его должны были слить прекрасно знал и заранее был к этому готов. Не зря же он говорил, что они Кабмин камикадзе. И то, что он ушел достойно - только плюс к его карме. А Уманский для меня тёмная лошадка, с учетом его биографии в том числе.
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А вы Уманскому кто, стесняюсь спросить, раз уверены в его порядочности?
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Зебіли усіма правдами і неправдами всі свої косяки намагаються повісити на сторонніх. Нагадую - у Зеленського АБСОЛЮТНА влада в країні. ЗІ Мало не забув - відповідальність лежить виключно на 73% наріду України.
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Без голосов псов из ЕС и Голоса Вакарчука, Уманский остался бы министром, а на закон о рынке земли попросту бы не хватило голосов. Так что не оправдывайтесь, после последних голосований, вы уже также полностью замазаны в этом дерьме)
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Отвали мразь зебильная! Отвечает за все в стране земразота. Она у нас в монобольшинстве!
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С 30 марта за все в стране отвечает мерзкая и противная коалиция Слугапес, которая должна быть выброшена на свалку истории)
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отвали , зелебобик! Земразота, ПОКА при владе!
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Слугопесики, и зе, и по, скоро вам всем будет полный пи)))
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Порошенко знову навалює в штани Зеленському! Доколє! Доречі - що трапилось з монобільшістю?
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30 марта моно большинство распалось, но при этом образовалась новая мразотная коалиция Слугапес, которая очень скоро будет выброшена на свалку истории)))
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То есть у Нелоха нет своего большинства в Раде? Вы рискуете быть обвиненным в призыве к роспуску Рады. За Верланова лише щодо ПДВ щомісяця проганяють 5 млрд. Янукович із Клименком дивляться і кажуть, "а що, так можна було?" - Уманський - Цензор.НЕТ 2743
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Я двумя руками за досрочные выборы парламента. Продажных слуг, и тех фракций и групп, которые голосовали с ними в унисон 30-31 марта, в парламенте быть не должно)
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От вас пропагандой московских болот попахивает.
1.Кто это у нас посторонний? "намагаються повісити на сторонніх".
2.Изучите КУ, "у Зеленського АБСОЛЮТНА влада в країні."
3.Хватит попугайствовать 73% ,22 от 61,37% "відповідальність лежить виключно на 73% наріду України."


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Чому в Украіні кожна нова влада все гірше і гірше! Казав колись Кучма що ви за мною ще жалкувати будете.так воно і е!
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Анекдот в тему. " Вопрос - Что будет, если на территории Сахары построить социализм? Ответ - в первые 50 лет ничего, потом начнутся перебои с песком." Кучма еще держался за счет совкового потенциала. Но ничего не вкладывая в экономику и развитие, результат не заставил себя ждать.
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потому, что каждый наступнык, приводится к власти папередником, стоит на его плечах, учитывает его ошибки, корригирует их и формирует своё кодло, которое разворовывает то, шо оццы не доворовали ещё еффективнее чем они.
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30 лет крадут , где больше . где меньше . зато украинцам нравится .С Кучмы начались гонки !
Идут барану дружно в ряд . бьют барабаны , Шкуры на них дают сами ж бараны !
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Т.е. теперо у зебилов новая мантра - все плохие.
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это у ЗЕПЕСОВ разрыв мозга ( матки ) .Ку , перед пастырем , КУ !
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То у вас последний ганглий через жопу вышел, нищеброды тупорылые. За Верланова лише щодо ПДВ щомісяця проганяють 5 млрд. Янукович із Клименком дивляться і кажуть, "а що, так можна було?" - Уманський - Цензор.НЕТ 6401

Ты ж не скажешь, что просто это ты, тупой ублюдок, выбрал обезьяну, которая развалила то, что Порох 5 лет восстанавливал в условиях активных военных действий Роиси.

Вот и пошел скулеж простого тупого нарида про то, что его несчастного и зубожилого все всегда обманывали.

Проблема в том, что вам уже никто не поможет. Вы эту чашу допьете до дна. А оставшиеся ибудут лишены права голоса.
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У вас ЗЕПЕСов завелся в пустой голове власоглав ! Пейте водку , как шеф , попускает говорят . Дибилы русофильские ,пили и будете пить чашу ЗЕПЕСа. Скулите , как сакунсы перепуганные . Аминь , КУ , поклон Пепе и еще раз КУ .олигофрены обманутые .
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ПНХ, амеба.
Твое дело теперь сидеть ровно и сглатывать, а не пузыри пускать.
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подсасывай вафли пастыря , ПНХ триппер гнойный !
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Поменяли людей а контрабанда через таможню как шла, так и идет.
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Шоколадная зелень и не надо было землю продавать и "дефолта" можно было избежать,а? А вот ещё нашёл свеженькая новость,2 депа от "Голоса",голосовавшего за рынок земли,карманной фракции пороха Железняк и Цабаль зарегистрировали тоже постанову про отмену голосования за рынок земли,шо случилось порохоботы и зебилы? Это с Фэйсбука :

Виктория Иванова
5 ч. ·

П - последовательность.
Как это патриотично - сначала проголосовать за дерибан земли, а потом зарегистрировать Постанову про отмену этого голосования.
Депутаты Железняк и Цабаль, фракция (не смейтесь громко) Голос.
Наверное, кинули чуваков и не донесли обещанное?

Комментарии: 4Поделились: 7! А вот ещё для подтверждения! : В Раде зарегистрировали 13 постановлений об отмене закона о рынке земли
Автор:Костя АндрейковецДата: 18:38, 1 апреля 2020

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В Верховной Раде зарегистрировали 13 проектов постановления об отмене законопроекта № 2178-10 о рынке земли. Как указано на сайте Рады, проекты вносились 31 марта и 1 апреля (последний внесли в 17:18).
Проекты внесли в основном нардепы от партии «Батьківщина», в том числе Юлия Тимошенко. Один проект зарегистрировали депутаты от «Голоса», и два - внефракционные нардепы.
Тексты проектов еще не опубликованы. Пока Верховная Рада не рассмотрит их все, спикер Дмитрий Разумков и, соответственно, президент Владимир Зеленский не смогут подписать закон!
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..а шо делать?.. у зелёных пацанчиков очень мало времени для реализации своей программы "конца эпохи бедности"..
зебилы, квартал-овцы вам скажут спасибо.. потом.. если захотят.. или поржут с вас,дебилов-экспериментаторов.. ну, как вы любите..
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Ось і відповідь чому просіла гривня і впало ВВП.
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Посмотрите сколько было выплачено по кредитам в 2019 и сколько нужно выплатить в 2020,может поймёте кто её опускал и для чего.
Падение ВВП на конец года предполагалось ещё до прихода правительства Гончарука.
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Денрибан полным ходом идёт.... ***..дина премьер ....
Если Зеленский их не разгонит - нах...уй он там нужен, значит перевыборы Пррезидента и парламента.
Они доиграются что их просто повесят со всеми предыдущими ворами....
Грустно(

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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Говорят, что прочитав эту новость, в маскве заплакал киля азиров...
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когда кот-"Лох-42".то обнаглевшие крысы тянут кто сколько может и прямо по спине кота )
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Предлогам всем 73 % голосовавших за шута, на следующих выборах как президентских так и парламентских, соблюдать политический карантин причем жесткий, не выходить из дома, и тем более не подходите к избирательным участкам! Ваш вирус тупости смертельно опасен для нашей страны!!! Седите бл-дь дома!
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Уманский был единственный порядочный минфин за последние 10 лет.
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Шмыгаль и Верланов крышуют масштабные схемы разворовывания казны - заявление Уманского Апрель 2, 2020Без рубрикиКомментарии

Самое важное политическое событие 2 апреля, которое по своему резонансу превосходит даже скандал с братьями Ермаками: экс-министр финансов Игорь Уманский, которого уволили спустя три недели работы, обвинил прямым текстом премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу налоговой службы Сергея Верланова в «крышевании» масштабных схем разворовывания НДС на миллиарды!
Об этом только что сообщил в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
НАБУ и САП должны открыть дело по Шмыгалю и Верланову на основе вот этой цитаты из интервью «LB»:
«Я прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: «Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот - информация по каждому месяцу, и это только «скрутки» с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали - с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов - это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?».
Минфин - не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации?
Я не могу их уволить, могу только сделать представление - увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал… Я ему: «Вы шутите? 5 миллиардов в месяц!».
…Но ничего не происходит. Вношу официальное представление на увольнение».
https://lb.ua/…/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html…
После подачи Уманским на увольнение Верланова и главы таможенной службы Нефедова Шмыгаль подал на увольнение… самого Уманского!
То есть вместо реагирования на коррупционное преступление, Шмыгаль уволил того, кто разоблачал коррупционное преступление! Хотя если премьер с этими обвинениями был несогласен - так ему надо было бы провести официальное служебное расследование, дать оценку фактам, а не умалчивать и не увольнять!
В тему - Станут ли «Слуги народа» слугами «Васи Львовского»? - Бутусов
Уманского при этом даже не пригласили на заседание фракции, чтобы он объяснил причины.
Уманского премьер не пустил на заседание бюджетного комитета, чтобы он там не заговорил.
Президент Зеленский не задал ни одного вопроса - а почему министра финансов увольняют после трех недель работы?!
Жду, что Верховная Рада создаст следственную комиссию по проверке заявлений Уманского, такие обвинения нельзя оставить без расследования.
Это просто невероятно.
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Уманскому - верю. А его экс - руководители - сказочные д...ы.
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Вот так работают воры Шмыгаль,Д. Ермак, Нефёдов и прочие! И с ними наверное в доле и президент, раз молчит и всех их покрывает!!!
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НДС конечно же отменять нельзя, так ведь?) Заменили бы налогом с продаж, к примеру в 3-6% и всем было бы счастье.
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НДС это золотая корова для казнокрадов и олигархов, резать они её не будут.
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