 Уманський: За Верланова щомісяця крадуть 5 млрд тільки з ПДВ. Янукович з Клименко дивляться і кажуть, "а що, так можна було?"

Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Як тільки я прийшов у Мінфін, мені швидко з усіх боків зливати інформацію почали - з розшифровками, щодо компаній, щодо сум. Де стартують, через кого проганяють, де виводять. І 5 мільярдів - це тільки щодо ПДВ! Клименко (голова податкової, потім - міністр доходів і зборів. – Ред.) з Януковичем дивляться і кажуть: "Блін, а що, так можна було?""- зазначає Уманський.
За його словами, про все це він доповідав прем'єру Денису Шмигалю.
"У нас неодноразово були розмови на цю тему. Я приходжу до нього, показую: "Дивіться, ми тут зараз плюшками балуємося, а ось - інформація щодо кожного місяця, і це тільки "скручування" з ПДВ. Це в середньому 5 мільярдів на місяць недоотримує бюджет"... Я не можу їх звільнити, можу тільки зробити подання - звільняє Кабмін. Але прем'єр проти. Мовляв, не треба цього робити, вони завалять нам квартал ... Вношу офіційне подання на звільнення. Наступний аргумент: "Давай дамо їм час, вони зараз там все підтягнуть, покращать результати"", - каже ексглава Мінфіну в інтерв'ю.
Раніше стало відомо, що Уманський перед тим, як піти з Мінфіну ініціював звільнення Нефьодова і Верланова.
Вот Зеленский ему предоставил возможность поработать... на 3 недели
Это еще хуже чем Данилюк
Давай, Игорь, рассказывай, как надо работать
Беня выбрал нужного человека!
Народила Рімма в ніч
Не то сина, не то дічь.
а неведому зєвєрюшку))
Вы лучше отношение совокупного государственного долга и ВВП Украины за 2019
тут покажите,можете в динамике.
Уже 5 раз голосовали.Дело видимо не в голосовании.Хорошее быстро не делается.
Как кто-то сказал- дерево демократии нужно поливать кровью тиранов и патриотов. Это его естественное удобрение.
Виконання бюджету провалено було ще у 4 кварталі 2019 року..
Хведорович- вернись с Ростова!...
особа, яка обіймала посаду міністра фінансів не обізнана, що про злочин необхідно повідомляти правоохоронні органи?
слухаючі їхні розповіді про корупцію, зрадництво та інші злочини цієї "влади", які вони ведуть вже після відставки, виникають два питання:
- а що ж ти, ..., мовчав поки перебував на посаді?- що ж ти, ..., приймав в тому участь, якщо ти чесний?
1.Кто это у нас посторонний? "намагаються повісити на сторонніх".
2.Изучите КУ, "у Зеленського АБСОЛЮТНА влада в країні."
3.Хватит попугайствовать 73% ,22 от 61,37% "відповідальність лежить виключно на 73% наріду України."
Идут барану дружно в ряд . бьют барабаны , Шкуры на них дают сами ж бараны !
Ты ж не скажешь, что просто это ты, тупой ублюдок, выбрал обезьяну, которая развалила то, что Порох 5 лет восстанавливал в условиях активных военных действий Роиси.
Вот и пошел скулеж
простоготупого нарида про то, что его несчастного и зубожилого все всегда обманывали.
Проблема в том, что вам уже никто не поможет. Вы эту чашу допьете до дна. А оставшиеся ибудут лишены права голоса.
Твое дело теперь сидеть ровно и сглатывать, а не пузыри пускать.
Виктория Иванова
5 ч. ·
П - последовательность.
Как это патриотично - сначала проголосовать за дерибан земли, а потом зарегистрировать Постанову про отмену этого голосования.
Депутаты Железняк и Цабаль, фракция (не смейтесь громко) Голос.
Наверное, кинули чуваков и не донесли обещанное?
Комментарии: 4Поделились: 7! А вот ещё для подтверждения! : В Раде зарегистрировали 13 постановлений об отмене закона о рынке земли
Автор:Костя АндрейковецДата: 18:38, 1 апреля 2020
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В Верховной Раде зарегистрировали 13 проектов постановления об отмене законопроекта № 2178-10 о рынке земли. Как указано на сайте Рады, проекты вносились 31 марта и 1 апреля (последний внесли в 17:18).
Проекты внесли в основном нардепы от партии «Батьківщина», в том числе Юлия Тимошенко. Один проект зарегистрировали депутаты от «Голоса», и два - внефракционные нардепы.
Тексты проектов еще не опубликованы. Пока Верховная Рада не рассмотрит их все, спикер Дмитрий Разумков и, соответственно, президент Владимир Зеленский не смогут подписать закон!
зебилы, квартал-овцы вам скажут спасибо.. потом.. если захотят.. или поржут с вас,дебилов-экспериментаторов.. ну, как вы любите..
Падение ВВП на конец года предполагалось ещё до прихода правительства Гончарука.
Если Зеленский их не разгонит - нах...уй он там нужен, значит перевыборы Пррезидента и парламента.
Они доиграются что их просто повесят со всеми предыдущими ворами....
Грустно(
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Самое важное политическое событие 2 апреля, которое по своему резонансу превосходит даже скандал с братьями Ермаками: экс-министр финансов Игорь Уманский, которого уволили спустя три недели работы, обвинил прямым текстом премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу налоговой службы Сергея Верланова в «крышевании» масштабных схем разворовывания НДС на миллиарды!
Об этом только что сообщил в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
НАБУ и САП должны открыть дело по Шмыгалю и Верланову на основе вот этой цитаты из интервью «LB»:
«Я прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: «Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот - информация по каждому месяцу, и это только «скрутки» с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали - с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов - это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?».
Минфин - не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации?
Я не могу их уволить, могу только сделать представление - увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал… Я ему: «Вы шутите? 5 миллиардов в месяц!».
…Но ничего не происходит. Вношу официальное представление на увольнение».
https://lb.ua/…/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html…
После подачи Уманским на увольнение Верланова и главы таможенной службы Нефедова Шмыгаль подал на увольнение… самого Уманского!
То есть вместо реагирования на коррупционное преступление, Шмыгаль уволил того, кто разоблачал коррупционное преступление! Хотя если премьер с этими обвинениями был несогласен - так ему надо было бы провести официальное служебное расследование, дать оценку фактам, а не умалчивать и не увольнять!
В тему - Станут ли «Слуги народа» слугами «Васи Львовского»? - Бутусов
Уманского при этом даже не пригласили на заседание фракции, чтобы он объяснил причины.
Уманского премьер не пустил на заседание бюджетного комитета, чтобы он там не заговорил.
Президент Зеленский не задал ни одного вопроса - а почему министра финансов увольняют после трех недель работы?!
Жду, что Верховная Рада создаст следственную комиссию по проверке заявлений Уманского, такие обвинения нельзя оставить без расследования.
Это просто невероятно.