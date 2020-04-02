 Після виведення військ РФ з Донбасу повернути контроль над кордоном можна протягом 3-6 місяців, - глава ДПСУ Дейнеко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Відповідаючи на запитання, якщо Мінські угоди все ж таки будуть виконані і Росія виведе незаконні збройні формування з території ОРДЛО, скільки часу знадобиться прикордонникам, щоб взяти під контроль непідконтрольну зараз ділянку українсько-російського кордону, Дейнеко сказав: "Ми зробили всі розрахунки, у мене є бачення, як це потрібно робити. За позитивного збігу обставин і волі певної сторони, нам на це знадобиться від трьох до шести місяців. Хотілося б у це вірити. Розрахунки є, люди, готові йти зі мною, є. Була б воля, зробимо".

За його словами неконтрольована ділянка зараз становить 410 кілометрів.

"Звісно, як для колишнього командира Луганського прикордонного загону, який у 2014 році все це застав, для мене принципове питання повернутися на свій кордон", - наголосив Дейнеко.

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