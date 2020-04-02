EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  3996  21
Все про:Держприкордонслужба (2509) кордон (1444) Донбас (15671) Дейнеко Сергій (33)

 Після виведення військ РФ з Донбасу повернути контроль над кордоном можна протягом 3-6 місяців, - глава ДПСУ Дейнеко

Щоб повернути контроль на ділянці російсько-українського кордону в ОРДЛО після виведення Росією своїх НЗФ достатньо від 3 до 6 місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Відповідаючи на запитання, якщо Мінські угоди все ж таки будуть виконані і Росія виведе незаконні збройні формування з території ОРДЛО, скільки часу знадобиться прикордонникам, щоб взяти під контроль непідконтрольну зараз ділянку українсько-російського кордону, Дейнеко сказав: "Ми зробили всі розрахунки, у мене є бачення, як це потрібно робити. За позитивного збігу обставин і волі певної сторони, нам на це знадобиться від трьох до шести місяців. Хотілося б у це вірити. Розрахунки є, люди, готові йти зі мною, є. Була б воля, зробимо".

За його словами неконтрольована ділянка зараз становить 410 кілометрів.

"Звісно, як для колишнього командира Луганського прикордонного загону, який у 2014 році все це застав, для мене принципове питання повернутися на свій кордон", - наголосив Дейнеко.

Також читайте: Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186316
 
 
 Топ коментарі
 
Накурился что-ли После вывода войск РФ с Донбасса вернуть контроль над границей можно в течение 3-6 месяцев, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 4463за 3-6 ЧАСОВ ,так будет правильно !!
 показати весь коментар
 
Пока пуйло и сопля у власти это вряд-ли возможно. Даже если пуйла уберут то наш "миротворец" ничего делать не будет...
 показати весь коментар
 
да, можно...., но нужно ли?
когда Urals по $13 за бочку и расея активно становится в привычную ей позу, самое время преподать бамбацкому быдлу урок, чтобы на своей шкуре ощутили все "прелести" руцкава мира......
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кому что а курке овес )) Дейнеко, ты д*бил? Зеленый алень не может справится даже с Украиной без российских террористов. Что ты метешь?!
 показати весь коментар
 
 
Пока пуйло и сопля у власти это вряд-ли возможно. Даже если пуйла уберут то наш "миротворец" ничего делать не будет...
 показати весь коментар
 
 
"если Минские соглашения все же будут выполнены и Россия выведет незаконные вооруженные формирования с территории ОРДЛО" - ще один олєнь.
Ми повернемо свої території за умови розпаду лаптєстану-сивнособакії та швидкого наступу ЗСУ на незаконні теругрупування.
Все інше - від лукавого..
 показати весь коментар
 
 
короче кажи: ніхто з адекватних не вірить, що ***** добровільно прибере свої корпуса з лугандону.
Але, якщо його санкціями, теоретично, примусять?
Я вважаю, що тут Дейнеко може мати рацію...
 показати весь коментар
 
санкції навіть можуть зняти на тлі епідемії, скоріш окремі регіони почнуть розривати московію на частини..от тоді донбурасцям з лугандонцями ми нагадаємо, що сєпар повинен або скласти зброю, або буде знищений.
 показати весь коментар
 
 
2 недели и ВСУ на кордоне. только доя этого решительность и политическая воля нужны. а у нас сейчас эти качества в дефиците.....
 показати весь коментар
 
 
Накурился что-ли После вывода войск РФ с Донбасса вернуть контроль над границей можно в течение 3-6 месяцев, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 4463за 3-6 ЧАСОВ ,так будет правильно !!
 показати весь коментар
 
 
да, можно...., но нужно ли?
когда Urals по $13 за бочку и расея активно становится в привычную ей позу, самое время преподать бамбацкому быдлу урок, чтобы на своей шкуре ощутили все "прелести" руцкава мира......
 показати весь коментар
 
 
Уйдут сами-вопрос времени.Что с ЭТИМ-потом делать?Они уже никогда не будут Украинцами. После вывода войск РФ с Донбасса вернуть контроль над границей можно в течение 3-6 месяцев, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 5572
 показати весь коментар
 
 
у кого руцкий паспорт, к тому же полученный во время оккупации - волчий билет, или выдворение из страны.
 показати весь коментар
 
 
я об этом талдычу уже который год. представляете себе сколько Украине придется в этот чудесный край кормильцев бабла на восстановление ввалить? в распи.женую рашистами экономику и инфраструктуру, в порезаные на металл шахты и заводы... а за счет кого - за счет наших работяг , крестьян и пенсионеров!!! а сколько лет там рашистская вата будет вредительствовать и дмверсанствовать, сколько надо будет вложить труда чтобы ее назад в Украину интегрировать? может оно и не стоит выделки! я давно предлагал - стена и ров с крокодилами, и главное закрыть все пункты пропуска наглухо и никаких сношений с лугандой! вот тогда пусть их царек плешивый кормит и танцует!
 показати весь коментар
 
 
А после прибытия марсиан запустить космопорты .
В чем смысл этих гипотетических рассуждений
 показати весь коментар
 
5 минут , любители рускогомира рванут с Лугандона еще до старта времени После вывода войск РФ с Донбасса вернуть контроль над границей можно в течение 3-6 месяцев, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 5926
 показати весь коментар
 
 
Сейчас на годы нам этого не нужно ! Этого и ***** хочет .
 показати весь коментар
 
Забудьте про лугондон ,ніхто його не віддасть на умовах України, а так нах--він потрібен з ублюдками рашистами ,те шо хоче зелень це розподіл України на частини її не стане
 показати весь коментар
 
 
..***, второй Литвинец на границу зашел....6месяцев он до границы идти будет...ты через неделю уже по полной охранять ее усиленно должен, чтобы и комар не пролетел..или сразу ото лучше уходи в отставку, у министра в добробатах видчайдух еще хватает, не всех в котлах фельдмаршалы поплавили.. Після виведення військ РФ з Донбасу повернути контроль над кордоном можна протягом 3-6 місяців, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 6585..
 показати весь коментар
 
 
Контроль над кордоном можна (і потрібно) повертати в цьому випадку за строк від кількох днів до кількох годин: викидається повітряний десант в прикордонну полосу і на з'єднання з ним йдуть з лінії розмежування механізовані колони. Все!
 показати весь коментар
 
Чтобы вернуть контроль на участке российско-украинской границы в ОРДЛО после вывода Россией своих НВФ достаточно от 3 до 6 месяцев. Источник: https://censor.net.ua/n3186316

Назвати це наївністю це нічого не сказати Після виведення військ РФ з Донбасу повернути контроль над кордоном можна протягом 3-6 місяців, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 5738
Років 10 треба буде щоб зробити з окупованого Донбасу повноцінну область України і весь цей час треба буде виявляти перефарбованих по документам сепарів, колаборантів, зхрони зброї, виявляти і конфісковувати автоматичну зброю, вибухівку, гранати, спорядження для арт/мінометних/гранатометних систем. Роботи буде непочатий край на всі 10 років. А головне це виявляти залишену тут агентурну сітку фсб/гру в Донбасі Після виведення військ РФ з Донбасу повернути контроль над кордоном можна протягом 3-6 місяців, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1892 Після виведення військ РФ з Донбасу повернути контроль над кордоном можна протягом 3-6 місяців, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1892 Після виведення військ РФ з Донбасу повернути контроль над кордоном можна протягом 3-6 місяців, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1892
 показати весь коментар
 
Вы в своём уме!!? Погранслужба на сегодняшний день это сплошные не компетентные и случайные люди, которые не способны выполнять боевые задачи, а при первой реальной угрозе разбегутся как тараканы. С конца 16 года все остатки толковых людей уволились, переслужив свои лишнии 18 месяцев. Вновь созданный Луганский отряд во главе с НОКС-испанский стыд за всю службу в целом.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору