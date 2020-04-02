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 Політика України, За кордоном
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Все про:карантин (1892) Китай (565) Мінздоров'я (1385) Ляшко Віктор (158) COVID-19 (2699) коронавірус (1426)

 В офіційних даних Китаю немає інформації про нову хвилю COVID-19, озвучену заступником голови МОЗ Ляшком

За офіційними даними, за 1 квітня в Китаї зареєстровано 35 нових випадків захворювання, тоді як головний санлікар України Ляшко назвав цифру 1600 осіб.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в Китаї, де останніми днями або не фіксувалися нові випадки захворювання коронавірусом, або їх було небагато, нібито стався новий масштабний спалах. За словами чиновника МОЗ, 1 квітня було підтверджено 1600 нових пацієнтів з COVID-19. Китайська влада це не підтверджує, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Водночас, за даними Державного комітету охорони здоров’я КНР, 30 березня у них не було нових випадків захворювання на COVID-19, 31 березня їх було 79, 1 квітня - 35 кейсів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий спалах COVID-19 у Китаї: за добу зафіксували 1,6 тисячі заражень, зокрема 7 летальних випадків

В останньому зведенні з Китаю йдеться про те, що на кінець 1 квітня в країні все ще хворіють 1863 особи, з них 429 - важкі випадки, а також було зафіксовано 153 підозри.

Сайт з відстеження інформації щодо захворюваності на коронавірус worldometers.info повідомляє про 36 випадків коронавірусу і 7 летальних випадків у Китаї за 1 квітня і 35 випадків і 6 летальних випадків у Китаї за сьогодні.

Водночас зазначимо, що останнім часом з'явилися заяви про можливе приховування Китаєм реальних даних про коронавірус. Зокрема, жителі китайського Уханя заявили, що не вірять офіційним даним про загиблих від коронавірусу: "Рахунок іде на десятки тисяч". А розвідка США заявила: Китай збрехав про кількість хворих та померлих від коронавірусу, в провінцію Хубей поставлялися тисячі урн для померлих.

В офіційних даних Китаю немає інформації про нову хвилю COVID-19, озвучену заступником голови МОЗ Ляшком 01
В офіційних даних Китаю немає інформації про нову хвилю COVID-19, озвучену заступником голови МОЗ Ляшком 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186313
 
 
 Топ коментарі
 
"В Китае произошла авария на АЭС. Грубо говоря, жертв нет"
(с) класика
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Китайским комунякам верить, себя не уважать
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ога, чайнабиль мєстнова масштаба...

Півтора місяці Китай брехав про те, що коронавірус не передається від людини до людини.

Хронологія

3 січня: уряд Китаю придушує поширення будь-якої інформації про вірус: влада наказує медзакладам не публікувати нічого, пов'язаного з невідомою хворобою, а лабораторіям - передавати всі наявні в них зразки до визначених установ або ж знищувати їх. Станом на 21 січня мільйони людей виїхали з Уханя, рознісши вірус по всьому Китаю та по інших країнах. 22 січня генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус продовжив розхвалювати китайський підхід до усунення спалаху хвороби.
Чого ви, напевне, не чули - це наскільки категорично, гучно і послідовно влада Китаю наполягала на висновку про неможливість зараження людиною інших людей, а Всесвітня організація охорони здоров'я погодилася з цим висновком - попри підозри зовнішніх медичних експертів. Китайська влада діяла так ще довго після того, як лікарі в Ухані зрозуміли, що саме від людини до людини зараження й відбувається.
Переклад статті, опублікованої на сайті National Review.
- https://texty.org.ua/articles/100619/hronolohiya-brehni-yak-kytaj-pryhovuvav-informaciyu-shodo-koronavirusa/
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Подали непроверенную информацию из желтой прессы - первоапрельскую шутку?
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хотя... может у них напрямую коммуникация - за сутки посмотрим изменения в графиках
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"В Китае произошла авария на АЭС. Грубо говоря, жертв нет"
(с) класика
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ога, чайнабиль мєстнова масштаба...

Півтора місяці Китай брехав про те, що коронавірус не передається від людини до людини.

Хронологія

3 січня: уряд Китаю придушує поширення будь-якої інформації про вірус: влада наказує медзакладам не публікувати нічого, пов'язаного з невідомою хворобою, а лабораторіям - передавати всі наявні в них зразки до визначених установ або ж знищувати їх. Станом на 21 січня мільйони людей виїхали з Уханя, рознісши вірус по всьому Китаю та по інших країнах. 22 січня генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус продовжив розхвалювати китайський підхід до усунення спалаху хвороби.
Чого ви, напевне, не чули - це наскільки категорично, гучно і послідовно влада Китаю наполягала на висновку про неможливість зараження людиною інших людей, а Всесвітня організація охорони здоров'я погодилася з цим висновком - попри підозри зовнішніх медичних експертів. Китайська влада діяла так ще довго після того, як лікарі в Ухані зрозуміли, що саме від людини до людини зараження й відбувається.
Переклад статті, опублікованої на сайті National Review.
- https://texty.org.ua/articles/100619/hronolohiya-brehni-yak-kytaj-pryhovuvav-informaciyu-shodo-koronavirusa/
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планета уничтожает вирус в виде человека.
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ПРАВДА о коронавирусе. Что говорит специалист, здравомыслящий доктор АЛИМЕНКО
Доктор Алименко - Врач с большой буквы.
Он позитивный, эрудированный, умнейший человек с развитой речью. Его профессиональная аргументация и приятный голос, личностное обаяние, аура доброты - делают выступления просто целебными для сознания. Искренне рекомендую!
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Вот и хорошо. Напугали, кинулся искать. Не нашёл такого.
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цьому Ляшку краще про свою країну думати
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Китайским комунякам верить, себя не уважать
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у китайцев есть поговорка.
если за день никого не ******, день прожит зря.
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да комми везде одное рябое. шо в Мянме - минул треть жителей, шо в совке - война и т.д.
ну такой заразы нету нигде.
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Конечно, зебанат Ляшко куда авторитетней. В своей стране толку не даст, оно про Китай блеет.
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