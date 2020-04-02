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 7 випадків COVID-19 зареєстровано на Кіровоградщині, ще дві підозри перевіряють

У Кіровоградській області лабораторним методом підтверджено сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. П’ять випадків зафіксовано – у Кропивницькому, а два – у Долинському районі.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 2 квітня, на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо вікової категорії, п’ять хворих на COVID-19 віком від 35 до 49 років, ще двоє пацієнтів віком старше 50 років", – зазначила вона.

За її словами, сьогодні обласний лабораторний центр методом ПЛР-тестування відпрацьовує ще дві підозри. Йдеться про мешканців Кропивницького.

"Чоловік із Долинського району, який хворіє на коронавірус, уже перебуває на стадії одужання. Біологічний матеріал пацієнта доставлений у вірусологічну лабораторію обласного лабцентру для діагностування методом ПЛР-реакції", – додала Оперчук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186310
 
 
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это где неадекваты бьют автобусы и шарятся без масок?
удивительно...с чего бы это?
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02.04.20 13:46 Двое пассажиров разбили стекло в автобусе из-за просьбы кондуктора надеть маски, - горсовет Кропивницкого. ВИДЕО
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Сорри, не смотрел после Санжар новости. Из тундры я оказался.
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