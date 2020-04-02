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 Політика України, Суспільство
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 130 прибулих з-за кордону громадян вже оштрафовано за порушення режиму самоізоляції, - заступник голови МВС Геращенко

За порушення режиму самоізоляції вже оштрафовано 130 громадян, які повернулися з-за кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив в інтерв'ю газеті "Факти".

"За порушення режиму самоізоляції на сьогодні вже оштрафовані 130 громадян з тих, хто повернувся з-за кордону і відмовився сидіти вдома 14 днів. Поліція буде вибірково контролювати, чи дотримуються особи, що повернулися, режиму самоізоляції, оскільки тотальний контроль неможливий. Будемо дзвонити їм і нагадувати про вимогу перебувати вдома, виїжджати з перевірками. Якщо людину не застанемо, складемо адміністративний протокол, а він потім заплатить штраф 17 000 гривень", - сказав Геращенко.

Заступник міністра розповів про процедуру, за якою здійснюється накладання штрафів за порушення режиму самоізоляції чи обсервації:

"Складається адміністративний протокол, він направляється в суд. Можливо, суддя викличе того, кого звинувачують в порушенні карантину. Нами вже складено більше трьох тисяч адмінпротоколів. Більшість - щодо власників кафе, ресторанів, торгово-розважальних центрів, які вчасно не закрили свої заклади. Зараз ми домоглися того, що закриті 99% точок громадського харчування і торгівлі, не пов'язаних з продуктами, крім супермаркетів і аптек. У нас не заборонена робота промислових підприємств, не заборонена посівна кампанія. Але під забороною спортивні змагання, в яких бере участь більше 10 чоловік, не можна проводити громадські заходи, крім політичних, де збирається більше 10 чоловік. Припинено діяльність всіх театрів і кінотеатрів, спортзалів і перукарень, шкіл і вишів", - зазначив Антон Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З обсервації в київському готелі "Козацький" втекли понад 50 осіб, - заступник голови МВС Геращенко

Він додав, що на сьогодні поліцейські, які контактують із громадянами, забезпечені засобами захисту.

"Зараз в Україну вже прибуло кілька літаків з Китаю, що доставили величезну кількість захисних масок, окулярів, комбінезонів. Їх отримала в тому числі і поліція. Крім того, МВС робило закупівлі по своїх каналах. Тому зараз можна сказати, що у нас є необхідний мінімальний запас. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поставив задачу: до 10 квітня, коли почнеться пік епідемії (припускаємо самий розпал 15-25 квітня), забезпечити двотижневий запас захисту кожному поліцейському, який буде контактувати з людьми. Поліцейським, які патрулюють вулиці видають маску, що захищає органи дихання, плюс ми поступово забезпечуємо їх окулярами. А ті, хто буде виїжджати на затримання хворих, які порушують режим самоізоляції, забезпечені одноразовими костюмами біологічного захисту", - наголосив Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що карантин передбачає певні обмеження і накладає на громадян відповідальність за його порушення.

"У багатьох європейських країнах зараз взагалі заборонено на вулицю виходити довше, ніж на пів години: вигуляти собаку або зайти в продуктовий магазин чи аптеку. Тому, вибачте, але заходи, прийняті в Україні, і заходи в Іспанії і Італії, де потрібно мати спеціальний дозвіл на вихід з дому, просто непорівнянні", - зазначив Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186308
 
 
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список та адреси будь ласка в студію, щоб допомогти не порушувати карнтин. Бо з зломаними ногами їм буде не зручно шаритись по місту.
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Гопнік-виборець 00-Валерій Atman

список та адреси будь ласка в студію, щоб допомогти не порушувати карнтин. Бо з зломаними ногами їм буде не зручно шаритись по місту. 130 прибывших из-за рубежа граждан уже оштрафованы за нарушение режима самоизоляции, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 6017
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А когда начнём вешать за введение карантина без эпидемии?
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г-нАнтоніо, а скількох ці потоври вже заразили, вештаючися по містах замість самоізоляції?
І яка кількість може бути загиблих в подальшому від цих недолугих "евакуантів"?
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да какие штрафы, надо уголовную ответственность этим уродам конченым. сраные распространители чумы. я бы их казнил бы тупорылых!
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ну эт законодательство, или просто задним ... "числом" сделали?
я про то шо законодательство д.б. на такое время. ибо оштрафованные могут отсудить в 100 раз больше в ЕСПЧ.

а, и да - идут они пусть нафиг. ибо тупо маски эти - вообще без очков ну может на 50% помогают, доктора такое говорят. ну, мне пофиг, я как Путин - кому суждено усопнуть - не погибнет....... ггггг, о б*же)
ладно, берегитесь.
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Всё правильно. И ещё пора штрафовать рогулей, шастающих в магазинах без масок. Тоже, сволочи, потенциальные распространители заразы. Вчера пришлось ходить за продуктами, так я в ужасе, супермаркет полон народа, половина без масок, все без перчаток, дистанцию никто не соблюдает, бабки и не только, лезут на голову у весов и на кассе, дыша в лицо, на замечание и просьбу отойти, не прижиматься вплотную, реагируют агрессивно, продукты в упаковке, но они их лапают, перебирают своими руками, охрана смотрит только чтобы не воровали, полиции не видно, вроде нет ни карантина, ни вируса, ни смертей... Ужас и кошмар! Всё, что принесла домой, все упаковки, обработала спиртом, пакеты выбросила, хлеб прожарила в духовке, надеюсь пронесёт)))
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