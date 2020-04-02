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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:Зеленський (4979) Лерос Гео (63) Булах (3)

 Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього

Народна депутатка від "Слуги народу" Лада Булах обурена тим, що президент Володимир Зеленський досі не дав коментарі щодо опублікованих його колегою Гео Леросом записів компрометуючої розмови брата глави ОП.

Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мені важливо знати, чому мій президент, в якого я вірила і вірю, це спостерігає і мовчить? Чому відмовляється від нашої допомоги? Чому моя фракція поводиться, як страус? Чому замість об'єктивного розслідування змісту цих відео на Гео за добу відкривається 5 справ різними силовими органами?" - задається питаннями Булах.

За її словами, вона приєднується до заяви своїх однопартійців, в якій "слуги народу" вимагають розслідувати факти на записах Лероса, а не переслідувати його за публікацію.

"Ми вже другий тиждень просимо про зустріч Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу". Нам терміново потрібно починати говорити, а не відмовчуватися (як депутатам, так і президенту)", - робить висновок нардепка.

.Читайте також: Леросу після публікації відео з братом Єрмака надходять погрози, - Масі Найєм

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - слуга народу Булах про записи Лероса і тиск на нього 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186304
 
   
 Топ коментарі
 
бо те не Президент, воно віслюк оманський!
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Потому что вы зебилы...тупые зебилы...
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патаму ша верить надо в бога,а не президента...
а остального добиваться собственными усилиями и стараниями
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Для тех кому зеленский президент...для тех и охлобыстин доктор..
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Тому, що сказати немає чого. Не пройшло й півроку і свій Свинарчук. Клоуни у владі, олігархи керують, риги піднімають голови, казна пуста, народ в ж....і. А як гарно разповідав, що все буде по-іншому.
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Ермак должен за коррупцию и преступления на гос должности во вред государству нести уголовное наказания в местах лишения свободы!!!
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Багато і в Петю вірили - і шо?
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Фсьо пазнайотса в сравнєнії )))
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потому что ему надо почаще напевать песенку из его квартала
"если ты от жизни от своей устал...может уё..й нах....в свой вечерний квартал"?))))
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Я верю в честность Президента...

Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.

Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.

Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.

Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду…
Как где? В палате №6!

TheSaboteur

7 лет назад
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не может"зе" нарыватся на компромат от ермака,что сам платил за украинскую булаву ,,, Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него - Цензор.НЕТ 7260
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милочка, ты наивна и глупа,несмотря на то что депутат. твой президент,на которого ты молишся либо в доле либо дебил,либо под сильным прессингом ермака-путина. хотя может быть все вместе. но он сам себя загнал в это стойло. я бы его вместе с ермаками на кол посадил на майдане за то что они с моей Родиной сделали. но это еще не конец,они еще наделают,но тогда уже просто колом не отделаются.
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…Лучше уйти со сцены на три года раньше, чем на один день позже/Ю. Никулин/
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то есть Марченко они без доказательств в СИЗО закрыли, а Ермака с таким зашкваром как свидетеля на побеседовать приглашают? ахренеть!
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«Если люди голосуют за клоуна, им следует смириться с жизнью в цирке»
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Таки да, слова Чарли Чаплина тут как раз уместны.
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Зе кругом в долі. І в торгівлі масками, і в торгівлі посадами. Як він брехав- якщо друзі будуть задіяні в корупції, президент повинен буде підти з посади. Треба трішки почекати. Мабуть років чотир
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Почему наблюдает и молчит? Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього - Цензор.НЕТ 4890
Так потому, что оно обосрамшись и обосавшись. Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього - Цензор.НЕТ 534
Прошу прощения у дам, за фигуру речи. Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього - Цензор.НЕТ 7133
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А меня выкумаривает больше другое- эти все слуги конченные рабы, и у всех одна речь- вот ********** молчит, ай-ай-ай, а мы же ему так верим! Сцарь хороший, бояре плохие, и все уродливые слуги язык из очка осла оманского никак не могут вытащить, все унижаются, все они доверяют царе-батюшке, чтобы плохих бояр приструнил. Это песец просто феерический! Чем скоты напрода отличаются от рабов путлера? Ничем! Сплошное уничижение, лизание зада у господина и обвинения всех на свете, кроме бубочки. Да, эти точно все об Украине думают, не спят , не едят.
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Вот представьте, что вы Шерлок Холмс, а я Бэрримор. Так я, как Бэрримор, отвечаю, - ДЕБИЛЫ, СЭР.
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Мы точно знаем, что аль купучино- это зеленый понос, вот это факт подтвержденный давно! клоун даже не гетьман у этого поноса, он НАПОЛЕОН, не меньше. Понос, он такой понос!
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Ходив, як потерпілий. Ще один потерпілий буде. Влада терпил.
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Поро переименовать офис Президента Украины в ОФИС ИМПОТЕНТА УКРАИНЫ ))
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Как в том фильме "Карибский кризис":
-Ты в гномиков веришь?
- Нет.
- А они в тебя верят.
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Потоу,что Зеленский,госпожа Булох-клоун,скоморох.А задача клоунов смешить! Смешить,понимаете?! А вы говорите "в него верю". Вот и продолжайте верить в клоуна!
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мой президент, в которого я верила и верю

...
Здравствуй, дерево, я дятел!
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Согласен. Наш миротворец Зеля, попал на проходимца Ермака. А Зеля обещал мир (любой ценой). А сейчас сидит "на кукане" у карлы солнцеликого . А тот сейчас смылся в вольфшанце под Москвой. И оттуда подвывает. И ему сейчас не до бондовских приключений. Он трус и злодей-ждёт Божьей кары. Пользуясь случаем, Зеля, пода ты восю не застрял в дерьме - повесь Ермачка. Отстрани его от манипуляций, обменов пленных и "решалова".
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пода ты восю не застрял в дерьме

...
В мене зуйові новини.
Поелику вося (= вова) пода древле зело застрялъ еси во нечистотехъ.
Тут вже пізно...
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02.04.2020 г.

Зеленский пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала вокруг Ермака, провоцируя через ГБР-овских гнид отмену закона об амнистии участника Революции Достоинства. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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А потом вопросы, почему же бизнес не хочет идти в Украину. Этот гном нас всех обманул!!!!
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Согласен. Наш миротворец Зеля, попал на проходимца Ермака. А Зеля обещал мир (любой ценой). А сейчас сидит "на кукане" у карлы солнцеликого . А тот сейчас смылся в вольфшанце под Москвой. И оттуда подвывает. И ему сейчас не до бондовских приключений. Он трус и злодей-ждёт Божьей кары. Пользуясь случаем, Зеля, пока ты вовсю не застрял в дерьме - повесь Ермачка. Отстрани его от манипуляций, обменов пленных и "решалова".
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Паяц молчит, потому что замазан фээсбешником ермаком, и теперь думает как отмыться.
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Повторяется оманский сценарий - немая сцена.
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блд.. доси верит в сказки.. зебилы, шо вы выбрали?.. дебилы-экспериментаторы
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Верить можно в Бога, а Нелошарику можно верить или не верить, доверять или не доверять. Он им уринотерапию в офтальмологии в режиме душа Шарко и спагетти лопатой на уши, а они - «Зеля, мы в тебя верим!!!»…
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А что он может сказать ? Обосрался по всем вопроса . Жизнь это не кино и не юмористическое шоу. Жаль ,что 73% этого не понимают. Очень жаль ,время уходит .
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Время уходит, пока Порох не сел благодаря своим барыгоносным кадрам, которыми пронизал Украину за 5 лет.
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Скандальные персонажи действуют по принципу "свинья грязь найдет" даже в такое время испытаний для Украины.

Сидела бы в изоляции, дышала в маску и не мешалась.
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Взрослая тетка,наверное даже читать умеет и считать до ста.А вот целует жабу,целует,целует,а он в прынца не превращается.Абидна.
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Ze...есть ли у тебя человеческие глаза и видишь ли ты, как люди видят?
Ze.... czy masz ty ludzkie oczy i czy widzisz tak jak ludzie?
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Эта зеленая овца русский толком не знает,а вы еще на польском
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Клован думает, что все само собой уляжеться. Нет, Вовочка, не уляжеться. Теперь у тебя свои личные свинарчуки, и если Свинарчук покупал в Мордоре детали для украинских танков, чтобы мочить кацапов, то ты со своими свинарчуками продаешь Украину.
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Лада Булах. Я ще зрозумів би Вас, що Ви дійсно вірили свому президенту. Бо такі були обіцянки, що немождливо було від них відмовитися. Але і надалі вірити? Навіть сліпі побачили і глухі почули, що це нуль в мінусі.. Ви вбили економіку, за пів року деморізували армію, здали позиції, якісь вилазять договорняки в Парижі ще у 2019 році, які виконують Сивохі і Єрмаки, скрізь на посадах один "квартал" і повна некомпетентність. А поїздки в Оман, який ще там був обман? А непідготовка до коронавірусу, хоча трубили, що все окей. А злиття інформації по Трубі і портнову? А СМС ки Бені по залякування депутатів і мовчок? Вам би краще було помовчати, то казались би розумнішою.
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Полосами обсырается ещё предвыборной гонки, то круто, то жидко...
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Молчит просто потому, что друзья закончились. А недругов всё больше. Уволит Ермака, ставить банально некого. Самая большая ошибка Зеленского в какой-то не по годам юношеской самоуверенности. Именно тот случай, когда слишком много на себя взял. Нужно было, несмотря на результаты выборов, изначально искать контакт с более опытными политиками и политсилами. Тогда бы и кадровый голод был не на столько очевиден и ответственность можно было поделить. А так вся ответственность на нём. И абсолютно справедливо.
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Хотя бы пошел бы на союз с Тимошенко. Но похоже он нахлебался манафортовского антитимошенковского коктейля вместе со всей Украиной.
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Мне кажется, что тут не столько антирейтинг Тимошенко, сколько честолюбие артиста. Вова ни с кем не хотел делить аплодисменты.) Разгромная победа на выборах, монобольшинство... "медные трубы" кроче.)) Решил- "всё сам".
Тимошенко- премьер, и коалиция с Батькивщиной, стало бы самым разумным стартом каденции. Потерял бы конечно какую-то часть электората, но сейчас теряет больше. И на ногах сегодня сорял бы значительно увереннее. А так... Даже сложно что-то спрогнозировать.
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честолюбие артиста...



логичное допущение.
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-Отвечайте немедленно , Шариков , я вам задал вопрос !
Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього - Цензор.НЕТ 1661



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Ваша СРАКЦИЯ не потрібна народу і ВЖЕ не потрібен Зеленський, як її засновник...Порівнювати зброд СН у ВР з цирком, а зеленського (з малої букви) з клоуном - це ганьбити циркових артистів, які, хочаб не торгують Батьківщиною, не продають посади прохіндеям та дуполизам, не наголошують того, перед вихідом на арену, чого зробити не могли та не можуть!! Цирк - це Мистецтво! А СН - Шарікови, дорвавшиїся до влади, халяви та Бюджету воюючеї країни, як пацюки ....Та й перед пацюками, навіт якось незручно, бо вони лише тварини....
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Какие же всё таки эти зебилы тупые...
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У малароса єдиний шанс врятуватись, це призначити Сеню прем'єром, а Пастора головою ОП
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Теоретический президент Голобородько, на практике оказался Зеленским,т.е. производным от выражения --"никто и зовут его никак".
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позвольте, как она с такими недюжими аналитическими способностями в очистке работает?
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Просто перебои с коксом из-за карантина вот и депрессует.
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То ли еще будет.
Это еще зебилы дохнуть толком не начали от результатов усилий борца с коррупциями и эпидемиями все времен и народов. Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього - Цензор.НЕТ 8124 Все только начинается...
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Ой, лада, співати потрібно іншу мелодію... Я навіть підкажу початок, перші слова:
"Дайош дострокові..."
Якщо доспіваєш - може, і збережеш манду собі...
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Когда мы от Зели услышим наконец :
"я мустанг...я мухожук".
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Дык наложил полные штаны и отчаянно пытается скрыть этот прискорбный факт
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Не понимаеш-чего молчит президент？а вот за пределами ВР всем все понятно.Сам поназначал подонков(и это не только о Ермаке),а теперь не знает,что с этим делать и как выкрутится,чтобы и овцы целы,и волки сыты.Только так ужэ не выйдет,не тот народ ,что до войны.Мы теперь каждай развод видим и предчувствуем раньше всех депутатов,которые дальше своих кресел и радовских разборок ничего не видят.А Зеленский,вместо того,чтобы каждый день толкать речи по ТВ о вирусе(для этого есть цельный министр здравоохринения)занялся наведением порядка в своем окружении,иначе быть беде.А Гео молодец и травить его преступление！Вся эта ситуация как списана с Кремля.Наверное нашей теперешней власти не дает покоя слава(дажэ такая незавидная)Путина,раз они дейсвуют его методами.
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Президенту стоило бы хорошо "помыть руки" перед ожиданием кредита от МВФ . Как бы объявить начало операции "Чистые руки" , и тогда можно ждать каких-то изменений . А так мы видим , как все застыли перед очередным дерибаном МВФского торта .
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Она просто сказочная дура. Вот и весь ответ.
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я верила /Всё ждала и верила,Сердцу вопреки:Мы с тобой два берегаУ одной реки!/ Кружок кройки и шитья а не ВР.
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Я ждала і веріла - думала рожу,
а пошла проверілась - с тріпером хожу.
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Она верила....,это как после дискотечного перепиха!,верь и жди
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"Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит" - А это потому, Ладочка, что хоть состав оркестра и меняется, но дирижёры те же. Дирижёры - те же!
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Что может сказать мистер фунт который ничего не решает и ничего делать не хочет не напрягайте его все равно ответа Вы не получите
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Британская пословица гласит :
если ты обманул меня в первый раз - позор тебе.
если же ты обманул меня второй раз - позор уже мне.
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Если президент молчит,значит ему так выгодно.Такая работа не государственного деятеля,а выглядит как щипач попавший в банковское хранилище. Странно,что более приоритетно требовать отчёт о его поездки с Ермаком в Оман, то слуги народа как в рот воды набрали.Вот такие вы все верующие. ждущие. правильные,уверенные и при этом крайне безнадёжные.Это подтверждается фактами всей деятельностью власти.
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Запах от Президента идет. Вот он и молчит. Чтоб не поняли, что от него.
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Блаженна дурепа що вірить в нікчему.
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Ваш президент, г-жа Булах, в которого верили и верите, ещё не получил инструкций как реагировать, поэтому и молчит (в ожидании инструкций - от кого знаем.)
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"Нам терміново потрібно починати говорити" - а свого ума немає?
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