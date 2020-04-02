 Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього

Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Мені важливо знати, чому мій президент, в якого я вірила і вірю, це спостерігає і мовчить? Чому відмовляється від нашої допомоги? Чому моя фракція поводиться, як страус? Чому замість об'єктивного розслідування змісту цих відео на Гео за добу відкривається 5 справ різними силовими органами?" - задається питаннями Булах.
За її словами, вона приєднується до заяви своїх однопартійців, в якій "слуги народу" вимагають розслідувати факти на записах Лероса, а не переслідувати його за публікацію.
"Ми вже другий тиждень просимо про зустріч Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу". Нам терміново потрібно починати говорити, а не відмовчуватися (як депутатам, так і президенту)", - робить висновок нардепка.
.Читайте також: Леросу після публікації відео з братом Єрмака надходять погрози, - Масі Найєм
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
"если ты от жизни от своей устал...может уё..й нах....в свой вечерний квартал"?))))
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду…
Как где? В палате №6!
TheSaboteur
7 лет назад
Так потому, что оно обосрамшись и обосавшись.
Прошу прощения у дам, за фигуру речи.
-Ты в гномиков веришь?
- Нет.
- А они в тебя верят.
...
Здравствуй, дерево, я дятел!
...
В мене зуйові новини.
Поелику вося (= вова) пода древле зело застрялъ еси во нечистотехъ.
Тут вже пізно...
Зеленский пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала вокруг Ермака, провоцируя через ГБР-овских гнид отмену закона об амнистии участника Революции Достоинства. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Сидела бы в изоляции, дышала в маску и не мешалась.
Ze.... czy masz ty ludzkie oczy i czy widzisz tak jak ludzie?
Тимошенко- премьер, и коалиция с Батькивщиной, стало бы самым разумным стартом каденции. Потерял бы конечно какую-то часть электората, но сейчас теряет больше. И на ногах сегодня сорял бы значительно увереннее. А так... Даже сложно что-то спрогнозировать.
логичное допущение.
Это еще зебилы дохнуть толком не начали от результатов усилий борца с коррупциями и эпидемиями все времен и народов. Все только начинается...
"Дайош дострокові..."
Якщо доспіваєш - може, і збережеш манду собі...
"я мустанг...я мухожук".
а пошла проверілась - с тріпером хожу.
если ты обманул меня в первый раз - позор тебе.
если же ты обманул меня второй раз - позор уже мне.