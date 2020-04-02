 Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього

Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мені важливо знати, чому мій президент, в якого я вірила і вірю, це спостерігає і мовчить? Чому відмовляється від нашої допомоги? Чому моя фракція поводиться, як страус? Чому замість об'єктивного розслідування змісту цих відео на Гео за добу відкривається 5 справ різними силовими органами?" - задається питаннями Булах.

За її словами, вона приєднується до заяви своїх однопартійців, в якій "слуги народу" вимагають розслідувати факти на записах Лероса, а не переслідувати його за публікацію.

"Ми вже другий тиждень просимо про зустріч Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу". Нам терміново потрібно починати говорити, а не відмовчуватися (як депутатам, так і президенту)", - робить висновок нардепка.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.