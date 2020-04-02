 Скасувати закон про амністію учасників Революції Гідності радить ООН, - ДБР. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Моніторингова місія наголошує, що у розслідуванні 98 вбивств відсутній прогрес у провадженнях про вбивства 43 осіб. Серед головних перешкод для ефективного розслідування злочинів фахівцями ММПЛУ виділено такі фактори:
- недоукоплектованість судів слідчими суддями;
- недостатнє фінансування установ судових експертиз;
- так званий "закон про недоторканість", який не допускає проведення розслідування вбивств правоохоронців.
Разом з ним, моніторингова місія рекомендує Україні:
- забезпечити незалежне та неупереджене розслідування всіх без виключення вбивств, скоєних під час протестів на Майдані Незалежності у Києві;
- змінити процедуру заочного провадження, дозволивши переглядати вирок суду після затримання обвинуваченого;
- скасувати "закон про недоторканність";
- забезпечити явку в суд підозрюваних та обвинувачених, звільнених з-під варти.
В.о. Директора ДБР Олександр Солоков наголосив на необхідності врахування слідчими підрозділами Бюро рекомендацій моніторингової місії ООН у своїй роботі.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів Україниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-18
в статье написано так6 - так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3186301
Короче типо что закон о банках - но все его называют антиколомойским
Я понятно изъяснился?
не треба нічого додумувати. якщо моніторінгова місія щось радить - вона має радити однозначною термінологією.
ще раз. прочитайте уважно розділ "рекомендації ММПЛУ" (тобто "резолятивну" частину цього "звіту"), цей розділ містить наступне формулювання, цитую вдруге: "скасувати закон "про недоторканість". то є в українському законодавстві такий Закон?
будьте певні - ви б отримали обвинувальний вирок.
отже, читаючі рекомендації аж цілої ММПЛУ я трактую їх так, як написано й за відсутності в законодавстві вищевказаного закону не розумію про що вони паряться - такого закону не існує.
я за дурнів роботу не роблю.
Это еще почему? Какой юридический статус этой компашки и бумажек им накарябанных?
Да их смело можно ложить не читая в папку ДСС (До Самісенький Сраки) и забыть.
Група поцев приехала "на посмотреть и посоветовать"...
Мордор плюет на Резолююции ООН, а тут всполошились
Израиль их по жизни нафиг посылает и часто, к сожалению, прав.
Пусть сначала покажут свою эффективность в соблюдении принципов организации - они даже агрессора - постоянного члена Совбеза не могут утихомирить, гарантировать неприменение силы в международных отношениях, соблюдение территориальной целостности стран-членов (при том, что Украина - ещё и страна-основатель). Так что мониторинговая миссия пусть себе рекомендует, а "нам своє робить".
У нас любят ссылаться на ООН, "европейские стандарты", Венецианскую комиссию, когда надо что-то пропихнуть . . . Обоснуйте необходимость обществу, без ссылки на "международный опыт" и т. п. А общество считает в основной своей массе, что участники революции - герои, а беркутня - убийцы. Это не тот случай, когда полиция препятствует преступлению, применяя оружие - это незаконное подавление законных акций протеста способом, который был чрезмерным в плане применения силы (стреляли не по ногам, а в голову, т.е. хотели не нейтрализовать, а умышленно убивали).
Соответственно, общество наше считает и считает справедливо, что :
1. Участники революции по фэн-шую не виноваты, даже если формально в их действиях и есть состав преступления.
2. Беркутня по фэн-шую виновата, даже если формально выполняла приказ и имела полномочия
3. Соответственно первые не подлежат ответственности, а вторые - подлежат.
и точка.
А то на ООН ссылаетесь, а на деле поди как-то так (имена-фамилии изменены)
- "Мониторинговая миссия ООН, которую возглавляет Иван Соколовский, а также ведущий специалист мониторинговой миссии ООН Елизавета Пушкова, рекомендуют отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства"
Землю продать Мвф рекомендует да хватит надоел этот текст 95 квартала тупой и ватный
с большими последствиями
/видно на записях ,,, демократичное поведение полиции,,,,/
почему никто не сидит /и не будет /
если посадить прежний ОМОН нинешний не будет защищать власть
кому хочется сидеть за исполнение свои служебных обязанномтей