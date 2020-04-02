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 Політика України, Суспільство
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Все про:ООН (1425) злочини проти Майдану (118) ДБР (974)

 Скасувати закон про амністію учасників Революції Гідності радить ООН, - ДБР. ДОКУМЕНТ

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні серед головних перешкод для ефективного розслідування "справ Майдану" назвала "закон про недоторканність", який не допускає проведення розслідування вбивств правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Моніторингова місія наголошує, що у розслідуванні 98 вбивств відсутній прогрес у провадженнях про вбивства 43 осіб. Серед головних перешкод для ефективного розслідування злочинів фахівцями ММПЛУ виділено такі фактори:

  • недоукоплектованість судів слідчими суддями;
  • недостатнє фінансування установ судових експертиз;
  • так званий "закон про недоторканість", який не допускає проведення розслідування вбивств правоохоронців.

Разом з ним, моніторингова місія рекомендує Україні:

  • забезпечити незалежне та неупереджене розслідування всіх без виключення вбивств, скоєних під час протестів на Майдані Незалежності у Києві;
  • змінити процедуру заочного провадження, дозволивши переглядати вирок суду після затримання обвинуваченого;
  • скасувати "закон про недоторканність";
  • забезпечити явку в суд підозрюваних та обвинувачених, звільнених з-під варти.

В.о. Директора ДБР Олександр Солоков наголосив на необхідності врахування слідчими підрозділами Бюро рекомендацій моніторингової місії ООН у своїй роботі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дениса Єрмака допитали в ДБР, - джерело

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186301
 
 
 Топ коментарі
 
Надеюсь, Портнову недолго осталось.
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А расстрелять ГБР в полном составе, советует народ Украины.
Отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства советует ООН, - ГБР - Цензор.НЕТ 8981
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Мы советуем кацапарылому оон --ну хутор бабочек ловить Отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства советует ООН, - ГБР - Цензор.НЕТ 2137
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насколько я понял из статьи речь идет об этом:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів Україниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-18

в статье написано так6 - так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3186301
Короче типо что закон о банках - но все его называют антиколомойским
Я понятно изъяснился?
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ні, не зрозуміло.
не треба нічого додумувати. якщо моніторінгова місія щось радить - вона має радити однозначною термінологією.
ще раз. прочитайте уважно розділ "рекомендації ММПЛУ" (тобто "резолятивну" частину цього "звіту"), цей розділ містить наступне формулювання, цитую вдруге: "скасувати закон "про недоторканість". то є в українському законодавстві такий Закон?
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ок, согласен. беги строчить письмо в мониторинговую миссию ООН.
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якщо б мені довелось захищати вас в суді штату (бо ж у вас прапорець Штатів, хоч не знаю в якому ви мешкаєте) і я апелював термінами на кшталт: обвинувачуваний невинний, що підтверджується отією статтею про коротше захист закону типу про тарілочки.
будьте певні - ви б отримали обвинувальний вирок.
отже, читаючі рекомендації аж цілої ММПЛУ я трактую їх так, як написано й за відсутності в законодавстві вищевказаного закону не розумію про що вони паряться - такого закону не існує.
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"беги строчить письмо в мониторинговую миссию ООН."
я за дурнів роботу не роблю.
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На самом деле это абсурд. Страна, которая устроила агрессию указывает что делать стране, которая от этой агрессии потерпела. Но вот такое оно ООН.
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Нужно выйти из ООН, это сборище импотентов.
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И.о. директора ГБР Александр Соколов подчеркнул необходимость учета следственными подразделениями Бюро рекомендаций мониторинговой миссии ООН в своей работе (С)

Это еще почему? Какой юридический статус этой компашки и бумажек им накарябанных?
Да их смело можно ложить не читая в папку ДСС (До Самісенький Сраки) и забыть.
Група поцев приехала "на посмотреть и посоветовать"...
Мордор плюет на Резолююции ООН, а тут всполошились


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В мене є одне питання до ООН. Ось коли солдат на війні вбиває ворога він скоює злочин? Я вважаю, що ні. Він захищає свою землю. А тепер як бачите, вороги вже не тільки на сході, а й у центрі України, ще й займають керівні посади. Чи буде тоді злочином розстріляти Портнова разом з Венедиктовою у центрі Києва? Я вважаю, що ні. Здається, солдати повинні воювати і на зовнішньому і на внутрішньому фронті. А в нас ще є Печерський суд і не тільки… роботи дуже багато... (Хочу зазначити, я ні до чого не закликаю, я просто цікавлюсь)
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Правильно советует. Бандюков в тюрьму.
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но вы же на свободе? а у вас намного серьезней статья
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ЗЕ-ОРДА, це що аргумент, чи це документ?! ДЛЯ ВАС МОЖЕ ТАК, БО ВИ ВОРОГИ УКРАЇНИ І ТІЛЬКИ ТЕ ЩО РОБИТЕ ЩО ПАТРІОТІВ, ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ КОШМАРИТЕ ТА ПО ТЮРМАХ САДЖАЄТЕ, А ВОРГІВ УКРАЇНИ ВІДПУСКАЄТЕ, СПРИЯЄТЕ ЇХ ДІЯМ. ЗЕБІЛИ, ВИ ЩЕ БУДЕТЕ ВІДПОВІДАТИ ЗА ЗРАДУ УКРАЇНИ. ЧОМУ МИ ПОВИННІ БЕЗУМОВНО ВІРИТИ ЯКІСТЬ БУМАЖЦІ? А ООН ЩО ДОПОМОГАЄ УКРАЇНІ, може ввела жорсткі санкції проти АГРЕСОРА Московії, може своїми діями припиили агресії в Україні, Сирії, ....!? ООН ЦЕ ОРГАНІЗАЦІЯ ЯКА НІ НА ЩО В СВІТІ НЕ ВПЛИВАЄ, ВОНА ПРОСЯКНУТА АГЕНТАМИ КРЕМЛЯ. МОЖЕ ВОНА ЗУПИНИЛА АГРЕСІЮ МОСКОВІЇ В ГРУЗІЇ, СИРІЇ, УКРАЇНІ...?! МОЖЕ ВОНА ЗУПИНИЛА ГЕНОЦИД ЧЕЧЕНЦІВ, ТАТАР?! НІ, І ЩЕ РАЗ НІ. ТО ДЛЯ ЧОГО ТОДІ ЦЯ ООН І МИ, УКРАЇНА ПОВИННІ ПРИСЛУХАТИСЬ ДО НИХ!? НІ, НІ.
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Майдану нары, лугандону амнистия, так рассуждают зелёные подонки
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ООН - это не икона. В ООН (причём в Совбезе - сердце этой организации) сидят в том числе русские, и они в том числе влияют на кадровый состав многих её органов. Поэтому мнение ООН надо делить на 10 в некоторых случаях.
Израиль их по жизни нафиг посылает и часто, к сожалению, прав.

Пусть сначала покажут свою эффективность в соблюдении принципов организации - они даже агрессора - постоянного члена Совбеза не могут утихомирить, гарантировать неприменение силы в международных отношениях, соблюдение территориальной целостности стран-членов (при том, что Украина - ещё и страна-основатель). Так что мониторинговая миссия пусть себе рекомендует, а "нам своє робить".
У нас любят ссылаться на ООН, "европейские стандарты", Венецианскую комиссию, когда надо что-то пропихнуть . . . Обоснуйте необходимость обществу, без ссылки на "международный опыт" и т. п. А общество считает в основной своей массе, что участники революции - герои, а беркутня - убийцы. Это не тот случай, когда полиция препятствует преступлению, применяя оружие - это незаконное подавление законных акций протеста способом, который был чрезмерным в плане применения силы (стреляли не по ногам, а в голову, т.е. хотели не нейтрализовать, а умышленно убивали).
Соответственно, общество наше считает и считает справедливо, что :
1. Участники революции по фэн-шую не виноваты, даже если формально в их действиях и есть состав преступления.
2. Беркутня по фэн-шую виновата, даже если формально выполняла приказ и имела полномочия
3. Соответственно первые не подлежат ответственности, а вторые - подлежат.

и точка.
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Ви спочатку виконайте інші рекомендації моніторінгової групи ООН, а не вцепилися до скасування закону "про амністію". Просто в цей закон можна внести поправки, якщо вже такі тупі слідчі. Але спочатку розслідуйте те, що лежить на поверхні і дайте відповідь світу: хто дав дурний наках вбити демонстрантів?
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Ну, так пишите тогда всю инфу.
А то на ООН ссылаетесь, а на деле поди как-то так (имена-фамилии изменены)

- "Мониторинговая миссия ООН, которую возглавляет Иван Соколовский, а также ведущий специалист мониторинговой миссии ООН Елизавета Пушкова, рекомендуют отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства"
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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР. - а ООН в курсе о сцЫлке гбр???
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так бывает, когда выбирают клоуна, который во время той самой "революции достоинства" кривлялся на "голубом огоньке" в москве вместе с другими кацапами.
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Цей лист, якщо він насправді існує, явно організований Портновим. І його безпосереднім куратором - Бортніковим.
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А разве амнистия не делается одномоментно. Закон обратной силы не имеет. Так что даже если его отменить - привлечь уже по этим статьям не возможно!
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А потом когда подымется шум пресс служба ГБР скажет что их не правильно поняли и в ООН этого не рекомендовали. Если так сделали то ментов по прежнему не найдут, зато участников Майдана начнут таскать по полной.
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А может та миссия януковоща сразу потребует восстановить в должности, **** там скромничать.
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О очередная сказочка уже целая ООН рекомендует
Землю продать Мвф рекомендует да хватит надоел этот текст 95 квартала тупой и ватный
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а разгон мирной демонстрации
с большими последствиями
/видно на записях ,,, демократичное поведение полиции,,,,/
почему никто не сидит /и не будет /
если посадить прежний ОМОН нинешний не будет защищать власть
кому хочется сидеть за исполнение свои служебных обязанномтей
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Прошу навести повний список осіб, яким винесені обвинувальні вироки з убивств на Майдані. Шукав-шукав - ніде не знайшов. 6 років пройшло, що зроблено?
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Пусть это сборище болтунов и дальше высказывает озабоченность!!!Где они были в 2014-м году?!Озабоченность высказывали?!Вот пусть и продолжают!!!
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