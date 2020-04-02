 Скасувати закон про амністію учасників Революції Гідності радить ООН, - ДБР. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Моніторингова місія наголошує, що у розслідуванні 98 вбивств відсутній прогрес у провадженнях про вбивства 43 осіб. Серед головних перешкод для ефективного розслідування злочинів фахівцями ММПЛУ виділено такі фактори:

недоукоплектованість судів слідчими суддями;

недостатнє фінансування установ судових експертиз;

так званий "закон про недоторканість", який не допускає проведення розслідування вбивств правоохоронців.

Разом з ним, моніторингова місія рекомендує Україні:

забезпечити незалежне та неупереджене розслідування всіх без виключення вбивств, скоєних під час протестів на Майдані Незалежності у Києві;

змінити процедуру заочного провадження, дозволивши переглядати вирок суду після затримання обвинуваченого;

скасувати "закон про недоторканність";

забезпечити явку в суд підозрюваних та обвинувачених, звільнених з-під варти.

В.о. Директора ДБР Олександр Солоков наголосив на необхідності врахування слідчими підрозділами Бюро рекомендацій моніторингової місії ООН у своїй роботі.

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