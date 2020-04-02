 П'ять українських фармкомпаній готові виготовляти препарати для лікування симптомів коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький

Про це заявив нардеп від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зараз робляться усі юридичні підстави для того, щоб українські фармацевтичні виробники почали випускати ліки, які застосовуються в інших країнах, але відчувається їхній великий дефіцит і висока вартість. На сьогодні це проблема не тільки України", - заявив Радуцький.
За його словами, вже є фармацевтичні компанії, здатні виробляти такі ліки, для них у МОЗ готуються юридичні підстави для випуску таких препаратів.
"В Україні п'ять заводів вже погодилися їх виробляти, але до цього потрібна юридична підтримка. Зараз Верховна Рада разом з Кабміном готує постанови і законодавчі акти, щоб вони могли їх виробляти", - уточнив голова профільного комітету ВР.
они же и так летают ч-з Казахстан, азербайбжан, Армению, Грузию.... ну разве что над Черным морем могут сбить, но это будет уже зашквар для рашки
Чумак отдыхает) Берем мел, штампуем таблетки и продаем по 4 доллар штука!
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/komu-epydemyia-komu-mat-rodna-kak-druzia-zelenskoho-zarabativaiut-na-covid-19-bloher-211140.html
но ты видать не осили полностью , там для особо одаренных есть все ссылки с кого и как началось
котенок пятнисто-рыжей ("ржавой") кошки...самый мелкой из кошачьих (взрослая до 1,6 кг веса)
Так, что не в тему.
Или першение в горле.
Или аспирин - температуру сбивать.
Почему бы и нет.
Только в чем здесь достижение Радуцкого?
Нечего нас "лечить"!...
Вот "папаредники" были кристальной чистоты люди! Почему Азарова до сих пор не причислили к лику святых?
В карантине цены вверх идут
Дураков еще хватает ( тех кто маски покупает)
Их теперь еще "таблетки "ждут!
Вступают все министры ,превосходные артисты
Оцените бабушкин талант
Она Петю поддержала, дружбу с властью не теряла
И теперь ей МВФ - гарант!
СИМПТОМОВ коронавируса, СИМПТОМОВ.
То есть лекрственные средства симптоматические,
- жидкость с йодом для полоскание горла
- леденцы для сосания от першения в горле
- капли в нос (типа нафтизин)
Радуцкий идет на Нобеля.
А знаете, почему он так рапортует?
Боится пойти под суд за продажу масок медицинских зарубеж.
Это с короновирусом устроил кремль !!!
По всему миру ! Мразь мокшанская !!!
он дурак или слуга чего-то.... а, ну понятно.
Как обгадились тупые порохоботные свиньи, Билецкий, Ыксперт, а также ряд СМИ
Что-то смотрю господа порохоботы в этой теме Радуцкого разок упомянули. Мало, панове, очень мало.
напоминаю с чего началось:
Тык В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий.
Как написано! обязательно упомянуть что Слуга народа! Для пущего наброса на вентилятор. у нас есть предприимчивые люди, которые успели их выкупить и продать в Китай. Например, господин Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. - Билецкий
Политик сообщил, что спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ. Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо, а нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая - его протеже, которая, очевидно, знала о действиях Радуцкого и никак не отреагировала.
"Команде президента нужно было не заниматься Инстаграм-войной с коронавирусом, а просто успокоить своего предприимчивого дружкаИсточник: https://censor.net.ua/n3179292
ну прям мочилово!
Из комментаторов я единственный заинтересовался откуда растут ноги. Тык 04.03.2020 11:33
если коротко6 разоблачил Предателя, который сыграл на панике вокруг распространения коронавируса в Украине, и заработал миллионы. По данным эксперта, на Харьковском заводе медпрепаратов человек, похожий на советника президента, выкупил весь запас марлевых масок - 20 миллионов штук. Что там еще - прибыль радуцкого посчитал даже: чистая прибыль лекаря-политика составила более 186 миллионов. А тут вообще жути нагнал: "Говорят, этот персонаж выгреб всю страну!»
ККороче расстрелячть, повесить гниду! порохоботы в истерике изошли просто каловой массой. И не зря изошли!
Как оказалось, Радуцкий - Н-И-П-Р-И-Ч-Е-М. Вернее причем, но не так как этого хотелось
Тот же самый Мишико Чаплыга:
Миха Чаплыга
23 марта в 19:13 ·
О МАСКАХ.
С момента моего первого поста о вывозе масок из Украины прошло чуть меньше месяца. В силу ряда причин я следил за тем, что и как расследуется в этом плане ибо целью поста было активизировать именно эту функцию государства.
В своем первом посте я просил правоохранительную систему проверить следы политиков в вывозе масок. (от себя: О как! огульно обвинить человека, даже бабосики посчитать, сделать такой вброс!! - это оказывается попросить проверить. ФЕЙСПАЛМ.ЖПГ) Делюсь тем, что нарыл за это время.
Нет, Радуцкого в этих схемах не оказалось, как не оказалось и крупных игроков...
С одной стороны хорошо, а с другой - плохо... Это значит, что общество таки сильно прогнило и каждый пытается урвать свое на беде соседа...
Оказалось, что по обращению Радуцкого (Главы профильного комитета Рады) к СНБОУ... Данилов (Секретарь СНБОУ) обратился к Гончаруку (Премьеру) еще...
31 ЯНВАРЯ!!!! А потом... 8 ФЕВРАЛЯ!!!!
Вот такие пироги, безмозглые вы мои.
А теперь вишенка на торте. В первую очередь к безмозглым СМИ которые этот бред понесли: Харьковского завода медицинских препаратов - НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Есть производитель медпрепаратов фабрика "Здоровье". Но они производит что угодно - очень широкий перечень продукции, кроме масок. Нежданчик, да?
Не вирус сам по себе, не прерывание РНК размножения вируса, а симптомы!!!
керетины пишут и не думают... Для лечения коронавируса лекарств нет. Ну тогда будем лечить симптомы, а не сам вирус. офигенный выход!