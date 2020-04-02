 П'ять українських фармкомпаній готові виготовляти препарати для лікування симптомів коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький

Про це заявив нардеп від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз робляться усі юридичні підстави для того, щоб українські фармацевтичні виробники почали випускати ліки, які застосовуються в інших країнах, але відчувається їхній великий дефіцит і висока вартість. На сьогодні це проблема не тільки України", - заявив Радуцький.

За його словами, вже є фармацевтичні компанії, здатні виробляти такі ліки, для них у МОЗ готуються юридичні підстави для випуску таких препаратів.

"В Україні п'ять заводів вже погодилися їх виробляти, але до цього потрібна юридична підтримка. Зараз Верховна Рада разом з Кабміном готує постанови і законодавчі акти, щоб вони могли їх виробляти", - уточнив голова профільного комітету ВР.

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