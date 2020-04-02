 У зараженого COVID-19 чоловіка з Тернополя симптоми з'явилися на 17 добу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом.
"Чоловікові 55 років, повернувся з-за кордону. 14 днів перебував на самоізоляції, температура та інші симптоми коронавірусу в нього з'явилися на 17 добу після приїзду в Україну", - йдеться в повідомленні.
Чоловік повернувся в Україну зі Словаччини.
Зараз чоловік перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Стан пацієнта середньої тяжкості.
З жителями Тернополя, у яких підтвердили коронавірус раніше, чоловік не контактував.
У 97.5% через 11.5 дней
Это значит, что у 0.2% людей или 1/500 симптомы появятся на 21 день.