 У зараженого COVID-19 чоловіка з Тернополя симптоми з'явилися на 17 добу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом.

"Чоловікові 55 років, повернувся з-за кордону. 14 днів перебував на самоізоляції, температура та інші симптоми коронавірусу в нього з'явилися на 17 добу після приїзду в Україну", - йдеться в повідомленні.

Чоловік повернувся в Україну зі Словаччини.

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Зараз чоловік перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Стан пацієнта середньої тяжкості.

З жителями Тернополя, у яких підтвердили коронавірус раніше, чоловік не контактував.