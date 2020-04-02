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 "Всеукраїнська школа онлайн": відеоуроки будуть доступні для школярів з ОРДЛО і тимчасово окупованого Криму, - ОП

Школярі з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим та м.Севастополя зможуть подивитися відеоуроки, створені в рамках освітньої ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Всеукраїнська школа онлайн", в ефірі телеканалу "Дом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Мешканці окупованого півострова, які мають доступ до телебачення через супутникове обладнання, також матимуть змогу дивитися відеоуроки в ефірі UA: Перший та інших каналів – партнерів проекту, які входять у їхній супутниковий пакет.

Крім того, діти з тимчасово окупованих територій зможуть переглядати записи уроків на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Також читайте: "Всеукраїнська школа онлайн": Міносвіти опублікувало розклад уроків для учнів 5-11 класів

Нагадаємо, з ініціативи Володимира Зеленського Офіс Президента спільно з Міністерством освіти і науки та Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій запускають проект "Всеукраїнська школа онлайн", який має на меті забезпечити доступ до дистанційної освіти для всіх українських школярів з 5-го по 11-й клас на час карантину.

У межах проекту 40 педагогів з Києва запишуть відеоуроки з таких предметів: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія.

Відеоуроки можна буде подивитися на українських телевізійних каналах, а також на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Стартує освітній проект 6 квітня. Трансляція уроків відбуватиметься щодня, з понеділка до п’ятниці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186297
 
 
 Топ коментарі
 
Державною мовою якої держави будуть ці уроки?
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тут мову з літературою вже змішали на користь першої, і вона - не українська, а совєцько-імперська...

На сайті МОН оприлюднено проєкт «Державного стандарту базової середньої освіти». Автори проекту пропонують ось таку новацію: «об'єднати українську мову, українську та зарубіжну літератури» в «інтегрований предмет» «українська мова». Тобто тепер Шекспір, Шевченко і Гомер - це все «українська мова»… (Окрім того, варто звернути увагу, що диявол, як здебільш, ховається в деталях; от і ці години можуть ще розподілятися на вивчення мов національних меншин, і тоді вийде, що й російських класиків, - а про них відповідна меншина точно не забуде! - вивчатимуть у курсі української мови. Пушкін на уроках української мови - це ж найкрутішим чорносотенцям і не снилося аж таке досягнення!)
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Возрождение прмышленности после коронавируса.
Ну да, да-да, я понимаю.
Вот вам индикатор того, насколько быстро вы сможете воссановить промышеленность.

Вопросы, на которые должны были ответить бойскауты США в 1911 (!) году для получения значка за знания по химии:

1. Дать определение физическим и химическим процессам, ответить, что происходит, когда соль растворяется в воде, молоко скивает, вода кипит, железо намагничивается, и оксид ртути нагревается выше температуры кипения ртути?
2. Приведите правильные тесты на кислород, водород, азот, хлор и углекислый газ.
3. Можно ли использовать вышеуказанные газы для тушения пожаров? Как?

4. Почему пищевая сода используется для тушения несильного (small) пожара?
5. Приведите тесты для хлорида, сульфида, сульфата, нитрата и карбоната.
6. Приведите коммеческие названия трех форм углорода. Расскажите, как производится каждый из них и для чего они используются.
7. Какое вещество образуется когда углерод сжигается в воздухe?

8. Опишите процесс изготовления извести и известкового раствора из камня-известняка.
8. Почему штукатурка быстрее затвердевает если около нее сжечь древесный уголь в открытом сосуде?

Ну как, на многие ответят школьники 10 -14 лет (возраста скаутов)?
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Скажи, чий Крим та Донбас - то і буде відповідь на твоє питання.
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Звісно шо парускі, адже бендеравскую ані ніпанімам.
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тут мову з літературою вже змішали на користь першої, і вона - не українська, а совєцько-імперська...

На сайті МОН оприлюднено проєкт «Державного стандарту базової середньої освіти». Автори проекту пропонують ось таку новацію: «об'єднати українську мову, українську та зарубіжну літератури» в «інтегрований предмет» «українська мова». Тобто тепер Шекспір, Шевченко і Гомер - це все «українська мова»… (Окрім того, варто звернути увагу, що диявол, як здебільш, ховається в деталях; от і ці години можуть ще розподілятися на вивчення мов національних меншин, і тоді вийде, що й російських класиків, - а про них відповідна меншина точно не забуде! - вивчатимуть у курсі української мови. Пушкін на уроках української мови - це ж найкрутішим чорносотенцям і не снилося аж таке досягнення!)
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а кому нормальної укр літ-ри - це сюди (цикл міні-лекцій):

Українська література в іменах


Леся Українка https://www.youtube.com/watch?v=al-9NgojDFc
Богдан-Ігор Антонич https://www.youtube.com/watch?v=V1SgSgWUweM

Остап Вишня https://www.youtube.com/watch?v=tfxqKiOHids
Микола Бажан https://www.youtube.com/watch?v=a7X2E_vV4hk&t=1s
і такі далі
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«Мій дядько чесний без догани,
Коли не жартом занеміг,
Небожа змусив до пошани
І краще вигадать не міг.
Воно й для інших приклад гожий;
Але яка нудота, боже,
При хворім день і ніч сидіть,
Не покидаючи й на мить!
Яке лукавство двоязике -
Напівживого розважать,
Йому подушку поправлять.
Журливо подавати ліки,
Зітхать і думку берегти:
«Коли ж візьмуть тебе чорти!»
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Сашко Гарматний зуйні не напише
(с) Левко Гладкий
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...а ще Сосюра-Смоктуновський...і вперто не хочуть писати ПИЛОСМОК!
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странно...вы там ничего не попутали с учёбой...? кого там учить. там же 6 лет уже и духу УКРАИНСКОГО не осталось! все видео от туда эти школьники все там уже давно ленинцы сталинцы и пионеры. они маршируют с ленточками колорадскими. они уже рождены и воспитаны в ненависти к УКРАИНЕ! и автоматами на груди под русские марши. их учат носить военную форму и убивать украинцев с детского сада .вы с "Всеукраїнська школа онлайн": відеоуроки будуть доступні для школярів з ОРДЛО і тимчасово окупованого Криму, - ОП - Цензор.НЕТ 9719 дурели тратить время и средства на детей врагов страны? а сколько случаев когда эти сопливые школьники беженцы и студенты с тех областей у нас на видео в ютуб выкладывают как крушать могилы атовцев. палец показывают нашим прапорам. крушат доски памяти на стенах. и так далее.срывают укр.флаги. какие блин дети...? не гоните беса...((
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Возрождение прмышленности после коронавируса.
Ну да, да-да, я понимаю.
Вот вам индикатор того, насколько быстро вы сможете воссановить промышеленность.

Вопросы, на которые должны были ответить бойскауты США в 1911 (!) году для получения значка за знания по химии:

1. Дать определение физическим и химическим процессам, ответить, что происходит, когда соль растворяется в воде, молоко скивает, вода кипит, железо намагничивается, и оксид ртути нагревается выше температуры кипения ртути?
2. Приведите правильные тесты на кислород, водород, азот, хлор и углекислый газ.
3. Можно ли использовать вышеуказанные газы для тушения пожаров? Как?

4. Почему пищевая сода используется для тушения несильного (small) пожара?
5. Приведите тесты для хлорида, сульфида, сульфата, нитрата и карбоната.
6. Приведите коммеческие названия трех форм углорода. Расскажите, как производится каждый из них и для чего они используются.
7. Какое вещество образуется когда углерод сжигается в воздухe?

8. Опишите процесс изготовления извести и известкового раствора из камня-известняка.
8. Почему штукатурка быстрее затвердевает если около нее сжечь древесный уголь в открытом сосуде?

Ну как, на многие ответят школьники 10 -14 лет (возраста скаутов)?
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Це все вже ДАВНО працює, діти з окупованих територій навчаються, але хтось вирішив ще бабла розписати? https://eschool.dn.ua/
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