 "Справжнє обличчя Путіна": РФ понад тиждень блокує транзит в Україну гуманітарного вантажу для боротьби з COVID-19, - заступник глави МЗС Божок

Про це в Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, передає Цензор.НЕТ.

"ООН, Дональд Трамп, Державний департамент повинні знати, що вже понад тиждень Росія блокує транзит гуманітарного вантажу з товарами медичного призначення для України для боротьби з COVID-19", - написав він.

Божок підкреслив, що це і є "справжнє обличчя Путіна і кремлівського режиму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія на колінах повзає, просить зняти санкції і намагається скористатися пандемією COVID-19, - Порошенко

Раніше в Державному департаменті США заявили, що поставки в США російських медпрепаратів і засобів індивідуального захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою", американська сторона оплатила.