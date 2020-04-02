 "Справжнє обличчя Путіна": РФ понад тиждень блокує транзит в Україну гуманітарного вантажу для боротьби з COVID-19, - заступник глави МЗС Божок

Про це в Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, передає Цензор.НЕТ.
"ООН, Дональд Трамп, Державний департамент повинні знати, що вже понад тиждень Росія блокує транзит гуманітарного вантажу з товарами медичного призначення для України для боротьби з COVID-19", - написав він.
Божок підкреслив, що це і є "справжнє обличчя Путіна і кремлівського режиму".
Раніше в Державному департаменті США заявили, що поставки в США російських медпрепаратів і засобів індивідуального захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою", американська сторона оплатила.
стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.
… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....
Олександр Бригинець@bryhynets 5 ч
Зеленській довів, що втратив контроль і монополію влади.
Тепер пишуть, що чекають, який вибір тепер він зробить: з ЄС в Європу чи з ОПЗЖ в Рашку.
Ніякого вибора він робити не буде...
Піде туди, куди змусять - чи вони з Кремля, чи ми усі звідусіль...
"Мой сын носит футболку «Я за Путина» уже 2 недели. За это время его оскорбляли, в него плевали и даже пытались бросить в него бутылку. Что же с ним будет, если он выйдет из дома?!"
https://censor.net.ua/photo_news/3186240/vozdushnyyi_most_s_kitaem_dlya_postavki_medoborudovaniya_budet_rabotat_ejednevno_zamglavy_op_timoshenko
Зеля, хто що блокує?
РоССійський фашизм, це, навіть, більш ненависницький лад, аніж фашизм гітлерівський.
За більш ніж триста років коолоніального стану України, кацапи як тільки не старалися знищити нас, українцв, як націю. Не вдалося і не вдасться, ми живучі, ми пристосувалися жити серед цієї зарази.
Попахивает фейком
https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2020/03/27/chinas-health-silk-road-gets-a-boost-from-covid-19/#77886c936043
Скорее всего поезда с гуманитаркой для Украины блочат мокшы
Фуйло нафту качає, тому все інше зупинив.
Ошибка думать что россияне братья только Путин у них плохой.