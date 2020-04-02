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 Суспільство, Здоров'я
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 В інфекційній лікарні Львова перебувають 38 пацієнтів, 5 з них - у дуже важкому стані, 1 - підключений до апарату ШВЛ, - Садовий

На сьогодні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні на госпіталізації перебувають 38 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

За словами міського голови Львова, 5 хворих у важкому стані, одну людину підключили до апарату штучної вентиляції легень.

"Подивіться статистику, яка є по світу. Щоб ви розуміли, у нашій інфекційній лікарні зараз із 38 хворих, які там перебуваються, 5 - у дуже важкому стані. Один вже підключений до апарату ШВЛ. Статистика смертності зростає по Україні з кожним днем. Люди дуже часто безпечні, вони не звертають належної уваги.

Ми масово тестуємо всіх наших працівників комунальних та соціальних служб. Вчора, до прикладу, тестували ринок "Шувар". Спершу ми виявляємо людей, які мають підозру, потім робимо додаткові тести. Головне - щоб людина сама розуміла, що від неї залежить. Не можна бути такими необачними. У Польщі взагалі штрафують на 5 тис. злотих, якщо дитина до 18 років виходить з дому без батьків і забороняється більше 2-х людей разом ходити. Це - дуже суворі обмеження, у нас вони поки не такі жорсткі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові експрес-тести виявили коронавірус у двох водіїв

Якщо подивитися на статистику по Італії, то 10% людей, що захворіли на коронавірус, - померли. Те, що відбувається в Німеччині, Франції - це близько до нас. А ми думаємо, що воно нас омине. Насправді, ми зараз лише на старті, в нас очікується пік якраз на Великодні свята", - розповів мер Львова Андрій Садовий у прямому ефірі радіо "Люкс ФМ".

За даними станом сьогодні на 08:00 на Львівщині підтверджено 12 випадків інфікування коронавірусом, одна людина одужала.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186291
 
 
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етта абіспєчєнниє а що казати за простих нєабіспєчєнних...
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Складна ситуація.. Невідомо скільки людей має перехворіти для утворення колективного імунітету, і авжеж, виживуть не всі.
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Не выживут люди с вредными привычками и зависимостями, с ожирением и откровенные идиоты типа журналиста из Ирана.
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Вопрос в том, почему надо ждать и штрафовать потом? Штрафы нужно вводить чем раньше тем лучше, иначе наше население не задумается, пока это не ударит по них хотя бы экономически. А все поступления от штрафов переводить на обеспечение медперсонала и техническое дооснащение больниц. А всех кто не сможет оплатить штрафы отправлять на общественные работы.
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Сначала мы обнаруживаем людей, у которых есть подозрение, после этого делаем дополнительные тесты...(с) Теперь понятно, как это работает.
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5 из них - в очень тяжелом состоянии, 1 - подключен к аппарату ИВЛ

Якщо ті 5 в дуже важкому стані, то той шо підключений до апарату ШВЛ в якому?
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і чого тоді їх не підключать до апаратів? Мабуть бо їх немає?
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