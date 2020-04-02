 Зараження коронавірусом підозрюють у 258 осіб на Київщині

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за даними Центру громадського здоров'я, у Київській області у 64 людей зафіксували коронавірусне захворювання і ще у 258 осіб підозрюють хворобу.

За даними ЦГЗ, 27 підтверджених випадків зафіксовано в Обухівському районі, 12 - у Києво-Святошинському районі, 6 - в місті Бориспіль, по три випадки - в Білій Церкві та Броварах, по два - в Ірпені і в Васильківському районі, по одному випадку нараховують в Ворзелі, Гостомелі, Бучі та в Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Ставищенському, Макарівському районах.

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Також два пацієнти з Броварів і Білої Церкви одужали, але померли 3 людини. Крім того, медичний нагляд встановлено за 701 контактною особою.