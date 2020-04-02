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 COVID-19: в Іспанії понад 10 тис. жертв і рекордні 950 смертей за добу

Кількість жертв коронавірусу в Іспанії перевищила 10 тисяч.

Про це з посиланням на іспанське міністерство охорони здоров'я повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на полудень 2 квітня в Іспанії від коронавірусу померло не менше 10 003 осіб.

За останні 24 години було зареєстровано 950 нових смертей - найбільша кількість жертв за один день в країні.

Також читайте: COVID-19: в Іспанії за добу померло 849 осіб, кількість нових заражень перевищила 9 тис.

Проте, зростання на 10,5% аналогічне зростанню в середу і в процентному відношенні менше, ніж за останні два тижні.

Іспанія є однією з найбільш постраждалих країн світу, поступаючись тільки Італії за загальною кількістю смертей від Covid-19, і поступаючись Італії та США за загальною кількістю зареєстрованих випадків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186285
 
 
 Топ коментарі
 
Где эти уроды кто против карантина, Дилдовик ау
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Где эти уроды кто против карантина, Дилдовик ау
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У них такая работа. Они или против или наоборот 'всеумрут', 'нетпродуктов'
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Средняя продолжительность жизни в Испании 83 года, в Николаеве 70 лет. Число умерших от короновируса в Испании за сутки 950, а в Николаеве 0.
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В Николаеве все потенциальные жертвы короновируса умерли заранее
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В Николаеве умирают от гриппа и пневмонии
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в Николаеве 50-летние выглядят как 80-летние испанцы
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Те, кто говорит, что это обычное ОРВИ, скажите, когда в Испании Ледовый дворец использовали в качестве морга и клали трупы на каток? COVID-19: в Испании более 10 тыс. жертв и рекордные 950 смертей за сутки - Цензор.НЕТ 3651
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Испанский пенсионер помер от коронавируса, а что ты, пенс, сделал для своего пенсионного фонда?
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