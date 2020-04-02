 Міноборони у зв'язку з коронавірусом закликало до співпраці громадян і військовослужбовців запасу, які мають медичний досвід: Важлива мобілізація людських ресурсів

Міністерство оборони України закликає небайдужих громадян брати участь спільно зі Збройними силами в боротьбі з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ.
"В умовах необхідності протистояння масштабним викликам, пов’язаним зі світовою пандемією коронавірусу COVID-19, недопущення поширення цієї хвороби в Україні, Міністерство оборони України звертається до військовослужбовців запасу, волонтерів, інших небайдужих громадян, які мають відповідний досвід роботи у медичній сфері, а також студентів-медиків, зокрема інтернів, які перебувають на заочній формі навчання та студентів 5-6 курсів до спільної роботи з випадками і підозрами на коронавірусну інфекцію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що армія найбільший і найефективніший досвід співпраці з військовослужбовцями запасу, волонтерами, простими громадянами в умовах, коли потреба у такій співпраці під час російської агресії на сході нашої держави стояла найбільш гостро.
"Для медичної служби Збройних Сил на цей час важлива мобілізація не лише матеріальних, а передусім людських ресурсів - усі небайдужі громадяни, які мають досвід роботи за напрямами епідеміологія, інфекційні хвороби, анестезіологія, фармація, терапія, представники інших дефіцитних та вузькопрофільних медичних спеціальностей можуть зробити свій внесок у загальнодержавну справу. Під час пандемії закладам охорони здоров’я України, у тому числі Міністерства оборони і Збройних Сил, потрібна будь-яка посильна допомога від фахівців молодшого медичного персоналу та лікарів", - зазначають у Міноборони.
Я с Минобороны согласен
так понятнее? не будь глупее чем кажешься.
У них есть свои волонтеры типа Арахамии - вот пусть они и мобилизируются. А порохоботы, которых "всего 8%", покурят пока в сторонке.
Ну или, как вариант, заява на видосике що ему "свои руки сидеть мешают" а президент он вообще "никакой" + заява о сложении полномочий и тогда поговорим.
для дебилов выделил жирным.
Зелени шмаркли такие все тупые, шо аж страшно за страну...
порохосоС сам придумывает, сам опровергает. ОБТЕКАЙ МОЛЧА
Да ты не просто тупое животное - ты ФЕЕРИЧЕСКИ ТУПОЕ зеленое быдло.
Сиди в своем зеленом гавне и можешь больше мне не писать. Вас, чморей под прокси, только пандемия думать научит думать. Да и то только тех, кто выживет.
Тобто влада обісралася по усіх напрямках, а зараз намагається перекласти відповідальність на добровольців-медиків та волонтерів
"Меня зовут Вадим Аристов, я врач-инфекционист и стратег из Украины. У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу", - заявил Аристов
Где он "просит не помогать Супрун?"
ПЕРЕФОРС ТУПОГО ПОРОХОБОТНОГО ЖИВОТНОГО 2) просит не помогать Супрун
абсолютно идентчино! божечки-кошечки, какие вы тупорезы
Т.е., врачей благородный зеля отправит в италию, а здешнее население и волонтёрами перебьётся.
\\\\\\\\\ Тысячи украинцев болеют каждый год.\\\\
И что ты сказал щас?
Зараженных, кхе-кхе, о б*же, уже как раз, кххх, тысячи. И это не за год а за месяц.
ну и что? "корь", да? заразней, да? кстати я х.з. что это за болезнь. слава Аресу, не болел этим
т.е. если пойти - то привьют, от короны - хоть идти, хоть не идти, нету.
и тем более шо вакцину надо, ну наверное с месяц перед заражением сделать.
вакцина не = сыровотка.
вырабатывают имунитет. При каждом чихе у нас нет денег на антибиотики.
фармація - це аптека
Именно они роясь в контейнерах и забирая все нужное и разносят инфекцию.
Что делать охранять мусорники есть комунальные предприятия, полиция, волонтеры, военные; возможно в некоторых городах и нет такой проблемы и там проводят дезинфекцию контейнеров.
а может этих людей зарегистрировать и вывезти где то передержать, да и вообще дать им какое то пособие.