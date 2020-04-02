 Для незахищених киян підготували 20 тис. продуктових наборів. Їх рознесуть протягом наступного тижня, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Сьогодні ми також маємо подбати про одиноких літніх киян, про людей соціально незахищених. Перед початком обмежень у столиці було близько 70 тисяч киян, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми розуміємо, що в нових реаліях їх стане ще більше. Але місто не залишить їх і буде допомагати. На сьогодні Єдиний координаційний центр при КМДА підготував уже близько 20 тисяч продуктових наборів першої необхідності для незахищених киян. Їх рознесуть протягом наступного тижня", - сказав Кличко.



Він зазначив, що сьогодні на плечі 1200 соціальних працівників лягло велике навантаження. Віталій Кличко подякував волонтерам, які допомагають соцпрацівникам. А також людям та організаціям, що перераховують кошти на Єдиний координаційний центр при КМДА, щоб максимально забезпечити незахищених киян усім необхідним. Ці гроші направляють на закупку продуктів, засобів особистої гігієни, речей першої необхідності.

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Кличко також подякував за допомогу благодійним фондам "Майбутній Київ", "Життєлюб", "Бабин Яр", Спілці Самаритян України, Товариству Червоного Хреста України, а також компаніям "Новус та "Столиця груп", "АТБ", "Новій пошті" та "Уклону".



"Ви – справді соціально-відповідальний бізнес. І місто цінує ваші зусилля! Тільки об'єднавши наші зусилля ми зможемо захистити столицю від наслідків пандемії, які можуть бути катастрофічними", - додав Кличко.