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 Київські новини
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 Для незахищених киян підготували 20 тис. продуктових наборів. Їх рознесуть протягом наступного тижня, - Кличко

Єдиний координаційний центр при КМДА підготував вже близько 20 000 продуктових наборів першої необхідності для незахищених киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Сьогодні ми також маємо подбати про одиноких літніх киян, про людей соціально незахищених. Перед початком обмежень у столиці було близько 70 тисяч киян, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми розуміємо, що в нових реаліях їх стане ще більше. Але місто не залишить їх і буде допомагати. На сьогодні Єдиний координаційний центр при КМДА підготував уже близько 20 тисяч продуктових наборів першої необхідності для незахищених киян. Їх рознесуть протягом наступного тижня", - сказав Кличко.

Він зазначив, що сьогодні на плечі 1200 соціальних працівників лягло велике навантаження. Віталій Кличко подякував волонтерам, які допомагають соцпрацівникам. А також людям та організаціям, що перераховують кошти на Єдиний координаційний центр при КМДА, щоб максимально забезпечити незахищених киян усім необхідним. Ці гроші направляють на закупку продуктів, засобів особистої гігієни, речей першої необхідності.

Дивіться також: Ціни на основні продукти в супермаркетах Києва вже не зростають, а на деякі товари навіть знижуються, - Кличко. ВIДЕО

Кличко також подякував за допомогу благодійним фондам "Майбутній Київ", "Життєлюб", "Бабин Яр", Спілці Самаритян України, Товариству Червоного Хреста України, а також компаніям "Новус та "Столиця груп", "АТБ", "Новій пошті" та "Уклону".

"Ви – справді соціально-відповідальний бізнес. І місто цінує ваші зусилля! Тільки об'єднавши наші зусилля ми зможемо захистити столицю від наслідків пандемії, які можуть бути катастрофічними", - додав Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186282
 
 
 Топ коментарі
 
А звідки Кличко знає хто є незахищеним?
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А кто и по каким критерия определяет кому заносить, а кому нет? По критериям братьев Ермаков? Или сразу в Конча Заспу оптом завезет? Старухе-колясочнице например.
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Да у нас 60% незащищённых! Кто эти 20 К? А, Виталь?
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Нууу, хоть что то. А сколько наборов ТОВ "Квартал 95" доставил и куда?
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Родственники депутатов и сотрудников Киевсовета, очень обездоленные сиротки. Для незащищенных киевлян подготовили 20 тыс. продуктовых наборов. Их разнесут в течение следующей недели, - Кличко - Цензор.НЕТ 6255
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А звідки Кличко знає хто є незахищеним?
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TAGS Зеленский, Фейл

Господі, шо ж воно таке недолуге?

Не може навіть пообіцяти так, щоб через тиждень не обісратися.
Для незащищенных киевлян подготовили 20 тыс. продуктовых наборов. Их разнесут в течение следующей недели, - Кличко - Цензор.НЕТ 7397
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А кто и по каким критерия определяет кому заносить, а кому нет? По критериям братьев Ермаков? Или сразу в Конча Заспу оптом завезет? Старухе-колясочнице например.
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а як усі раділи та бились в екстазі, коли петіна партія аж 3000 продуктових наборів зібрала..
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Посмотрите в статье список компаний, которые приняли в этом участие и профинансировали. Плюс к тому не сравнивайте людские ресурсы КГА со всеми социальными службами и возможности одного фонда.
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зараз треба радіти будь якій допомозі..поки вона ще є..а там занадто багату піару було..як завжди..
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Судя по комментариям, все очень недовольны именно оказываемой помощью. Ничего кроме поливания грязью в адрес тех, кто хоть что-то делает. А то, что журналисты сообщают о помощи называется сейчас пиаром. Мы сейчас превращаемся в Королевство кривых зеркал.
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Віталік хоч не кривлявся перед камерами коли ті набори збирали..якось так..
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Это у Кличко такой юмор ?В течении следующей недели ? Надеюсь все нуждающиеся доживут до оказания помощи ?
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Снова Кличко вам в тапки нагадил? Наверное, чтобы человека не поливали дерьмом ему не нужно просто сидеть, не высовываться и ничего не делать. Ошизеть можно с наших "благодарных" сограждан. Вас жаль не привлекли - Вы бы за сутки со своим энтузиазмом в одиночку все собрали и упаковали.
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20000 это примерно количество нуждающихся пенсионеров небольшого микрорайона Киева, это показатель не мэрии, это даже не уровень районного депутата Киева.
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Невже зеленi розщедрились?!...
Нє... Знову не вони....
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НИЩЕБРОДЫ, давай миллионы наборов и не реже раз в неделю. Не то, С...... ки,пропадет ваше добро. Милостыню раздаете, СВОЛОЧУГИ, из премий своих. ПОЗОР.
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Их хватит на один день или до конца карантина? В довесок его могут и продлить! Так ,что надо говорить и готовить еще резерв,а то поздно будет!
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