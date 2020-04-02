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 Суспільство
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 ВООЗ радить людям, які перебувають на самоізоляції, утриматися від куріння і спиртного

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге порадив людям, які перебувають на самоізоляції через поширення коронавірусу COVID-19, намагатися вести здоровий спосіб життя і утриматися від куріння і вживання алкоголю.

Про це Клюге заявив у четвер, 2 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно намагатися вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, підтримувати фізичну активність. Бажано відмовитися від куріння і спиртного", - сказав він.

Клюге нагадав, що найбільшу небезпеку коронавірус являє для людей похилого віку та людей, які страждають від серйозних хронічних захворювань.

Читайте також: Якщо бачите, що людина порушує самоізоляцію, повідомте в поліцію, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186281
 
 
 Топ коментарі
 
Вы еще скажите не трахаться.
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А чим ще на карантині займатись ?
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Звоним с подругой семейному врачу , что бы проверить не сменила ли она номер. Поговорили...мы на ты с ней. Врач спрашивает у подруги - Курить бросила? Та в ответ - Нет... Врач -Правильно...не время сейчас организму такие стрессы создавать и иммунитет ослаблять. А Юра не начал опять курить?(я бросил год назад) . Подруга - Нет!) Врач -Правильно...не время сейчас организму такие стрессы создавать и иммунитет ослаблять.В итоге все довольны)

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а йа тут зранку проціджував лімончелло - на душе тєпло *)
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Не ну ни хрена себе,ни картинок посмотреть ни с чертиками поговорить.Ужос!
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Улучшать демографическую ситуацию.
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партньори нужни, а всі ж розмежувалися. Тіко віртуал
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Спортом,секасом, изучать языки ну и тп. Бухло и курение подавляет имунку
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У ватників крім алкоголю і куріння інших занять немає, вони ще повоювати за Путіна *******.
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Тваринам можна і трахатись, а людям не бажано це антигігієнічно і ослаблює імунітет.
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Ну если масками антисептиками не могут обеспечить пошли вбросы типа "ЗОЖ" всякие воздержания. Как говорят у соседей:" Вы там держитесь, денюх нет". Позорники.
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Его не критиковать надо а реально 3,14ZD!tь.....
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Бухай, кури тупая быдлота.....быстрее мир очистится от вас дебилов
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а кто их проверяет на самоизоляции они или нет? Никто.
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Купил вот тут две бутылки самоизолятора намедни
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сидите дома и поддерживайте физическую активность - КАК?!...лучше бы в парк разрешили гулять, дебилы.
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Отжимайся на двух, потом на одной. В интернете в ютьюбе много инфы как в домашних условиях поддерживать физическую форму
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Отжимайся, Качай пресс, вот приседай было ну можешь ещё сделать из продручных материалов гантели!
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Пил , курил всю жизнь ....воздержался и ..выжил? Так?)
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та не слушайте вы тот ВОЗ ! )))) (совсем обалдели да?)
то маски носить не надо...то пандемия не пандемия... то ваще... по профилактике)))) бьют)))))
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Отказ не даст никакого эффекта в течении ближайшего месяца...
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Звоним с подругой семейному врачу , что бы проверить не сменила ли она номер. Поговорили...мы на ты с ней. Врач спрашивает у подруги - Курить бросила? Та в ответ - Нет... Врач -Правильно...не время сейчас организму такие стрессы создавать и иммунитет ослаблять. А Юра не начал опять курить?(я бросил год назад) . Подруга - Нет!) Врач -Правильно...не время сейчас организму такие стрессы создавать и иммунитет ослаблять.В итоге все довольны)

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С Супрун говорили что-ли? Или она клонов оставила в Украине?
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То ведут подсчеты, то призывают. ВОЗ советует людям, находящимся на самоизоляции, воздержаться от курения и спиртного - Цензор.НЕТ 5919
Такая же бесполезная организация как и ООН, ПАСЕ, ОБЫСЦЫЕ. Еще и ведут к тому, что бы и НАТО, было такое беззубое и беспомощное!
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Неожиданно! Было бы прикольно, если бы ВОЗ вдруг рекомендовало бухать, курить и ширяться.
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Ще бажано і не їсти, а то грошей до кінця карантину явно не всім вистачить
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Якщо така самоізоляція, то раша приречена на самознищення
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Где-то по Китаю видел статистику, что среди заболевших короновирусом только 2% курящих, хотя в стране 27% курящих.
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