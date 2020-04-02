 ВООЗ радить людям, які перебувають на самоізоляції, утриматися від куріння і спиртного

Про це Клюге заявив у четвер, 2 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Потрібно намагатися вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, підтримувати фізичну активність. Бажано відмовитися від куріння і спиртного", - сказав він.
Клюге нагадав, що найбільшу небезпеку коронавірус являє для людей похилого віку та людей, які страждають від серйозних хронічних захворювань.
то маски носить не надо...то пандемия не пандемия... то ваще... по профилактике)))) бьют)))))
Такая же бесполезная организация как и ООН, ПАСЕ, ОБЫСЦЫЕ. Еще и ведут к тому, что бы и НАТО, было такое беззубое и беспомощное!