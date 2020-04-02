 ВООЗ радить людям, які перебувають на самоізоляції, утриматися від куріння і спиртного

Про це Клюге заявив у четвер, 2 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно намагатися вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, підтримувати фізичну активність. Бажано відмовитися від куріння і спиртного", - сказав він.

Клюге нагадав, що найбільшу небезпеку коронавірус являє для людей похилого віку та людей, які страждають від серйозних хронічних захворювань.

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