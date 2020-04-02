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 Окупанти на Донбасі 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських воїнів, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли позицій воїнів Об'єднаних сил на донецькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зокрема, після 6-ї години ранку найманці РФ випустили 3 міни 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил біля населеного пункту Піски, а близько 7 ранку - 6 мін 120-го калібру по захисниках Павлополя.

У період з 6:40 до 7:10 противник двічі обстріляв позиції наших військ на підступах до Авдіївки. З боку Спартака ворог випустив 4 міни калібру 82 мм, вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру. Також ворожий станковий протитанковий гранатомет лунав з боку окупованого Каштанового.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для придушення активності противника, застосовуючи не заборонене домовленостями озброєння.

За поточну добу втрат у лавах українських військ немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186280
 
 
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У боевиков были потери только за неделю 30 раненых и уничтоженных, а за весь март украинская армия ликвидировала 51 оккупанта и более сотни получили ранения. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Согласно подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошлый месяц составили: погибшие - 51 оккупант, ранены и травмированы - 113 боевиков.
Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили десять единиц техники противника. Это, в частности, миномет калибра 120 мм, две боевые машины пехоты, два МТЛБ, беспилотный летательный аппарат и четыре военных автомобиля.
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"Истинное лицо Путина": РФ более недели блокирует транзит в Украину гуманитарного груза для борьбы с COVID-19 Российские власти уже свыше недели блокируют транзит через свою территорию гуманитарного груза с товарами медицинского назначения для Украины, необходимыми в борьбе с коронавирусом. Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок. "ООН, Дональд Трамп, Государственный департамент должны знать, что уже более недели Россия блокирует транзит гуманитарного груза с товарамив медицинского назначения для Украины для борьбы с COVID-19", - написал он. Божок подчеркнул, что это и есть "истинное лицо Путина и кремлевского режима"... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b6c3d936d20d298304aa882040e26e5b38c6cb965d8525896972de63f698abc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bb36195a71458e162a8e043067439d13bbf8a1f207707fafe580d3d302605726.gif https://uploads.disquscdn.com/images/90**************************************************************.gif .

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