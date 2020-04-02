 Окупанти на Донбасі 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських воїнів, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зокрема, після 6-ї години ранку найманці РФ випустили 3 міни 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил біля населеного пункту Піски, а близько 7 ранку - 6 мін 120-го калібру по захисниках Павлополя.

У період з 6:40 до 7:10 противник двічі обстріляв позиції наших військ на підступах до Авдіївки. З боку Спартака ворог випустив 4 міни калібру 82 мм, вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру. Також ворожий станковий протитанковий гранатомет лунав з боку окупованого Каштанового.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для придушення активності противника, застосовуючи не заборонене домовленостями озброєння.

За поточну добу втрат у лавах українських військ немає.

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