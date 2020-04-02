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 За кордоном, Здоров'я
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 COVID-19: У Великій Британії лікарям дали право вирішувати, кого рятувати в першу чергу

Згідно з новими рекомендаціями, британські лікарі будуть самі вирішувати, кому надавати життєво необхідне лікування.

Про це йдеться в порадах Британської медичної асоціації, повідомляє "Європейська правда" передає Цензор.НЕТ.

Документ попереджає, що рішення про видачу дефіцитних ресурсів, таких як апарати штучної вентиляції легень, можуть визначати, чи буде велика кількість пацієнтів отримувати життєво необхідне лікування чи ні.

Згідно з новими рекомендаціями, лікарі зіткнуться з рішеннями, "які означають, що деяким пацієнтам може бути відмовлено в інтенсивній терапії, яку вони отримали б у разі відсутності пандемії".

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"Медичні працівники можуть бути змушені відмовитися від лікування деяких пацієнтів, щоб забезпечити лікування інших пацієнтів з більш високою ймовірністю виживання", - йдеться в документі.

"Це може передбачати відмову від лікування в людини, стан якої стабільний або навіть покращується, але яка має гірший прогноз, ніж у іншого пацієнта, якому потрібен той самий ресурс" – сказано в рекомендаціях.

Зазначається, що під час піку пандемії лікарям, можливо, доведеться оцінювати право людини на лікування на основі "здатності швидко отримувати користь" від нього.

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Як повідомлялося, 1 квітня у Великій Британії кількість померлих від коронавірусу за добу зросла на 563 і це найбільший щоденний показник з початку епідемії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186276
 
 
 Топ коментарі
 
А в яку групу попадає бабушка 93 років? І імя її, зараз згадаю... А Елізавета! Мені здається у групу - безнадійні. Чи я помиляюся?
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Логично, 102 летний лжеучёный борька патон не в приоритете.
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А если выбирать между простым мужиком и г-ном хорошковским, то кого будут отключать первым от апарата ИВЛ? COVID-19: У Великій Британії лікарям дали право вирішувати, кого рятувати в першу чергу - Цензор.НЕТ 1188
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Интересно при прошлых орви тоже давали такое право врачам в Англии?
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Не было такого мора при орви,баранидзе (грузины тут ни причем)
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Вообще-то это был сарказм для тех, кто не понял, что нынешний ковид19 не прежний орви.
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может...а может - и не может! одному Богу известно...
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будем посмотреть. но агитаторы от пенсионного фонда, пытающиеся даже тут убеждать, шо всё фигня и заговор закулисья, все на улицу!, долой карантин!,.. часть наріда таки могут выманить на улицу. а Украина не англия, аппаратов может даже на "элиту" не хватить. уже даже при плохом раскладе, не говоря о очень плохом (((
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Ну да. Надо же понагнетать страсти-мордасти. Чтоб народ скЮшал диктатуру кваквакова! COVID-19: У Великій Британії лікарям дали право вирішувати, кого рятувати в першу чергу - Цензор.НЕТ 3990"Надень цак и сиди в пепелаце, а то как в Британии будет"
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Не отказывай себе ни в чем, можешь даже на недельку в Милан смотаться.
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Все таки есть в этой пандемии и положительное. После неё в мире останется значительно меньше дебилов свидетелей теории заговора. .
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если выбирать нужно между путешественником и тем кто не выезжал никуда во время эпидемии.
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ясно шо так логично(налоги же пенсионисты то не платят)
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А в яку групу попадає бабушка 93 років? І імя її, зараз згадаю... А Елізавета! Мені здається у групу - безнадійні. Чи я помиляюся?
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Ты што такое несеш она богизбранная помазанная поцелованная господом королева Англии. Ее лечить в первую очередь!!! ведь ей еще жить и жить, а английские бабы еще нарожают COVID-19: У Великій Британії лікарям дали право вирішувати, кого рятувати в першу чергу - Цензор.НЕТ 1688
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як в римському колізеї - палець вверх палець вниз...
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В Украине всего вроде 3000 таких аппаратов.....
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В Англии не на много больше. А в переводе на душу населения даже меньше чем в Украине. Это при условии, что украинские данные правильные. Одесские врачи вроде говорили, что только половина из заявленных ИВЛ в рабочем состоянии.
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А иначе кто должен решать? Неужели депутат?)
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Певна сума може трохи вплинути на рішення лікаря.
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на основе "способности быстро получать пользу от него". Готівка?
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