 COVID-19: У Великій Британії лікарям дали право вирішувати, кого рятувати в першу чергу

Про це йдеться в порадах Британської медичної асоціації, повідомляє "Європейська правда" передає Цензор.НЕТ.

Документ попереджає, що рішення про видачу дефіцитних ресурсів, таких як апарати штучної вентиляції легень, можуть визначати, чи буде велика кількість пацієнтів отримувати життєво необхідне лікування чи ні.

Згідно з новими рекомендаціями, лікарі зіткнуться з рішеннями, "які означають, що деяким пацієнтам може бути відмовлено в інтенсивній терапії, яку вони отримали б у разі відсутності пандемії".

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"Медичні працівники можуть бути змушені відмовитися від лікування деяких пацієнтів, щоб забезпечити лікування інших пацієнтів з більш високою ймовірністю виживання", - йдеться в документі.

"Це може передбачати відмову від лікування в людини, стан якої стабільний або навіть покращується, але яка має гірший прогноз, ніж у іншого пацієнта, якому потрібен той самий ресурс" – сказано в рекомендаціях.

Зазначається, що під час піку пандемії лікарям, можливо, доведеться оцінювати право людини на лікування на основі "здатності швидко отримувати користь" від нього.

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Як повідомлялося, 1 квітня у Великій Британії кількість померлих від коронавірусу за добу зросла на 563 і це найбільший щоденний показник з початку епідемії.