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 Двоє людей загинули, ще двоє госпіталізовані унаслідок отруєння чадним газом у квартирі у Львові, - ОДА

У квартирі одного з будинків у Львові в результаті отруєння чадним газом дві особи загинули, ще двох госпіталізували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА в Facebook.

За даними відомства 1 квітня близько 23-ї години, в квартирі будинку по вул. Кондукторська у Львові, чотири людини отруїлися чадним газом. Двоє з постраждалих загинули на місці події, і ще двох госпіталізували у важкому стані до Львівської ОКЛ.

Обставини події встановлюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє людей загинули, ще двох госпіталізовано внаслідок отруєння чадним газом у приватному будинку на Одещині (оновлено)

Двоє людей загинули, ще двоє госпіталізовані унаслідок отруєння чадним газом у квартирі у Львові, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186274
 
 
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кому суждено умереть от угарного газа, от коронавируса не умрет......
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А их шо - тестировали на корону? Так что "не всё так однозначно" (с)
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А вот, кстати, делают этим умершим тест на коронавирус и он дает положительный результат. От чего они умерли?
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Если в Италии, то однозначно от короновируса - так страховка больше.
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Это если только страховая не будет в курсе ваших махинаций. Иначе можно вообще лишиться страховых выплат.
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во *****...., своим вопросом вы загнали меня в тупик! )
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Дайте я угадаю, там кроме газового котла на кухне была ещё и вытяжка над плитой?
Люди, которые ставят вытяжки, вы вообще в курсе, что вместе с вытяжкой обязательно надо ставить приточный вентилятор, мощность которого выше мощности вытяжки? И включаться он должен одновременно с вытяжкой, даже если на улице холодно...
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