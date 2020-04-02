 Двоє людей загинули, ще двоє госпіталізовані унаслідок отруєння чадним газом у квартирі у Львові, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА в Facebook.

За даними відомства 1 квітня близько 23-ї години, в квартирі будинку по вул. Кондукторська у Львові, чотири людини отруїлися чадним газом. Двоє з постраждалих загинули на місці події, і ще двох госпіталізували у важкому стані до Львівської ОКЛ.

Обставини події встановлюються.

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