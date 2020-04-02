 Президент Філіппін Дутерте дозволив розстрілювати злісних порушників карантину

Про це він заявив під час телезвернення до населення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Мої накази поліції, військовим і барангаям (район. - Ред.), якщо вони (порушники карантину. - Ред.) стануть некерованими і почнуть чинити опір, і вашому життю буде загрожувати небезпека, пристреліть їх", - заявив Дутерте.
Раніше в столиці країни Манілі відбулися акції протесту з вимогою до уряду допомогти з продовольством.
На Філіппінах, за даними центру Джона Хопкінса, вірусом нового типу SARS-CoV-2 інфіковані 2633 осіб, 107 померли, 51 - одужала.
Крепкой руки хочется, да?
Я запомнил, да.
в президентів немає таких повноважень
Создай типа хорошо контролируемого закрытого объекта (для заболевших) и будет более менее положительно.Кара за отношение людей,как вариант.
Все по домам !!!