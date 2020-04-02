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 Суспільство, За кордоном
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Все про:карантин (1892) розстріл (87) Філіппіни (3) COVID-19 (2699) коронавірус (1426)

 Президент Філіппін Дутерте дозволив розстрілювати злісних порушників карантину

Президент Філіппін Родріго Дутерте попередив порушників карантину, що до них може бути застосовано найсуворіше покарання - розстріл.

Про це він заявив під час телезвернення до населення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Мої накази поліції, військовим і барангаям (район. - Ред.), якщо вони (порушники карантину. - Ред.) стануть некерованими і почнуть чинити опір, і вашому життю буде загрожувати небезпека, пристреліть їх", - заявив Дутерте.

Раніше в столиці країни Манілі відбулися акції протесту з вимогою до уряду допомогти з продовольством.

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На Філіппінах, за даними центру Джона Хопкінса, вірусом нового типу SARS-CoV-2 інфіковані 2633 осіб, 107 померли, 51 - одужала.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186273
 
   
 Топ коментарі
 
Где-то заплакал Аваков...
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Из топора расстреливать неудобно. Президент Филиппин Дутерте разрешил расстреливать злостных нарушителей карантина - Цензор.НЕТ 2976
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Не! Ну зато красиво - можно видосик запилить. зэбил любит видосики пилить Президент Филиппин Дутерте разрешил расстреливать злостных нарушителей карантина - Цензор.НЕТ 4597
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Как "оригинально"! Нет человека - нет проблем.
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для многих шастающих и игнорирующих дебилов это выход
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Ну, такими темпами не далеко і до розстрілювання чи спалювання інфікованих....
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Если вирус не убьет, то власть поможет.
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А что пошел на шашлычки, получил пулю, пожрал мяска и получил пулю, этодля особо упоротых дибилов.
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Тухлой сралинщиной совка несёт от вождя филиппинцев.
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Да, может и несет. Но когда начали расстреливать наркобарыг..поразительно, но их стало меньше.
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Он расстрелами подмял под своих весь наркотрафик.
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...а также больше появилось фолс позитив кейсов, когда расстреливают ни в чем не виноватых. При сралине тоже "паганых алигархов" не было, все жили в одинаковой нищете, а некоторые так и вовсе бесплатно лес заготавливали да каналы рыли.
Крепкой руки хочется, да?
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Между прочим он в свое время разрешил расстреливать так же торговцев наркотой.Вони было много от "демократических" стран, но это реально помогло.
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Стало гораздо меньше торговцев и тяжелее купить наркотики. Это тоже неплохой результат. Правда, есть и побочные эффекты, полетел на Филиппины отдохнуть с упаковкой валокордина, а вместо отдыха получил длительный срок в филиппинской тюрьме или даже пулю, впрочем, я не знаю, что я бы предпочел, если бы передо мной стал такой выбор.
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Это вообще форум, тут тебе не личка, кто угодно может встрять в любой разговор. А пруфы мне сейчас лень собирать, да и некогда, мне работать через полчаса надо будет. А то карантин, карантин...
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"вонь" от демократических стран в сторону такой правильной, вкусно пахнущей авторитарной страны... Что у тебя в голове творится? Ты думаешь, тебя по ошибке к стенке поставить не могут?
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Про вонь, это не я вообще-то писал. И про "побочные эффекты" я как раз упомянул. Так что вся претензии явно не ко мне...
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У нас бы так - порохоботы в раз бы майданить и путчиться передумали! Президент Филиппин Дутерте разрешил расстреливать злостных нарушителей карантина - Цензор.НЕТ 5330 Президент Филиппин Дутерте разрешил расстреливать злостных нарушителей карантина - Цензор.НЕТ 1953
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ух ти яка мр3ь вилізла!!! рібята запам*ятайте ось цю пистоту MrDemarson!!! а взагалі треба його вирахувати!!!
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не факт что в жизни он говорит то же -- вполне возможно, что только в сети бабки отрабатывает. Федоров же оговорился год назад, что они (зекоманда) "почти не прибегали к помощи ботоферм".
Я запомнил, да.
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Большинство поддерживает,нужный закон.И тут так надо.
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Если хоть один мусор Авакова хоть кого-то убьет на волне коронавируса, то силовикам будет проста звиздец. Их будут розоружать простые граждане и садить на пляшку Президент Филиппин Дутерте разрешил расстреливать злостных нарушителей карантина - Цензор.НЕТ 2590
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Могу хоть поспорить,что ничего им не будет.Будут с квартиры вытаскивать,а соседи тихонько в глазок наблюдать.Моя хата с краю-наш девиз.Только у таких тупорылых может быть такая власть.
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ти свою кацапську реальність тут не описуй, ********!!!
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Не смеши, кловун! Забыл как при парашене, зимой 2018-го, избивали и ставили на колени участников АТО? И чё, воЕн? Президент Філіппін Дутерте дозволив розстрілювати злісних порушників карантину - Цензор.НЕТ 3151
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Ну - у нас убивать не будут, конечно, но штрафовать и сажать любителей не-носить маски - скоро начнут, готовься.
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Та не кажи.Сралін знущався і вбивав,а мудрий нарід ховався і мовчав,як в принципі і зараз,до того йде.
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наш народ аж до смерті тварі і навіть після неї комуняк мочив... тож не писти!!!
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В нас немає народу,в нас населення,яким керують жиди,нацмени,хто завгодно окрім українців.
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у ТЕБЕ нема народу, у ТЕБЕ нема батьківщини!!! за себе чмшна відповідай!
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То ти будеш розповідати кацапським окупантам,коли тобі в двері ногою попукають.
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Чекай но,зараз скажуть,що тре носити електронний браслет,щоб контролювати твоє пересування і будеш носити з гордістю
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А кто такие барангаи? Баран знаю, гай мужик или гей А Филипины это тоталитарное г-во? Президент Филиппин Дутерте разрешил расстреливать злостных нарушителей карантина - Цензор.НЕТ 3579
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не називайте його президентом
в президентів немає таких повноважень
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Правильно сделал, если человек инфицирован и заражает других людей потенциально убивая их почему жизнь этого человека должна быть важнее тех кого он заразит и убьет, сиди дома на карантине и все будет хорошо...
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а што на Филипинах ввели военный стран? И как правильно на Филипинах или в Филипинах? Президент Филиппин Дутерте разрешил расстреливать злостных нарушителей карантина - Цензор.НЕТ 5473 Президент Филиппин Дутерте разрешил расстреливать злостных нарушителей карантина - Цензор.НЕТ 3781
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Кого застрелили- тот и больной...дикари и скоты невежественные.
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Нормально. Тоже вариант вместо демонстрации трупов больных.
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Дутерте фрик , в молодости гействовал , потом стрелял нариков , такой себе Хуссейн - Каддафи . Просто до него никому нет дела . а так бы уже висел бы на сосне .
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Не нариков, а наркоторговцев, очень даже эффективный способ получился.
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да я не против стрелять . Но он все равно фрик .
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Классика совковая...кого застрелили- тот и больной Президент Філіппін Дутерте дозволив розстрілювати злісних порушників карантину - Цензор.НЕТ 8900 И зачем их тестировать.
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Всё не правильно о чём вы?Людей не понимающих большинство,но это не выход расстрел,идиот из тех же не понимающих.
Создай типа хорошо контролируемого закрытого объекта (для заболевших) и будет более менее положительно.Кара за отношение людей,как вариант.
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а как узнать что человек заболевший? в том то и суть что до того как он узнает, он заразит полсотни
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вот что нам нужно было еще 2 недели назад))) и поверьте заболевших было бы максимум 50 чел
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Да, жаль что мы ошиблись и выбрали не такого. Ну в следующий раз будем умнее. Нужен диктатор.
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Креативно. Эффективно. Доходчиво. Как не крути, а ничто так не убеждает, как звук затвора или вид пораскинувшего мозгами нарушителя.
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Главное, не давайте прочитать это Авакову!!!
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