 Росія на колінах повзає, просить зняти санкції і намагається скористатися пандемією COVID-19, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий Президент України Петро Порошенко.

"Росія намагається робити свою роботу – вона ставить питання, що під час коронавірусу давайте зупинено або послабимо санкції. Це насправді є підтвердженням, що наша програма застосування санкцій проти РФ за окупацію – ефективна і діє. Де розмови Росії про те, що санкції їм не страшні? Ні, на колінах повзають і просять – зніміть санкції", – зауважив Порошенко.

"А ще на додаток, коли російська нафта зараз коштує 16 доларів замість 120, в Росії фізично не залишається грошей", – зазначив Петро Порошенко.

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Порошенко наголосив, що питання Донбасу і Криму попри намагання Росії не відійшло на другий план, адже санкції США і ЕС продовжені.

"Це є результатом нашої роботи. І Росії сказали рішуче – ні. І коли вони намагаються робити піар-акцію, наприклад, прислали бензовози в Італію , то їм сказали, що ні ви нікого тут не обдурите. І в цих умовах ЄС захищає європейські цінності", – переконаний Петро Порошенко.

За його словами, Росія як країна-агресор рано чи пізно відповість за свої злочини – попри те, що нинішня влада віддає Кремлю важливих свідків цих злочинів.

"Вони Цемаха видали, щоб зруйнувати процес, вони беркутят видали, аби зруйнувати суд над вбивцями Майдану. Нічого в них не вийде. Ми запустили процес – і Росія за атаку на Україну, за агресію проти нашої держави буде нести відповідальність", – переконаний Порошенко.