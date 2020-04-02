 Росія на колінах повзає, просить зняти санкції і намагається скористатися пандемією COVID-19, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий Президент України Петро Порошенко.
"Росія намагається робити свою роботу – вона ставить питання, що під час коронавірусу давайте зупинено або послабимо санкції. Це насправді є підтвердженням, що наша програма застосування санкцій проти РФ за окупацію – ефективна і діє. Де розмови Росії про те, що санкції їм не страшні? Ні, на колінах повзають і просять – зніміть санкції", – зауважив Порошенко.
"А ще на додаток, коли російська нафта зараз коштує 16 доларів замість 120, в Росії фізично не залишається грошей", – зазначив Петро Порошенко.
Порошенко наголосив, що питання Донбасу і Криму попри намагання Росії не відійшло на другий план, адже санкції США і ЕС продовжені.
"Це є результатом нашої роботи. І Росії сказали рішуче – ні. І коли вони намагаються робити піар-акцію, наприклад, прислали бензовози в Італію , то їм сказали, що ні ви нікого тут не обдурите. І в цих умовах ЄС захищає європейські цінності", – переконаний Петро Порошенко.
За його словами, Росія як країна-агресор рано чи пізно відповість за свої злочини – попри те, що нинішня влада віддає Кремлю важливих свідків цих злочинів.
"Вони Цемаха видали, щоб зруйнувати процес, вони беркутят видали, аби зруйнувати суд над вбивцями Майдану. Нічого в них не вийде. Ми запустили процес – і Росія за атаку на Україну, за агресію проти нашої держави буде нести відповідальність", – переконаний Порошенко.
Саудиты, со спиртом и ватой ...
Чёрной жижей из бочек зальют,
(Чтоб планета рассталась со злом)
Люди в белых халатах,
Люди в белых халатах -
Беззащитный костюмчик с пуйлом
Нещодавно після телефонної розмови Путіна з Трампом - Росія послала в США літака.
Мабуть полетіли представники "повзати на колінах".
Цены на нефть восстановились 31 марта после того, как президенты США и России договорились о переговорах по стабилизации энергетических рынков, пишет Reuters.
На 9:25 по Киеву нефть марки Brent дорожала на 1,9%, до $23,19 за баррель после закрытия торгов в понедельник на уровне $22,76 - самого низкого уровня с ноября 2002 года.
Липецк на третий год войны и только под давлением общественности - даже не закрыл, слепотрастил. Все блокады ОРДЛО и Крыма - вопреки Порошенко добровольцы проводили.
Что он тут позорится - мы..., они...
Зеленский, *****, пошел на поводу у мародера - кастрировал закон о "незаконном обогащении", который Петю напрямую касался.
Порошенко должен не этот бред постить, а апелляции в прокуратуру из камеры писать.