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 Політика України
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 Росія на колінах повзає, просить зняти санкції і намагається скористатися пандемією COVID-19, - Порошенко

Росія намагається скористатися пандемією коронавірусу, щоб скасувати санкції за агресію проти України. Тому що санкції діють, вони ефективні і повинні тривати доти, поки ворог не піде з української землі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий Президент України Петро Порошенко.

"Росія намагається робити свою роботу – вона ставить питання, що під час коронавірусу давайте зупинено або послабимо санкції. Це насправді є підтвердженням, що наша програма застосування санкцій проти РФ за окупацію – ефективна і діє. Де розмови Росії про те, що санкції їм не страшні? Ні, на колінах повзають і просять – зніміть санкції", – зауважив Порошенко.

"А ще на додаток, коли російська нафта зараз коштує 16 доларів замість 120, в Росії фізично не залишається грошей", – зазначив Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп продовжив санкції проти Росії, введені через кібератаки

Порошенко наголосив, що питання Донбасу і Криму попри намагання Росії не відійшло на другий план, адже санкції США і ЕС продовжені.

"Це є результатом нашої роботи. І Росії сказали рішуче – ні. І коли вони намагаються робити піар-акцію, наприклад, прислали бензовози в Італію , то їм сказали, що ні ви нікого тут не обдурите. І в цих умовах ЄС захищає європейські цінності", – переконаний Петро Порошенко.

За його словами, Росія як країна-агресор рано чи пізно відповість за свої злочини – попри те, що нинішня влада віддає Кремлю важливих свідків цих злочинів.

"Вони Цемаха видали, щоб зруйнувати процес, вони беркутят видали, аби зруйнувати суд над вбивцями Майдану. Нічого в них не вийде. Ми запустили процес – і Росія за атаку на Україну, за агресію проти нашої держави буде нести відповідальність", – переконаний Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186271
 
   
 Топ коментарі
 
Наконец-то. Пришёл разумный человек, можно и послушать... Россия на коленях ползает, просит снять санкции и пытается воспользоваться пандемией COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4877
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Санкції впливають, але ціна на нафту дійсно росію перетворює на жебрака.
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Искандеры обхохотались
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Пётр, переходи уже к прямым оскорблениям Трампа, чтобы рыжий выкинул какой-нибудь финт в отношении Украины. Ты же именно этого и добиваешься...
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Где в статье Трамп? Но зебильчику плевать)))
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Где я написал, что в статье? Но порохоботику плевать)))
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Тиши про Трампа, а я тебя везде в спам опущу, делов то)))
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Цигель, делов то на цигель))
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Тогда нахрен ты это высрал? вы, ватаноиды прям дебилы полные....
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Чтобы вы поели. Вы же больше ничего не едите)
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Сам срет, сам дерьмо жрет,к тому же настолько тупое,что предлагает людям это...вас,рыгозебанатов, надо в гетто-другого выхода нет
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Вот мы уже и мило беседуем) Сразу же ответь, как рот освободишь) Жду!),
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Ты такой догадоцный)
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Расскажешь еще раз, как ты днр строить помогал?
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в чём и проблема. раша валится раньше ожидаемого, а у власти очередной, "срывающий день" для себя и своего близкого круга. вместо того, чтобы использовать шанс и не только вырваться из когтей "брата", но и вернуть всё награбленное им ранее. хотя сегодня, к сожалению, уже малой кровью.
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Да, это заметно...смерть врагам, слава Украине. No pasaram!!!
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На фоне визгов о могилах и трупах жертв короновируса, мне пиятно слышать Порошенко, росисрашно - мокшанские брехуны должны заплатить за свою агрессию против Украины. Подохните в муках московские ублюдки.
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Россия - враг коварный, подлый, может нападать только на слабых, на тех, кто не может дать сдачи. Санкции были введены в ответ на оккупацию части территории Украины. Пусть Россия освободит оккупированные территории Украины (Донбасс и Крым), выплатит за нанесенный материальный и моральный ущерб, извинится, посадит Путина цепь. Тогда возможно можно о чем-то говорить. А так мало, что Россия просит. Вон крокодил тоже слезы льет и есть свою жертву.
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Иногда Порошенко напоминает Лукашенко.
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Вряд ли, вряд ли в паРашу придут
Саудиты, со спиртом и ватой ...
Чёрной жижей из бочек зальют,
(Чтоб планета рассталась со злом)
Люди в белых халатах,
Люди в белых халатах -
Беззащитный костюмчик с пуйлом Росія на колінах повзає, просить зняти санкції і намагається скористатися пандемією COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4604
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Точно все так і є.
Нещодавно після телефонної розмови Путіна з Трампом - Росія послала в США літака.
Мабуть полетіли представники "повзати на колінах". Росія на колінах повзає, просить зняти санкції і намагається скористатися пандемією COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6629
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США і атомний реактор купила свого часу в совка , цей, котрий ніколи не поставила на території США ,але цей ,котрий "вистрілив" в Чорнобилі,- "похвали дурака і він розіб'є собі лоб"- нафта по 10 баксів, "ложись мразь , лицом в грязь" Росія на колінах повзає, просить зняти санкції і намагається скористатися пандемією COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6845
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Пєця. Святий Мародер. Як я його люблю.... Росія на колінах повзає, просить зняти санкції і намагається скористатися пандемією COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4636
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"Нефть восстановилась после обвала до 18-летнего минимума на фоне решения президентов США и РФ "стабилизировать энергетические рынки"
Цены на нефть восстановились 31 марта после того, как президенты США и России договорились о переговорах по стабилизации энергетических рынков, пишет Reuters.
На 9:25 по Киеву нефть марки Brent дорожала на 1,9%, до $23,19 за баррель после закрытия торгов в понедельник на уровне $22,76 - самого низкого уровня с ноября 2002 года.
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кацапська жижа вже $10 і нафіг нікому не потрібна
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Как там твоя фабрика в Липецке Барыга, на карантине или работает с отчислениями % в путенскую казну?
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Там три фабрики, не молчи об этом, зебиленыш)
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Петя совсем плох стал - на каких дебилов этот спич рассчитан?!
Липецк на третий год войны и только под давлением общественности - даже не закрыл, слепотрастил. Все блокады ОРДЛО и Крыма - вопреки Порошенко добровольцы проводили.
Что он тут позорится - мы..., они...
Зеленский, *****, пошел на поводу у мародера - кастрировал закон о "незаконном обогащении", который Петю напрямую касался.
Порошенко должен не этот бред постить, а апелляции в прокуратуру из камеры писать.
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виктар, у тебя в бульбашии что своих проблем с усатым диктатором мало? что ты лезешь обсуждать то в чем совсем не разбираешься? и вообще тебя сегодня как на йух еще не посылали? нет? ну так вперед!!!!
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уже второй месяц меня мучает вопрос - а не рашисты ли создали этот самый коронавирус? чтобы всем глаза замазать и уйти от ответственности за Украину, за Грузию, за Молдову, за Сирию, за Югославию, за боинг за людские жертвы за вечного царька и т.д. эдакая новая мировая война с пандемией в которой все союзники и нет врагов и взаимных обид! эдакая кгбешная много ходов очка! а погибшие? ну для куйла это мелочи (так же как погибшие от болезни для полутора милиардного Китая) . главное цель достичь.... типа победителей не судят. подождите, сейчас куйло еще новый ход придумает, типа у нас есть вакцина (а наверное есть, ее обычно вместе с вирусом параллельно готовят) но мы ее вам буржуи дадим пока санкции не снимите и крым не признаете! так что самое интересное впереди земляки!
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