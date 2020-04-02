 Дениса Єрмака допитали в ДБР, - джерело

Про це Цензор.НЕТ стало відомо із власних джерел.
Допит тривав більш ніж шість годин, були відібрані зразки голосу.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
Все видели КАК ОН ПРОТАЛКИВАЛ ВЕНЕДИКТОВУ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА
Потому любые процедуры ГБР, ГПУ- не являются независимыми
Неужели депутаты этого не понимают!!!!
теперь это так называется.....
Шльондри ,де відкрита кримінальна справа проти двох братів за імовірний злочин? Чи
малорос Єрмак може нам розказати багато цікавого ,про його поїздку з ЗЕ в Оман і з усіма ти він там насправді там вів переговори. І зможе нам пояснити що само там робив Патрушев .Може тому так вперто зараз захищають корупціонерів найвищого рівня?