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 Політика України
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 Дениса Єрмака допитали в ДБР, - джерело

Дениса Єрмака, брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака, допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Про це Цензор.НЕТ стало відомо із власних джерел.

Допит тривав більш ніж шість годин, були відібрані зразки голосу.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186268
 
   
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для постоянных клиентов скидки есть?
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Черговий зашквар ЗЕ команди замнуть, пока зе-бубочка є президентом.
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Ермака в отставку
Все видели КАК ОН ПРОТАЛКИВАЛ ВЕНЕДИКТОВУ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА
Потому любые процедуры ГБР, ГПУ- не являются независимыми

Неужели депутаты этого не понимают!!!!
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А что он их могут сделать против гопников и государства в смартфоне, ничего
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Вы имеете в виду зелёных большевиков? Конечно они понимают, в этом и суть вопроса была с самого начала - свой генпрокурор в смартфоне.
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Ага допрос - вы Денис Ермак?Да.Так и запишем,спасибо вы свободны.
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Объясняю для Зедебилоидов. Ермак А. - сын старшего Ермака агента ФСБ+ГРУ. А. Ермак - агент ФСБ, хорошая русская фамилия как сказал В.Путин. Андрей Ермак - шестёрка ФСБшная. Денис Ермак - шестёрка у шестёрки ФСБшной. Зенелох Украины - шестёрка у Андрея Ермака, Украиной управляет шестёрка ФСБшная. А нарід 73% дебилов, которые избрали себе в поводыри шестёрок и гопников. Вопрос кто такой нарід. Неприятный вопрос но он Ваш.
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не, он не молчит, он говорит, что "на фейки не реагирует".....
теперь это так называется.....
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Были бы у Ермака честь и совесть - застрелился бы... а у нас будет брехать до конца... откупится пожалуй!!! продаст пару должностей и закроют дело!!!
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И вообще-как можно покойника допрашивать?С помощью колдовской доски?
Дениса Ермака допросили в ГБР, - источник - Цензор.НЕТ 6
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а что спросили? не хочет ли чайку милый господин?
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Няни это у Гончарука и вообще вся эта история с Гончаруком-премьером это история по отъему помещения в здании Кабмина в котором работала парикмахерская.
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Невербальная коммуникация Ермака. Указательный палец вверх знак внимания, он схватил бога за бороду. И что скажет Денис Ермак то и будет выполнять Зенелох.
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Не вірний заголовок .Не допитали ,а пояснили що робити і як будуть відмазувати !!!
Шльондри ,де відкрита кримінальна справа проти двох братів за імовірний злочин? Чи
малорос Єрмак може нам розказати багато цікавого ,про його поїздку з ЗЕ в Оман і з усіма ти він там насправді там вів переговори. І зможе нам пояснити що само там робив Патрушев .Може тому так вперто зараз захищають корупціонерів найвищого рівня?
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З приводу внутрішньоофісного бізнесу єрмака, зеля і в тємє і в долє. Бізнес і нічого особистого.. Зарплата преза - вона маленька, в порівнянні з квартальним "солістом". А треба ж якось жити, сім'ю утримувати, лісапєди міняти...
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а чому підозру не оголосили ? та коли будуть корупціонера затримувати і обирати запобіжний?
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Андрея Ермака пора привлекать. За клевету на Лероса для начала.
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Он сказал, что не виноват и ему поверили. А вот Лероса за препятствование коррупции посадят.
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Ага, допросили, только перед этим начальники ГБР купили свои должности ... правильно, у Андрея Ермака через его брата-посредника. Они там нарасследуют.
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То це не корупція була! В Україні є така посада- брат єрмака. Він посвячений в роботу держорганів. Займається продажем посад. Допущений до державної таємниці. Ось чому на лероса і накинулись всі службісти
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ГБР нет доверия ! Все вернулось на круги своя ! Все также как и при барыге !
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Денис Ермак допросил ГБР-думают ли они садить Лео
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